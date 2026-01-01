Comment inviter des utilisateurs externes à une réunion Microsoft Teams ?

Dans l'environnement de travail interconnecté d'aujourd'hui, il est courant de collaborer avec des collègues, des partenaires et des clients de différentes organisations.

Microsoft Teams facilite la planification et l'invitation d'utilisateurs externes à vos réunions. Voici un guide étape par étape sur la façon de procéder :

Planifiez votre réunion :

Commencez par créer une nouvelle réunion dans Microsoft Teams. Saisissez les détails de la réunion tels que la date, l'heure et le sujet.

Ajoutez les membres de votre équipe interne à la réunion comme d'habitude. Cela permet de s'assurer que les collègues dont vous avez besoin peuvent participer à la réunion.

Une fois la réunion programmée, vous recevrez un lien de participation. Copiez ce lien, car vous le partagerez avec les participants externes.

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Ajuster les paramètres d'accès externe :

Pour permettre aux utilisateurs externes de participer à la réunion, ajustez les paramètres d'accès externe de votre organisation si nécessaire. Vous pouvez gérer ces paramètres à partir du centre d'administration Teams.

Envoyez ensuite le lien de participation aux participants externes par courrier électronique. Ils pourront cliquer sur le lien et participer à la réunion sans avoir besoin d'un compte Microsoft Teams.

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Expérience de réunion pour les utilisateurs externes :

Les participants externes peuvent rejoindre la réunion directement via leur navigateur web.

Ils seront invités à entrer leur nom et seront placés dans un hall virtuel jusqu'à ce que l'organisateur de la réunion les admette.

En tant qu'organisateur de la réunion, vous avez le pouvoir d'admettre ou de refuser l'entrée des participants qui attendent dans le hall. Cela permet de s'assurer que seules les personnes concernées peuvent participer à la réunion.

Une fois admis, les participants externes peuvent participer activement à la réunion. Ils peuvent partager leur écran, chatter, contribuer aux discussions et collaborer tout comme les membres de l'équipe interne.