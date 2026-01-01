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एक्विटी शेड्यूलिंग को डिजिटल कैलेंडर के साथ कैसे एकीकृत करें

पढ़ने का समय: 4 मिनट
Doodle Editorial Team
Doodle Editorial Team

अपडेट किया गया: 11 अग॰ 2026

Doodle v Squarespace

यहाँ हमारे पास शेड्यूलिंग टूल, Acuity Scheduling को Outlook और जैसे डिजिटल कैलेंडर के साथ एकीकृत करने का मार्गदर्शिका है और गूगल कैलेंडर.

चरण एक: क्या आप अपना कैलेंडर कनेक्ट कर सकते हैं?

एक्विटी शेड्यूलिंग गूगल, ऑफिस 365, आउटलुक, आईक्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज के साथ जुड़ता है।

यदि आपका कैलेंडर इन उपकरणों में से एक नहीं है, तो आप इसे सिंक नहीं कर पाएंगे।

चरण दो: अपना कैलेंडर खोजें

"अन्य कैलेंडर के साथ सिंक करें" पैनल पर जाएँ।

यहाँ आने पर, बाईं ओर आपको वे कैलेंडर ऐप्स दिखाई देंगी जिनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। उस ऐप का चयन करें जिसे आप Acuity Scheduling के साथ सिंक करना चाहते हैं।

"Connect to" पर क्लिक करें और अपने कैलेंडर को सिंक करने के लिए लॉगिन संकेतों का पालन करें।

चरण तीन: इवेंट सिंक करें

एक बार आपका कैलेंडर कनेक्ट हो जाने पर, आप इवेंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं और इवेंट्स को सिंक कर सकते हैं।

"अन्य कैलेंडर के साथ सिंक करें" पैनल पर वापस जाएँ।

अपने कैलेंडर को कनेक्ट करने के बाद, आपको "Block off time on your Appointment Calendar from...." पर क्लिक करना होगा। यदि आपके कई कैलेंडर कनेक्ट हैं, तो आप उन सभी पर क्लिक कर सकते हैं और Acuity Scheduling उन सभी कैलेंडरों में मौजूद किसी भी इवेंट को ध्यान में रखेगा।

Acuity Scheduling में कैलेंडर सिंक होने और इवेंट्स दिखने में 30 मिनट तक का समय लग सकता है।

एक सरल शेड्यूलिंग अनुभव के लिए जो Acuity Scheduling जितनी ही शक्ति प्रदान करता है, Doodle क्यों न आज़माएँ? आप एक मुफ्त खाता बना सकते हैं और तुरंत शेड्यूलिंग शुरू कर सकते हैं – कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।

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