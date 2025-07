Wie man Gruppen-Coaching-Veranstaltungen organisiert und monetarisiert

Gruppen-Coaching klingt nach einer tollen Idee - bis sie es nicht ist. Sie haben fünf Leute, die fragen: "Wann treffen wir uns wieder?", drei weitere, die noch nicht zugesagt haben, und einen, der noch nicht bezahlt hat. Und das alles, bevor Sie überhaupt mit dem eigentlichen Coaching begonnen haben.

Die Wahrheit ist, dass sich die Organisation einer Gruppensitzung wie ein Zweitjob anfühlen kann. Aber mit ein paar geschickten Handgriffen (und den richtigen Werkzeugen) können Sie das Chaos vermeiden, im Voraus bezahlt werden und die Leitung Ihrer Gruppe tatsächlich genießen.

Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie es schaffen, ohne Tabellenkalkulationen, Stress oder das Aufstöbern von Leuten.

Definieren Sie Ihr Thema und Ihr Ergebnis

Der erste Schritt: Werden Sie konkret. Wofür melden sich die Leute an, und warum ist das wichtig? Klare Ergebnisse helfen den richtigen Leuten, Ja zu sagen. Ein paar Beispiele:

Eine 3-wöchige Reset-Gruppe für ausgebrannte Gründer

Ein Samstags-Bootcamp zum Thema Grenzen setzen am Arbeitsplatz

Ein monatlicher Unterstützerkreis für kreative Unternehmer

Vermeiden Sie vage Versprechen. Sagen Sie den Teilnehmern genau, was sie erwarten können und was sie mitnehmen werden.

Wählen Sie das Format und die Größe

Entscheiden Sie vor dem Start, wie die Gruppe ablaufen soll:

Einmaliger Workshop oder fortlaufende Reihe?

Kleine Gruppe (5-6) oder größeres Publikum (20+)?

Lehrlastig oder diskussionsbasiert?

Nur live oder mit Aufzeichnungen?

Kleinere Gruppen eignen sich am besten für interaktives Coaching. Größere Gruppen eignen sich hervorragend zum Lehren und Erreichen von Zielen, benötigen aber möglicherweise mehr Struktur.

Wählen Sie eine Zeit, die für die Gruppe geeignet ist

Die Wahl eines Termins ist eine der schwierigsten Aufgaben, vor allem, wenn alle Teilnehmer unterschiedlich verfügbar sind. Verwenden Sie eine Gruppenumfrage, um den Teilnehmern ein Mitspracherecht bei der Terminplanung zu geben. Geben Sie einfach ein paar mögliche Zeitfenster ein, teilen Sie den Link und lassen Sie die Teilnehmer abstimmen. Sie werden schnell herausfinden, was für die meisten Teilnehmer am besten funktioniert - und das ohne langes Hin und Her. Sie können auch eine Frist setzen, damit die Teilnehmer rechtzeitig antworten.

Bieten Sie mehrere Sitzungsoptionen mit einem Anmeldeformular an

Wenn Sie sich nicht auf eine Uhrzeit einigen müssen und Ihrer Gruppe nur mehrere Sitzungen zur Auswahl anbieten möchten, können Sie die Gruppenumfrage überspringen und stattdessen einen Anmeldebogen erstellen.

So können die Teilnehmer die Sitzung auswählen, die für sie am besten geeignet ist, während Sie die Kontrolle darüber behalten:

wie viele Plätze verfügbar sind

Welche Daten oder Uhrzeiten angeboten werden

Wer an den einzelnen Sitzungen teilnimmt

Es eignet sich hervorragend für wiederkehrende Gruppen, für mehrere Zeitzonen oder wenn Sie dieselbe Sitzung mehr als einmal anbieten möchten, ohne sie zu kompliziert zu gestalten.

Monetarisierung mit einer Buchungsseite + Stripe

Sie bieten eine bezahlte Gruppensitzung an? Sie brauchen kein komplexes Zahlungssystem: Erstellen Sie eine Buchungsseite mit dem verfügbaren Zeitfenster, und verbinden Sie Stripe, um Zahlungen einzuziehen, wenn Teilnehmer buchen.

Das funktioniert folgendermaßen:

Sie teilen den Link zur Buchungsseite

Jeder Teilnehmer bucht und bezahlt in einem Schritt

Sie erhalten eine klare, im Voraus erstellte Aufzeichnung darüber, wer bestätigt hat.

Es ist eine großartige Option für Trainer, die Gruppenerlebnisse anbieten möchten, aber dennoch die Zahlungen einfach und pro Person halten wollen.

Machen Sie die Teilnahme einfach

Lassen Sie nicht zu, dass die Logistik der Grund dafür ist, dass Leute aussteigen. Welches Tool Sie auch immer verwenden, ob Gruppenumfrage, Anmeldeformular oder Buchungsseite, stellen Sie sicher, dass es einfach ist, teilzunehmen. Geben Sie alles, was die Teilnehmer brauchen, im Voraus an: Worum geht es in der Sitzung, wie lange dauert sie, und wie kann man teilnehmen (Zoom-Link usw.).

Wenn die Dinge klar sind, kommen die Teilnehmer bereitwillig und nicht verwirrt.

Werben Sie für Ihre Veranstaltung (ohne sie zu sehr zu verkomplizieren)

Sie brauchen keinen Verkaufstrichter oder Anzeigen, um Ihre Gruppe zu füllen.

Fangen Sie einfach an:

Posten Sie den Anmelde- oder Buchungslink auf Ihren sozialen Kanälen.

Schicken Sie E-Mails an frühere Kunden oder Personen auf Ihrer Liste

Bitten Sie Ihr bestehendes Netzwerk um Empfehlungen

Konzentrieren Sie sich auf Klarheit, nicht auf Hype. Was es ist, für wen es ist, wann es ist und wie man sich anmeldet - das ist alles, was die Leute wirklich brauchen.

Halten Sie es einfach, damit Sie sich auf das Coaching konzentrieren können

Gruppen-Coaching muss nicht gleichbedeutend mit Gruppen-Chaos sein. Mit den richtigen Tools können Sie Sitzungen organisieren, Anmeldungen verwalten und sogar bezahlen - und das alles, ohne Ihr Wochenende mit Verwaltungsarbeit zu verbringen.

Gruppenumfrage : Finden Sie eine Zeit, die für alle passt

Anmeldeformular : Begrenzen und verwalten Sie die Anwesenheit

Buchungsseite + Stripe: Sammeln Sie Zahlungen in einem Schritt

Das war's. Keine komplizierte Plattform. Keine chaotische Logistik. Nur eine einfachere Art, Ihr Gruppencoaching zu betreiben und zu monetarisieren.