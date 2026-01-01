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Poradniki

Jak zintegrować Acuity Scheduling z kalendarzami cyfrowymi

Czas czytania: 4 minut
Doodle Content Team
Doodle Content Team

Zaktualizowano: 1 lip 2026

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Oto nasz przewodnik dotyczący integracji narzędzia do planowania spotkań Acuity Scheduling z kalendarzami cyfrowymi, takimi jak Outlook i Kalendarz Google.

Załóż bezpłatne konto i zacznij planować już w ciągu kilku minut

Krok pierwszy: Czy możesz połączyć swój kalendarz?

Acuity Scheduling integruje się z Google, Office 365, Outlookiem, iCloud oraz Microsoft Exchange.

Jeśli Twój kalendarz nie należy do tej grupy narzędzi, nie będziesz mógł go zsynchronizować.

Krok drugi: Znajdź swój kalendarz

Przejdź do panelu „Synchronizuj z innymi kalendarzami”.

Po przejściu do tej sekcji po lewej stronie zobaczysz aplikacje kalendarzowe, z którymi możesz się połączyć. Wybierz tę, którą chcesz zsynchronizować z Acuity Scheduling.

Kliknij „Połącz z” i postępuj zgodnie z instrukcjami logowania, aby zsynchronizować kalendarz.

Krok trzeci: Synchronizacja wydarzeń

Po połączeniu kalendarza możesz rezerwować terminy i synchronizować wydarzenia.

Wróć do panelu „Synchronizacja z innymi kalendarzami”.

Po połączeniu kalendarza należy kliknąć opcję „Zarezerwuj czas w kalendarzu spotkań od...”. Jeśli masz połączonych kilka kalendarzy, możesz kliknąć je wszystkie, a Acuity Scheduling uwzględni wszystkie wydarzenia we wszystkich tych kalendarzach.

Synchronizacja kalendarza i wyświetlenie wydarzeń w Acuity Scheduling może potrwać do 30 minut.

Jeśli szukasz prostszego narzędzia do planowania spotkań, które oferuje taką samą funkcjonalność jak Acuity Scheduling, może warto wypróbować Doodle? Możesz założyć darmowe konto i od razu zacząć planować spotkania – nie potrzebujesz do tego karty kredytowej.

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