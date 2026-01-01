समूह कोचिंग कार्यक्रमों को कैसे व्यवस्थित करें और उनसे आय अर्जित करें

ग्रुप कोचिंग एक शानदार विचार लगता है—जब तक कि यह अच्छा नहीं लगता। पाँच लोग पूछ रहे हैं, "हम फिर से किस समय मिल रहे हैं?", तीन और जिन्होंने अभी तक पुष्टि नहीं की है, और एक ऐसा व्यक्ति जो अभी तक भुगतान नहीं कर पाया है। यह सब तब हो रहा है जब आपने असल कोचिंग शुरू भी नहीं की है।

सच तो यह है कि समूह सत्र आयोजित करना एक दूसरी नौकरी जैसा महसूस हो सकता है। लेकिन कुछ चतुर कदमों (और सही उपकरणों) के साथ, आप अव्यवस्था को कम कर सकते हैं, अग्रिम भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, और वास्तव में अपने समूह को चलाने का आनंद ले सकते हैं।

बिना स्प्रेडशीट, तनाव या लोगों के पीछे भागने के, इसे कैसे सफलतापूर्वक पूरा करें।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अपने विषय और परिणाम को परिभाषित करें।

पहला कदम: विशिष्ट बनें। लोग किसके लिए साइन अप कर रहे हैं, और यह क्यों मायने रखता है? स्पष्ट परिणाम सही लोगों को 'हाँ' कहने में मदद करते हैं। कुछ उदाहरण:

बर्न-आउट हुए फाउंडर्स के लिए 3-सप्ताह का रीसेट समूह

काम पर सीमाएँ निर्धारित करने पर एक शनिवार का बूटकैंप

रचनात्मक उद्यमियों के लिए मासिक सहायता मंडल

अस्पष्ट वादों से बचें। उन्हें ठीक-ठीक बताएं कि उन्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए और वे अंत में क्या लेकर जाएंगे।

अपना प्रारूप और आकार चुनें

शुरू करने से पहले तय करें कि समूह कैसे चलेगा:

एक बार की कार्यशाला या चलती रहने वाली श्रृंखला?

छोटा समूह (5–6) या बड़ा दर्शक समूह (20+)

शिक्षण-प्रधान या चर्चा-आधारित?

केवल लाइव या रिकॉर्डिंग के साथ?

इंटरैक्टिव कोचिंग के लिए छोटे समूह सबसे प्रभावी होते हैं। बड़े समूह शिक्षण और पहुंच के लिए उत्कृष्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिक संरचना की आवश्यकता हो सकती है।

समूह के लिए सुविधाजनक समय चुनें।

समय चुनना सबसे मुश्किल कामों में से एक है, खासकर जब सभी की उपलब्धता अलग-अलग हो। का उपयोग करें ग्रुप पोल प्रतिभागियों को शेड्यूलिंग में अपनी राय देने का मौका दें। बस कुछ संभावित समय स्लॉट दर्ज करें, लिंक साझा करें और उन्हें वोट करने दें। आप जल्दी ही देख पाएंगे कि अधिकांश लोगों के लिए क्या सबसे उपयुक्त है—बिना बार-बार पूछताछ के। आप समय पर प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए एक समयसीमा भी निर्धारित कर सकते हैं।

साइन-अप शीट के साथ कई सत्र विकल्प प्रदान करें

यदि आपको किसी समय पर सहमत होने की आवश्यकता नहीं है और आप बस अपने समूह के लिए चुनने हेतु कुछ सत्र पेश करना चाहते हैं, तो ग्रुप पोल को छोड़ें और एक बनाएँ पंजीकरण पत्रक के बजाय

यह लोगों को वह सत्र चुनने की सुविधा देता है जो उनके लिए सबसे उपयुक्त हो—जबकि आप इन बातों पर नियंत्रण बनाए रखते हैं:

कितनी सीटें उपलब्ध हैं

कौन-कौन सी तारीखें या समय उपलब्ध हैं?

प्रत्येक सत्र में कौन शामिल हो रहा है

यह आवर्ती समूहों, कई समय क्षेत्र विकल्पों, या जब आप इसे जटिल बनाए बिना एक ही सत्र को एक से अधिक बार चलाना चाहते हैं, के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।

बुकिंग पेज + स्ट्राइप के साथ मुद्रीकरण करें

भुगतान वाले ग्रुप सत्र का संचालन कर रहे हैं? आपको जटिल भुगतान प्रणालियों की आवश्यकता नहीं है। एक बनाएँ बुकिंग पेज उपलब्ध समय स्लॉट के साथ, और कनेक्ट करें धारी जैसे-जैसे लोग बुक करते हैं, भुगतान एकत्र करना।

यह इस तरह काम करता है:

आप बुकिंग पेज का लिंक साझा करते हैं।

प्रत्येक प्रतिभागी एक ही चरण में बुक करता है और भुगतान करता है।

आपको यह स्पष्ट और पहले से ही पता चल जाता है कि किसने पुष्टि की है।

यह उन कोचों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो समूह अनुभव प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी भुगतान सरल और प्रति व्यक्ति रखना चाहते हैं।

शामिल होना आसान बनाएं

लॉजिस्टिक्स को लोगों के पीछे हटने का कारण न बनने दें। आप जो भी टूल इस्तेमाल करें, ग्रुप पोल, साइन-अप शीट, या बुकिंग पेज सुनिश्चित करें कि इसमें शामिल होना आसान हो। लोगों को पहले से ही वह सब कुछ बताएं जिसकी उन्हें आवश्यकता है: सत्र में क्या शामिल है, यह कितनी देर चलेगा, और इसमें कैसे शामिल होना है (ज़ूम लिंक आदि)।

जब चीजें स्पष्ट होती हैं, तो लोग तैयार होकर आते हैं—भ्रमित नहीं।

अपने इवेंट को बढ़ावा दें (बिना इसे ज़्यादा जटिल बनाए)

आपको अपना समूह भरने के लिए सेल्स फ़नल या विज्ञापनों की ज़रूरत नहीं है।

सरल शुरुआत करें:

साइन-अप या बुकिंग लिंक को अपने सोशल चैनलों पर पोस्ट करें।

पिछले ग्राहकों या अपनी सूची में मौजूद लोगों को ईमेल करें

अपने मौजूदा नेटवर्क से सिफारिशें मांगें।

स्पष्टता पर ध्यान दें, हाइप पर नहीं। यह क्या है, यह किसके लिए है, यह कब है, और इसमें कैसे शामिल हों—यही सब कुछ है जिसकी लोगों को वास्तव में जरूरत है।

इसे सरल रखें ताकि आप कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

समूह कोचिंग का मतलब समूह में अव्यवस्था होना जरूरी नहीं है। सही उपकरणों के साथ, आप सत्रों का आयोजन कर सकते हैं, साइन-अप का प्रबंधन कर सकते हैं, और यहां तक कि भुगतान भी प्राप्त कर सकते हैं—यह सब बिना अपना सप्ताहांत प्रशासनिक काम में खोए हुए।

ग्रुप पोल सबके लिए सुविधाजनक समय खोजें

साइन-अप शीट उपस्थिति को सीमित और प्रबंधित करें

बुकिंग पेज + स्ट्राइपएक ही चरण में भुगतान प्राप्त करें

बस इतना ही। कोई जटिल प्लेटफ़ॉर्म नहीं। कोई उलझन भरी लॉजिस्टिक्स नहीं। बस आपके ग्रुप कोचिंग को चलाने और उससे कमाई करने का एक सहज तरीका।