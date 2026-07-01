Så här integrerar du Acuity Scheduling med digitala kalendrar

Här är vår guide till hur man integrerar schemaläggningsverktyget Acuity Scheduling med digitala kalendrar som Outlook och Google Kalender .

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Steg 1: Kan du koppla ihop din kalender?

Acuity Scheduling kan integreras med Google, Office 365, Outlook, iCloud och Microsoft Exchange.

Om din kalender inte är ett av dessa verktyg kommer du inte att kunna synkronisera den.

Steg två: Hitta din kalender

Gå till panelen ”Synkronisera med andra kalendrar”.

När du är här ser du till vänster de kalenderappar som du kan ansluta till. Välj den app som du vill synkronisera med Acuity Scheduling.

Klicka på ”Anslut till” och följ inloggningsanvisningarna för att synkronisera din kalender.

Steg tre: Synkronisera händelser

När din kalender är ansluten kan du boka in händelser och synkronisera dem.

Gå tillbaka till panelen ”Synkronisera med andra kalendrar”.

När din kalender är ansluten bör du klicka på ”Reservera tid i din möteskalender från...”. Om du har flera kalendrar anslutna kan du klicka på dem alla, och Acuity Scheduling kommer då att ta hänsyn till alla händelser i alla dessa kalendrar.

Det kan ta upp till 30 minuter innan kalendern har synkroniserats och händelserna visas i Acuity Scheduling.

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