Sådan inviterer du eksterne brugere til et Microsoft Teams-møde

I nutidens sammenkoblede arbejdsmiljø er det almindeligt at samarbejde med kolleger, partnere og kunder på tværs af forskellige organisationer.

Microsoft Teams gør det nemt at planlægge tid og invitere eksterne brugere til dine møder. Her er en trin-for-trin-guide til, hvordan du gør det:

Planlæg dit møde:

Start med at oprette et nyt møde i Microsoft Teams. Indtast mødedetaljer som dato, tid og emne.

Tilføj dine interne teammedlemmer til mødet som normalt. Det sikrer, at de kolleger, du har brug for, kan deltage.

Når mødet er planlagt, modtager du et link til at deltage. Kopier dette link, da du vil dele det med de eksterne deltagere.

Juster indstillingerne for ekstern adgang:

For at give eksterne brugere mulighed for at deltage i mødet, skal du justere din organisations indstillinger for ekstern adgang, hvis det er nødvendigt. Du kan administrere dette fra Teams' administrationscenter.

Send nu linket til de eksterne deltagere via e-mail. De vil kunne klikke på linket og deltage i mødet uden at skulle have en Microsoft Teams-konto.

Mødeoplevelse for eksterne brugere:

Eksterne deltagere kan deltage i mødet direkte via deres webbrowser.

De vil blive bedt om at indtaste deres navn og vil blive placeret i en virtuel lobby, indtil mødearrangøren giver dem adgang.

Som mødearrangør har du mulighed for at give eller nægte adgang til de deltagere, der venter i lobbyen. Det sikrer, at kun relevante personer kan deltage i mødet.

Når de eksterne deltagere har fået adgang, kan de deltage aktivt i mødet. De kan dele deres skærm, chatte, bidrage til diskussioner og samarbejde på samme måde som interne teammedlemmer.