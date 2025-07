Como organizar e monetizar eventos de coaching em grupo

O coaching em grupo parece ser uma ótima ideia - até que não seja. Você tem cinco pessoas perguntando: "A que horas vamos nos encontrar novamente?", outras três que não confirmaram e alguém que ainda não pagou. Tudo isso antes mesmo de você começar a parte do coaching propriamente dita.

A verdade é que organizar uma sessão em grupo pode parecer um segundo emprego. Mas, com algumas medidas inteligentes (e as ferramentas certas), você pode acabar com o caos, receber o pagamento adiantado e realmente gostar de administrar seu grupo.

Veja como fazer isso, sem planilhas, estresse ou perseguição de pessoas.

Defina seu tópico e resultado

A primeira etapa: seja específico. Para que as pessoas estão se inscrevendo e por que isso é importante? Resultados claros ajudam as pessoas certas a dizer sim. Alguns exemplos:

Um grupo de redefinição de três semanas para fundadores esgotados

Um bootcamp aos sábados sobre como estabelecer limites no trabalho

Um círculo de apoio mensal para empreendedores criativos

Evite promessas vagas. Diga-lhes exatamente o que esperar e com o que eles sairão.

Escolha o formato e o tamanho

Antes do lançamento, decida como o grupo funcionará:

Um workshop único ou uma série contínua?

Grupo pequeno (5-6) ou público maior (20+)?

Com ênfase no ensino ou com base em discussões?

Somente ao vivo ou com gravações?

Grupos menores funcionam melhor para coaching interativo. Grupos maiores podem ser ótimos para ensinar e alcançar, mas talvez precisem de mais estrutura.

Escolha um horário que funcione para o grupo

Escolher um horário é uma das partes mais difíceis, especialmente quando a disponibilidade de todos é diferente. Use uma enquete de grupo para dar voz aos participantes no agendamento. Basta inserir alguns horários possíveis, compartilhar o link e permitir que eles votem. Você verá rapidamente o que funciona melhor para a maioria das pessoas, sem ficar de um lado para o outro. Você também pode definir um prazo para que as pessoas respondam a tempo.

Ofereça várias opções de sessão com uma planilha de inscrição

Se não for necessário chegar a um acordo sobre o horário e você quiser apenas oferecer algumas sessões para o seu grupo escolher, ignore a enquete de grupo e crie uma folha de inscrição.

Isso permite que as pessoas escolham a sessão que funciona melhor para elas, enquanto você mantém o controle sobre:

Quantas vagas estão disponíveis

Quais datas ou horários são oferecidos

Quem está participando de cada sessão

É uma ótima opção para grupos recorrentes, várias opções de fuso horário ou quando você deseja realizar a mesma sessão mais de uma vez sem complicar demais.

Monetize com uma página de reserva + Stripe

Está realizando uma sessão de grupo paga? Você não precisa de sistemas de pagamento complexos. Crie uma página de reserva com o horário disponível e conecte o Stripe para receber os pagamentos à medida que as pessoas fizerem a reserva.

Funciona assim:

Você compartilha o link da página de reserva

Cada participante faz a reserva e paga em uma única etapa

Você obtém um registro claro e antecipado de quem está confirmado

É uma ótima opção para os instrutores que desejam oferecer experiências em grupo, mas ainda assim manter os pagamentos simples e por pessoa.

Facilite a participação

Não deixe que a logística seja o motivo da desistência das pessoas. Seja qual for a ferramenta que você usar, enquete de grupo, planilha de inscrição ou página de reserva, certifique-se de que seja fácil participar. Inclua tudo o que as pessoas precisam desde o início: o que a sessão aborda, quanto tempo dura e como participar (link do Zoom, etc.).

Quando as coisas são claras, as pessoas aparecem prontas, não confusas.

Promova seu evento (sem complicar demais)

Você não precisa de um funil de vendas ou anúncios para preencher seu grupo.

Comece de forma simples:

Publique o link de inscrição ou reserva em seus canais sociais

Envie um e-mail para clientes anteriores ou pessoas de sua lista

Peça referências à sua rede existente

Concentre-se na clareza, não no exagero. O que é, para quem é, quando é e como participar - isso é tudo o que as pessoas realmente precisam.

Mantenha a simplicidade para que você possa se concentrar no coaching

O coaching em grupo não precisa ser sinônimo de caos em grupo. Com as ferramentas certas, você pode organizar sessões, gerenciar inscrições e até mesmo receber pagamentos - tudo isso sem perder seu fim de semana com o trabalho administrativo.

Enquete de grupo : Encontre um horário que funcione para todos

Folha de registro : Limite e gerencie a participação

Página de reserva + Stripe: receba pagamentos em uma única etapa

É isso aí. Nenhuma plataforma complicada. Sem logística confusa. Apenas uma maneira mais fácil de administrar e monetizar seu treinamento em grupo.