Como integrar o Acuity Scheduling com calendários digitais

Este é o nosso guia para integrar a ferramenta de agendamento, Acuity Scheduling, com calendários digitais como o Outlook e o Google Calendar.

Primeira etapa: Você pode conectar seu calendário

O Acuity Scheduling se conecta ao Google, Office 365, Outlook, iCloud e Microsoft Exchange.

Se o seu calendário não for uma dessas ferramentas, você não conseguirá sincronizá-lo.

Segunda etapa: Encontre seu calendário

Vá para o painel "Sync with other calendars" (Sincronizar com outros calendários).

Aqui, no lado esquerdo, você verá os aplicativos de calendário com os quais pode se conectar. Selecione aquele que você deseja sincronizar com o Acuity Scheduling.

Clique em "Connect to" (Conectar a) e siga as instruções de login para sincronizar seu calendário.

Terceira etapa: Sincronizar eventos

Depois que seu calendário estiver conectado, você poderá bloquear eventos e sincronizar eventos.

Volte para o painel "Sync with other calendars" (Sincronizar com outros calendários).

Com seu calendário conectado, clique em "Block off time on your Appointment Calendar from...." Se você tiver vários calendários conectados, poderá clicar em todos eles e o Acuity Scheduling levará em conta todos os eventos em todos esses calendários.

Pode levar até 30 minutos para que o calendário seja sincronizado e os eventos sejam exibidos no Acuity Scheduling.

Para obter uma experiência de agendamento mais simples que ofereça tanto poder quanto o Acuity Scheduling, por que não experimentar o Doodle? Você pode criar uma conta gratuita e começar a agendar imediatamente - não é necessário cartão de crédito.