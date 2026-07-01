Hur man organiserar och tjänar pengar på gruppcoaching-evenemang

Gruppcoaching låter som en jättebra idé – tills det inte är det längre. Du har fem personer som frågar: ”När är det vi ska träffas nu igen?”, ytterligare tre som inte har bekräftat och någon som fortfarande inte har betalat. Allt detta innan du ens har kommit igång med själva coachingen.

Sanningen är att det kan kännas som ett helt andra jobb att organisera en gruppsession. Men med några smarta knep (och rätt verktyg) kan du få ordning på kaoset, få betalt i förskott och faktiskt njuta av att leda din grupp.

Så här gör du det – utan kalkylblad, stress eller att behöva jaga folk.

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Fastställ ditt ämne och ditt resultat

Det första steget: var konkret. Vad är det folk anmäler sig till, och varför är det viktigt? Tydliga resultat gör det lättare för rätt personer att säga ja. Några exempel:

En tre veckor lång återhämtningsgrupp för utbrända grundare

Ett bootcamp på lördag om att sätta gränser på jobbet

En månatlig stödgrupp för kreativa företagare

Undvik vaga löften. Berätta exakt vad de kan förvänta sig och vad de kommer att få med sig.

Välj format och storlek

Innan ni sätter igång bör ni bestämma hur gruppen ska fungera:

En engångsworkshop eller en fortlöpande serie?

En liten grupp (5–6 personer) eller en större publik (20+)?

Undervisningsintensivt eller diskussionsbaserat?

Endast live eller med inspelningar?

Mindre grupper fungerar bäst för interaktiv coaching. Större grupper kan vara utmärkta för undervisning och för att nå ut till fler, men kan kräva mer struktur.

Välj en tid som passar gruppen

Att bestämma en tidpunkt är en av de svåraste delarna, särskilt när alla har olika tillgänglighet. Använd en Group Poll för att ge deltagarna möjlighet att påverka schemaläggningen. Ange bara några möjliga tidsalternativ, dela länken och låt dem rösta. Du får snabbt reda på vad som passar bäst för de flesta – utan att behöva diskutera fram och tillbaka. Du kan också ange en tidsfrist så att deltagarna svarar i tid.

Erbjud flera olika tidsalternativ med en Sign-up Sheet

Om du inte behöver komma överens om en tid utan bara vill erbjuda några tillfällen som din grupp kan välja mellan, kan du hoppa över Group Poll och skapa en Sign-up Sheet istället.

Det gör att deltagarna kan välja det tillfälle som passar dem bäst – samtidigt som du behåller kontrollen över:

Hur många platser finns det?

Vilka datum eller tider erbjuds?

Vem deltar i respektive session?

Det passar utmärkt för återkommande grupper, flera tidszoner eller när man vill genomföra samma session flera gånger utan att det blir för komplicerat.

Tjäna pengar med en Booking Page + Stripe

Ska du hålla en avgiftsbelagd gruppsession? Du behöver inga komplicerade betalningssystem. Skapa en Booking Page med det lediga tidsfönstret och anslut Stripe för att ta emot betalningar när kunderna bokar.

Så här fungerar det:

Du delar länken till Booking Page

Varje deltagare bokar och betalar i ett enda steg

Du får en tydlig och överskådlig översikt över vilka som har bekräftat sin närvaro

Det är ett utmärkt alternativ för tränare som vill erbjuda gruppaktiviteter men ändå vill hålla betalningarna enkla och per person.

Gör det enkelt att gå med

Låt inte logistiken vara anledningen till att folk hoppar av. Oavsett vilket verktyg du använder, Group Poll, Sign-up Sheet, eller Booking Page, Se till att det är enkelt att delta. Ange redan från början allt som deltagarna behöver veta: vad sessionen handlar om, hur länge den varar och hur man deltar (Zoom-länk m.m.).

När allt är tydligt kommer folk dit väl förberedda – inte förvirrade.

Marknadsför ditt evenemang (utan att göra det onödigt komplicerat)

Du behöver varken en försäljningstratt eller annonser för att fylla din grupp.

Börja enkelt:

Lägg upp länken för registrering eller bokning på dina sociala medier

Skicka e-post till tidigare kunder eller personer på din lista

Be ditt befintliga nätverk om rekommendationer

Lägg fokus på tydlighet, inte på överdrivna löften. Vad det handlar om, vem det riktar sig till, när det äger rum och hur man anmäler sig – det är allt folk egentligen behöver veta.

Håll det enkelt så att du kan fokusera på coachningen

Gruppcoaching behöver inte innebära kaos i gruppen. Med rätt verktyg kan du organisera sessioner, hantera anmälningar och till och med ta betalt – allt utan att behöva offra helgen på administrativt arbete.

Group Poll : Hitta en tid som passar alla

Sign-up Sheet : Begränsa och hantera närvaron

Booking Page + Stripe: Ta emot betalningar i ett enda steg

Det är allt. Ingen komplicerad plattform. Ingen krånglig logistik. Bara ett smidigare sätt att driva och tjäna pengar på din gruppcoaching.