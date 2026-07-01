Skip to main content
Schemaläggning

5 mötesmallar som varje konsult behöver

Read Time: 10 minutes
Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Updated: 1 juli 2026

Two consultants discussing project plans in a modern meeting room.

Som konsult är det din kalender som avgör dina intäkter. Ändå går timmar varje vecka förlorade på grund av röriga inbjudningar, otydliga dagordningar och ombokningar i sista minuten. Kunderna förväntar sig att du ska leda processen – inte jaga e-postmeddelanden eller lägga om planen inför varje samtal.

Mötemallar förändrar det. Med några få återanvändbara mallar och smart schemaläggning kan du boka möten snabbare, skapa tydliga förväntningar och se till att varje möte är resultatinriktat.

I den här guiden hittar du fem färdiga mallar för konsultmöten. Varje mall innehåller en dagordning, tidsramar, en förberedelselista, ett exempel på inbjudningstext samt tips för att ordna mötet i Doodle.

Använd en mall eller alla fem. Oavsett vilket kommer du att lägga mindre tid på administration och mer tid på att ge råd till kunderna.

Inget kreditkort krävs

Den utmaning som konsulterna står inför

Konsulterna måste jonglera med inledande samtal, workshops, lägesrapporter och genomgångar med ledningen – ofta mellan flera kunder och team. Uppdragets omfattning förändras. Prioriteringarna skiftar snabbt.

Vanliga problemområden:

  • Oändliga mejlväxlingar fram och tillbaka för att hitta en tid

  • Möten som drar ut på tiden utan att några beslut fattas

  • Otydlig inledning som slösar bort de första 15 minuterna

  • Uteblivna eller försenade ankomster

  • Manuell uppföljning som faller mellan stolarna

Med mallar i kombination med smarta schemaläggningsverktyg får du tillbaka kontrollen över din process – och din tid.

Varför strukturerade möten är viktiga för konsulter

Dina fakturerbara timmar och kundupplevelsen beror på strukturen. När dina möten följer ett konsekvent upplägg så:

  • Reservera tid för koncentration i din kalender

  • Skapa förtroende genom förutsägbara resultat

  • Förkorta försäljningscyklerna med tydliga behovsanalyser och offerter

  • Håll projekten på rätt spår med tydligt angivna ansvariga och nästa steg

Med Doodle, kan du boka rätt personer vid rätt tidpunkt – och samtidigt inkludera din dagordning i varje inbjudan. Koppla ihop din kalender, lägg till en videolänk och låt kunderna välja utifrån din faktiska tillgänglighet. Mindre krångel, bättre resultat.

Mall 1: Inledande samtal

Använd detta när en ny potentiell kund vill undersöka om ni passar ihop eller vilken omfattning det handlar om. Sträva efter att 30 minuter.

Dagordning

Tid

Ämne

3 min

Presentationer och roller

5 min

Mål och framgångsmått för de kommande 90 dagarna

7 min

Nuläge, hinder, beslutsfaktorer

10 min

Rekommenderad väg, exempel på resultat, tidsplan

3 min

Nästa steg och berörda parter

2 min

Bekräfta uppföljning och ansvarig

Förberedelse-checklista

  • Ta en titt på den potentiella kundens webbplats och LinkedIn-profil

  • Utarbeta tre förtydligande frågor om budgeten eller tidsplanen

  • Ta fram ett relevant exempel

Exempel på inbjudningstext

Ämne: Inledande samtal för att klargöra mål och nästa steg

Brödtext: Tack för ditt intresse. Vi kommer att gå igenom dina mål, din nuvarande situation och en övergripande plan. Var vänlig och förbered dig på att dela med dig av dina två viktigaste prioriteringar och din tidsplan för beslutsfattandet.

Ordna det i Doodle

  • Använd en Booking Page så att potentiella kunder kan boka utifrån din tillgänglighet i realtid

  • Lägg till buffertar före och efter för att säkerställa fokustiden

  • Anslut Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams så att länken läggs till automatiskt

  • Om du tar betalt för sökningen, aktivera Stripe att ta betalt vid bokningen

  • Användning AI-genererade mötesbeskrivningar (Doodle Pro) för att automatiskt fylla i dagordningen

Bästa praxis

  • Begränsa din rekommendation till 10 minuter

  • Avsluta alltid med nästa steg och ett datum

  • Om flera köpare är inblandade, använd en Group Poll för uppföljningen

Mall 2: Projektstart

Använd detta vid ett nytt uppdrag. Sträva efter 60 minuter tillsammans med kundansvarig och de viktigaste intressenterna.

Dagordning

Tid

Ämne

5 min

Projektets syfte och resultat

8 min

Roller, RACI och huvudsaklig beslutsfattare

10 min

Sammanfattning av projektets omfattning och viktiga milstolpar

10 min

Risker, antaganden, begränsningar

15 min

Arbetssätt, rytm och kanaler

10 min

Närmaste åtgärder och ansvariga

2 min

Bekräfta datum för nästa möte

Förberedelselista

  • Skicka en projektsammanfattning på en sida i förväg

  • Utarbeta en milstolpsplan med tidsintervall

  • Skapa en delad mapp för filer och anteckningar

Exempel på inbjudningstext

Ämne: Projektstart och samarbetsavtal

Brödtext: Vi kommer att fastställa roller, delmål och förväntningar på kommunikationen. Vänligen läs igenom uppdragsbeskrivningen och förbered dig på att fastställa omfattning och risker.

Ordna det i Doodle

  • Använd en Group Poll för att hitta en tid som passar i flera kalendrar

  • Slå på tidsfrister och påminnelser så att folk reagerar snabbt

  • Dölj deltagaruppgifterna om sekretess krävs

  • E-postinbjudningar direkt från Doodle till upp till 1 000 deltagare

  • Lägg till din logotyp och bifoga briefen tillsammans med anpassad varumärkesprofilering (Pro)

Bästa praxis

  • Bekräfta vilka personer som kan godkänna ändringar av omfattningen

  • Kom överens om träningstakt och närvaro

  • Dokumentera riskerna tillsammans med ägarna under samtalet

Mall 3: Veckovis lägesrapport

Använd detta för att följa upp framstegen och identifiera risker. Sträva efter att 25 minuter.

Dagordning

Tid

Ämne

3 min

Framsteg sedan förra veckan

5 min

KPI-kontroll eller leverabler

10 min

De två största riskerna eller hindren

5 min

Plan för nästa vecka och ägarna

2 min

Bekräfta nästa datum och förberedelser

Förberedelse-checklista

  • Uppdatera ditt statusdokument eller din statusöversikt

  • Ange ett beslut som klienten måste fatta

  • Dela länkar eller data i inbjudan

Exempel på inbjudningstext

Ämne: Veckovis lägesrapport och beslut

Brödtext: En kort genomgång av framsteg, risker och planen för nästa vecka. Vänligen granska statusdokumentet och var beredd att fatta beslut om de punkter som är markerade med ”Beslut”.

Ordna det i Doodle

  • Använd en återkommande 1:1 eller Återkommande Group Poll

  • Synkronisera din kalender för att undvika tidskonflikter

  • Lägg till automatiska påminnelser (24 timmar + 1 timme före)

  • Användning AI-genererade beskrivningar för att säkerställa att dagordningen är enhetlig

Bästa praxis

  • Håll dig uppdaterad om fakta och siffror

  • Ta endast upp hinder som kräver åtgärder

  • Registrera ägare och förfallodatum i realtid

Mall 4: Workshop för intressenter

Använd detta för att utforska, kartlägga eller samordna med en större grupp. Sträva efter att 90–120 minuter.

Dagordning

Tid

Ämne

5 min

Mål och grundregler

15 min

Aktuell karta över området eller vägbeskrivning

25 min

Gruppaktivitet 1

20 min

Uppgift två eller prioritering

10 min

Fördelning och beslut

10 min

Åtgärdslista och ansvariga

5 min

Bekräfta nästa steg och uppföljning

Förberedelse-checklista

  • Skicka ut en kort enkät inför arbetet (använd Sign-up Sheet (som en textundersökning)

  • Dela en Miro, FigJam eller Google Docs länk

  • Förtydliga skillnaden mellan beslutsfattare och bidragsgivare

Exempel på inbjudningstext

Ämne: Workshop för intressenter för att fastställa prioriteringar

Brödtext: Vi ska kartlägga nuläget, genomföra två korta övningar och enas om prioriteringarna. Fyll gärna i enkäten inför mötet och var på plats i tid.

Ordna det i Doodle

  • Använd en Group Poll för att hitta en tid som passar i båda kalendrarna

  • Ange en svarstid och påminnelser

  • För betalda workshops ska avgifterna tas ut vid bokningen med Stripe

  • Användning Sign-up Sheets för evenemang med begränsat antal platser

  • Dölj deltagaruppgifter vid behov och anpassa varumärkesprofilen

Bästa praxis

  • Sätt en tidsram för varje aktivitet

  • Utse en mötesledare och en protokollförare

  • Avsluta med tydliga beslut och ansvariga

Mall 5: Granskning och godkännande av förslag

Använd detta för att avsluta affären. Satsa på 45 minuter tillsammans med köparen och de viktigaste beslutsfattarna.

Dagordning

Tid

Ämne

5 min

Sammanfattning av mål och framgångsmått

10 min

Granskningens omfattning och tidsplan

10 min

Nuvarande prisalternativ och villkor

15 min

Diskutera risker, avvägningar och nästa steg

5 min

Bekräfta godkännandeprocessen

Förberedelse-checklista

  • Dela förslaget 24–48 timmar innan

  • Lyft fram två prisalternativ som passar olika nivåer

  • Utarbeta en enkel visuell projektplan

Exempel på inbjudningstext

Ämne: Plan för granskning och godkännande av förslag

Brödtext: Vi kommer att granska förslaget, bekräfta omfattning och pris samt komma överens om godkännandeprocessen. Vänligen läs igenom dokumentet i förväg.

Ordna det i Doodle

  • Erbjud en 1:1-länk med flera tidsalternativ

  • Lägg till pauser och tidsgränser för att skydda din dag

  • Lägg automatiskt till videolänkar (Meet, Zoom eller Teams)

  • Om du tar emot en handpenning, aktivera Stripe-kollektionen vid bokningen

Bästa praxis

  • Koppla varje mål till ett mätbart resultat

  • Presentera två tydliga alternativ

  • Fråga när beslutet fattas och boka en tid via Doodle

Vanliga misstag som man bör undvika

  • Ingen dagordning i inbjudan – se till att alltid bifoga en

  • Att bjuda in för många personer – håll dig till de viktigaste beslutsfattarna

  • Sessioner utan fast tidsram – använd tidsramar

  • Förberedelser i sista minuten – dela med dig av materialet en dag i förväg

  • Manuell schemaläggning – använd Doodle Booking Page eller 1:1 för att minska antalet e-postmeddelanden

Verktyg och lösningar för konsulter

Så här gör du Doodle underlättar effektiva konsultmöten:

  • Booking Page: Dela en enda länk för inledande samtal, betalda sessioner eller mottagningstider. Ta emot betalning via Stripe.

  • 1:1-schemaläggning: Erbjud olika tidsalternativ för granskning av förslag eller uppföljningsmöten med ledningen. Doodle behåller alla alternativ tills ett av dem har bekräftats.

  • Group Poll: Planera evenemang för stora grupper (upp till 1 000 deltagare) med tidsfrister och påminnelser.

  • Sign-up Sheet: Hantera workshops eller enkäter med ett begränsat antal platser.

  • Kalenderintegrationer: Synkronisera Google-, Outlook- eller Apple-kalendern – visa endast lediga tider.

  • Videolänkar: Lägg automatiskt till Meet, Zoom, Webex eller Teams i varje inbjudan.

  • Pro-funktioner: Anpassad varumärkesprofilering, AI-genererade beskrivningar, en annonsfri upplevelse och säkerhet i företagsklass.

  • Automatisering: Användning Zapier för att skicka bokningsuppgifter till ditt CRM-system eller din projektöversikt och automatisera påminnelser.

Exempel från verkligheten

Strategikonsult på egen hand:

Elena lade till en Booking Page för betalda konsultationer och införde krav på en förskottsbetalning via Stripe. Antalet uteblivna besök minskade, och kunderna kom väl förberedda tack vare AI-genererade dagordningar.

Ett mindre analysföretag:

Använde Group Poll för att planera intervjuer med intressenter på tväravdelningsnivå. Tack vare svarstidsfristerna kunde samordningen kortas ned från två veckor till fyra dagar.

Konsult inom förändringshantering:

Marcus höll tre 90-minutersworkshops med 20 platser vardera med hjälp av Sign-up Sheets. Deltagarna valde själva tidsluckor, påminnelser skickades ut automatiskt och utformningen anpassades efter kundportalen.

Delad COO:

Priya satte upp återkommande 1:1-möten för veckovisa statusgenomgångar samt en månatlig ledningsgenomgång. Buffertar säkerställde att hennes förmiddagar förblev lediga, och länkar till Teams lades till automatiskt.

Viktiga slutsatser

  • Mötemallar skapar standardiserade, resultatinriktade möten

  • Använd de fem här för utredning, uppstart, lägesrapporter, workshops och förslag

  • Se alltid till att ange tidsramar, förberedelser och nästa steg

  • Boka snabbare med Booking Page för Doodle, 1:1, Group Poll, eller Sign-up Sheet

  • Lägg till Betalningar via Stripe, koppla ihop kalendrar och lägga till videolänkar automatiskt

Kom igång med bättre schemaläggning

Välj en mall och testa den den här veckan. Lägg till dagordningen i din inbjudan, ange tidsgränser och skicka din bokningslänk så att kunderna kan välja utan att behöva diskutera fram och tillbaka.

Är du redo att förenkla din schemaläggning och genomföra mer effektiva möten? Skapa en Doodle och skapa din första Booking Page, 1:1-möte eller Group Poll redan idag.

Din kalender kommer att kännas mindre fullspäckad – och dina kunder kommer att märka skillnaden.

Inget kreditkort krävs

Share

Related content

Blue and white strings
Trender

Att använda AI för att hantera våra scheman

Read Article
man working from home office
Blogg

Varför ostrukturerat arbete hämmar din produktivitet

Read Article
A woman is sitting on the sofa with her laptop
Schemaläggning

Clockwise lägger ner verksamheten: vad ska man göra härnäst år 2026?

Read Article

Solve the scheduling equation with Doodle