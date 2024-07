Integration von Acuity Scheduling mit digitalen Kalendern

Hier ist unsere Anleitung zur Integration des Terminplanungswerkzeugs Acuity Scheduling mit digitalen Kalendern wie Outlook und Google Calendar.

Schritt 1: Können Sie Ihren Kalender verbinden

Acuity Scheduling lässt sich mit Google, Office 365, Outlook, iCloud und Microsoft Exchange verbinden.

Wenn Ihr Kalender nicht zu einem dieser Tools gehört, können Sie ihn nicht synchronisieren.

Schritt 2: Finden Sie Ihren Kalender

Gehen Sie zum Bereich "Mit anderen Kalendern synchronisieren".

Hier sehen Sie auf der linken Seite die Kalender-Apps, mit denen Sie sich verbinden können. Wählen Sie die App aus, die Sie mit Acuity Scheduling synchronisieren möchten.

Klicken Sie auf "Verbinden mit" und folgen Sie den Anmeldeaufforderungen, um Ihren Kalender zu synchronisieren.

Schritt 3: Ereignisse synchronisieren

Sobald Ihr Kalender verbunden ist, können Sie Ereignisse sperren und synchronisieren.

Gehen Sie zurück zum Bereich "Mit anderen Kalendern synchronisieren".

Wenn Ihr Kalender verbunden ist, klicken Sie auf "Block off time on your Appointment Calendar from....". Wenn Sie mehrere Kalender verbunden haben, können Sie alle anklicken, und Acuity Scheduling berücksichtigt alle Ereignisse in all diesen Kalendern.

Es kann bis zu 30 Minuten dauern, bis der Kalender synchronisiert ist und die Ereignisse in Acuity Scheduling angezeigt werden.

Wenn Sie eine einfachere Lösung für die Terminplanung suchen, die genauso leistungsfähig ist wie Acuity Scheduling, sollten Sie Doodle ausprobieren. Sie können ein kostenloses Konto erstellen und sofort mit der Terminplanung beginnen - ohne Kreditkarte.