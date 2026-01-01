Cómo invitar a usuarios externos a una reunión de Microsoft Teams

En el entorno laboral interconectado de hoy en día, es habitual colaborar con colegas, socios y clientes de distintas organizaciones.

Microsoft Teams facilita la programación del tiempo y la invitación de usuarios externos a tus reuniones. Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo hacerlo:

Programe su reunión:

Comience por crear una nueva reunión en Microsoft Teams. Introduzca los detalles de la reunión, como la fecha, la hora y el asunto.

Añada a los miembros de su equipo interno a la reunión como de costumbre. Así se asegurará de que puedan participar los compañeros que necesita.

Una vez programada la reunión, recibirá un enlace de participación. Copia este enlace, ya que lo compartirás con los participantes externos.

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Ajuste la configuración de acceso externo:

Para permitir que los usuarios externos se unan a la reunión, ajuste la configuración de acceso externo de su organización si es necesario. Puede gestionar esto desde el centro de administración de Teams.

Ahora, envíe por correo electrónico el enlace para unirse a los participantes externos. Podrán hacer clic en el enlace y unirse a la reunión sin necesidad de tener una cuenta de Microsoft Teams.

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Experiencia de reunión para usuarios externos:

Los participantes externos pueden unirse a la reunión directamente a través de su navegador web.

Se les pedirá que introduzcan su nombre y se les colocará en un vestíbulo virtual hasta que el organizador de la reunión los admita.

Como organizador de la reunión, usted tiene la potestad de admitir o denegar la entrada a los participantes que esperan en el vestíbulo. De este modo se asegura de que sólo las personas pertinentes puedan unirse a la reunión.

Una vez admitidos, los participantes externos pueden participar activamente en la reunión. Pueden compartir su pantalla, chatear, contribuir a los debates y colaborar igual que los miembros del equipo interno.