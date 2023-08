Como convidar usuários externos para uma reunião do Microsoft Teams

No ambiente de trabalho interconectado de hoje, é comum colaborar com colegas, parceiros e clientes de diferentes organizações.

O Microsoft Teams facilita o agendamento de horários e o convite a usuários externos para suas reuniões. Aqui está um guia passo a passo sobre como fazer isso:

Agende sua reunião:

Comece criando uma nova reunião no Microsoft Teams. Insira os detalhes da reunião, como data, hora e assunto.

Adicione os membros da sua equipe interna à reunião como de costume. Isso garante que os colegas que você precisa que estejam presentes possam participar.

Depois que a reunião for agendada, você receberá um link de participação. Copie esse link, pois você o compartilhará com os participantes externos.

Ajuste as configurações de acesso externo:

Para permitir que usuários externos participem da reunião, ajuste as configurações de acesso externo da sua organização, se necessário. Você pode gerenciar isso no centro de administração do Teams.

Agora, envie por e-mail o link de ingresso para os participantes externos. Eles poderão clicar no link e participar da reunião sem precisar de uma conta do Microsoft Teams.

Experiência de reunião para usuários externos:

Os participantes externos podem participar da reunião diretamente pelo navegador da Web.

Eles serão solicitados a digitar seu nome e serão colocados em um lobby virtual até que o organizador da reunião os admita.

Como organizador da reunião, você tem o poder de admitir ou negar a entrada dos participantes que aguardam no lobby. Isso garante que somente as pessoas relevantes possam participar da reunião.

Uma vez admitidos, os participantes externos podem se envolver ativamente na reunião. Eles podem compartilhar a tela, bater papo, contribuir para as discussões e colaborar da mesma forma que os membros internos da equipe.