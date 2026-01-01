Så här bjuder du in externa användare till ett Microsoft Teams-möte

I dagens uppkopplade arbetsmiljö är det vanligt att samarbeta med kollegor, samarbetspartner och kunder från olika organisationer.

Microsoft Teams gör det möjligt att schemaläggning Det är enkelt att boka möten och bjuda in externa användare till dina möten. Här följer en steg-för-steg-guide som visar hur du gör:

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Boka ditt möte:

Börja med att skapa ett nytt möte i Microsoft Teams. Ange mötesuppgifterna, till exempel datum, tid och ämne.

Lägg till dina interna teammedlemmar i mötet som vanligt. På så sätt säkerställer du att de kollegor som behövs kan delta.

När mötet har bokats får du en länk för att ansluta dig. Kopiera den här länken, eftersom du kommer att dela den med de externa deltagarna.

Justera inställningarna för extern åtkomst:

För att externa användare ska kunna delta i mötet måste du vid behov justera organisationens inställningar för extern åtkomst. Du kan hantera detta från Teams-administrationscentret.

Skicka nu länken för att ansluta till mötet via e-post till de externa deltagarna. De kan klicka på länken och ansluta sig till mötet utan att behöva ha ett Microsoft Teams-konto.

Mötesupplevelse för externa användare:

Externa deltagare kan ansluta sig till mötet direkt via sin webbläsare.

De kommer att uppmanas att ange sitt namn och placeras i en virtuell väntsal tills mötesarrangören släpper in dem.

Som mötesarrangör har du befogenhet att bevilja eller neka deltagare som väntar i väntrummet tillträde till mötet. Detta säkerställer att endast berörda personer kan delta i mötet.

När de väl har blivit godkända kan externa deltagare delta aktivt i mötet. De kan dela sin skärm, chatta, bidra till diskussionerna och samarbeta precis som interna teammedlemmar.