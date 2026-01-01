Jak zaprosić użytkowników zewnętrznych na spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

W dzisiejszym, połączonym środowisku pracy współpraca z kolegami, partnerami i klientami z różnych organizacji jest czymś powszechnym.

Aplikacja Microsoft Teams umożliwia planowanie organizowanie spotkań i zapraszanie użytkowników zewnętrznych na spotkania jest proste. Oto przewodnik krok po kroku, jak to zrobić:

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Umów się na spotkanie:

Zacznij od utworzenia nowego spotkania w aplikacji Microsoft Teams. Wprowadź szczegóły spotkania, takie jak data, godzina i temat.

Dodaj członków swojego wewnętrznego zespołu do spotkania w zwykły sposób. Dzięki temu masz pewność, że potrzebni Ci współpracownicy będą mogli wziąć w nim udział.

Po ustaleniu terminu spotkania otrzymasz link umożliwiający dołączenie do spotkania. Skopiuj ten link, ponieważ będziesz go udostępniać uczestnikom z zewnątrz.

Dostosuj ustawienia dostępu zewnętrznego:

Aby umożliwić użytkownikom zewnętrznym dołączenie do spotkania, w razie potrzeby dostosuj ustawienia dostępu zewnętrznego w swojej organizacji. Możesz to zrobić w centrum administracyjnym aplikacji Teams.

Teraz wyślij link do dołączenia do spotkania uczestnikom spoza firmy. Będą mogli kliknąć ten link i dołączyć do spotkania bez konieczności posiadania konta w usłudze Microsoft Teams.

Doświadczenia związane z uczestnictwem w spotkaniach dla użytkowników zewnętrznych:

Uczestnicy z zewnątrz mogą dołączyć do spotkania bezpośrednio za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Zostaną poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, a następnie trafią do wirtualnego poczekalni, gdzie będą czekać, aż organizator spotkania ich wpuści.

Jako organizator spotkania masz prawo zezwolić na wejście lub odmówić wstępu uczestnikom oczekującym w holu. Dzięki temu do spotkania mogą dołączyć wyłącznie uprawnione osoby.

Po dołączeniu do spotkania uczestnicy z zewnątrz mogą aktywnie w nim uczestniczyć. Mogą udostępniać swój ekran, rozmawiać na czacie, brać udział w dyskusjach i współpracować tak samo jak członkowie zespołu wewnętrznego.