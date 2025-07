Come organizzare e monetizzare gli eventi di coaching di gruppo

Il coaching di gruppo sembra una grande idea, fino a quando non lo è. Avete cinque persone che vi chiedono: "A che ora ci rivediamo?", altre tre che non hanno confermato e qualcuno che non ha ancora pagato. Tutto questo prima ancora di iniziare la parte di coaching vera e propria.

La verità è che organizzare una sessione di gruppo può sembrare un secondo lavoro. Ma con alcune mosse intelligenti (e gli strumenti giusti), potete ridurre il caos, essere pagati in anticipo e godervi la gestione del gruppo.

Ecco come riuscirci, senza fogli di calcolo, senza stress e senza inseguire le persone.

Definite l'argomento e il risultato

Il primo passo: essere specifici. Per cosa si iscrivono le persone e perché è importante? Risultati chiari aiutano le persone giuste a dire di sì. Alcuni esempi:

Un gruppo di reset di 3 settimane per fondatori esauriti

Un bootcamp del sabato per stabilire i limiti sul lavoro

Un gruppo di sostegno mensile per imprenditori creativi

Evitate promesse vaghe. Dite loro esattamente cosa si aspettano e cosa otterranno.

Scegliete il formato e le dimensioni

Prima del lancio, decidete come si svolgerà il gruppo:

Workshop unico o serie continua?

Piccolo gruppo (5-6) o pubblico più numeroso (20+)?

Con un forte contenuto di insegnamento o di discussione?

Solo dal vivo o con registrazioni?

I gruppi più piccoli funzionano meglio per il coaching interattivo. Quelli più grandi possono essere ottimi per l'insegnamento e il raggiungimento degli obiettivi, ma potrebbero richiedere una maggiore strutturazione.

Scegliere un orario che vada bene per il gruppo

La scelta dell'orario è una delle parti più difficili, soprattutto quando le disponibilità di ognuno sono diverse. Utilizzate un sondaggio di gruppo per dare voce ai partecipanti nella programmazione. Basta inserire alcune possibili fasce orarie, condividere il link e lasciare che i partecipanti votino. Vedrete rapidamente cosa funziona meglio per la maggior parte delle persone, senza bisogno di fare avanti e indietro. Potete anche fissare una scadenza, in modo che le persone rispondano in tempo.

Offrite più opzioni di sessione con un foglio di iscrizione

Se non avete bisogno di concordare un orario e volete semplicemente offrire al vostro gruppo alcune sessioni tra cui scegliere, saltate il sondaggio di gruppo e create invece un foglio di iscrizione.

In questo modo, le persone potranno scegliere la sessione più adatta a loro, mentre voi manterrete il controllo:

Quanti posti sono disponibili

Quali date o orari sono offerti

Chi partecipa a ciascuna sessione

È un'ottima soluzione per i gruppi ricorrenti, per le opzioni di fuso orario multiple o quando si vuole organizzare la stessa sessione più di una volta senza complicarla troppo.

Monetizzare con una pagina di prenotazione + Stripe

State organizzando una sessione di gruppo a pagamento? Non avete bisogno di sistemi di pagamento complessi: create una pagina di prenotazione con la fascia oraria disponibile e collegate Stripe per raccogliere i pagamenti quando le persone prenotano.

Funziona così:

Condividete il link della pagina di prenotazione

Ogni partecipante prenota e paga in un unico passaggio

Si ottiene una registrazione chiara e anticipata di chi ha confermato la prenotazione.

È un'ottima opzione per gli allenatori che vogliono offrire esperienze di gruppo ma mantenere i pagamenti semplici e per persona.

Rendere facile l'iscrizione

Non lasciate che la logistica sia il motivo per cui le persone si ritirano. Qualunque sia lo strumento utilizzato, sondaggio di gruppo, foglio di iscrizione o pagina di prenotazione, assicuratevi che sia facile iscriversi. Includete tutto ciò di cui le persone hanno bisogno in anticipo: cosa tratta la sessione, quanto dura e come iscriversi (link Zoom, ecc.).

Quando le cose sono chiare, le persone arrivano pronte, non confuse.

Promuovete l'evento (senza complicarlo troppo)

Non c'è bisogno di un imbuto di vendita o di annunci per riempire il vostro gruppo.

Iniziate in modo semplice:

Pubblicate il link per l'iscrizione o la prenotazione sui vostri canali sociali.

Inviate un'e-mail ai clienti precedenti o alle persone della vostra lista

Chiedete alla vostra rete di contatti esistenti

Concentratevi sulla chiarezza, non sul clamore. Che cos'è, per chi è, quando è e come iscriversi: è tutto ciò di cui la gente ha bisogno.

Mantenete la semplicità per concentrarvi sul coaching.

Il coaching di gruppo non deve necessariamente significare caos di gruppo. Con gli strumenti giusti, potete organizzare le sessioni, gestire le iscrizioni e persino essere pagati, il tutto senza perdere il vostro fine settimana in attività amministrative.

Sondaggio di gruppo : trovare un orario che vada bene per tutti.

Foglio di iscrizione : Limitare e gestire le presenze

Pagina di prenotazione + Stripe: per raccogliere i pagamenti in un solo passaggio.

Tutto qui. Nessuna piattaforma complicata. Nessuna logistica complicata. Solo un modo più semplice di gestire e monetizzare il coaching di gruppo.