5 mötesmallar som varje konsult behöver
Updated: 1 juli 2026
Som konsult är det din kalender som avgör dina intäkter. Ändå går timmar varje vecka förlorade på grund av röriga inbjudningar, otydliga dagordningar och ombokningar i sista minuten. Kunderna förväntar sig att du ska leda processen – inte jaga e-postmeddelanden eller lägga om planen inför varje samtal.
Mötemallar förändrar det. Med några få återanvändbara mallar och smart schemaläggning kan du boka möten snabbare, skapa tydliga förväntningar och se till att varje möte är resultatinriktat.
I den här guiden hittar du fem färdiga mallar för konsultmöten. Varje mall innehåller en dagordning, tidsramar, en förberedelselista, ett exempel på inbjudningstext samt tips för att ordna mötet i Doodle.
Använd en mall eller alla fem. Oavsett vilket kommer du att lägga mindre tid på administration och mer tid på att ge råd till kunderna.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som konsulterna står inför
Konsulterna måste jonglera med inledande samtal, workshops, lägesrapporter och genomgångar med ledningen – ofta mellan flera kunder och team. Uppdragets omfattning förändras. Prioriteringarna skiftar snabbt.
Vanliga problemområden:
Oändliga mejlväxlingar fram och tillbaka för att hitta en tid
Möten som drar ut på tiden utan att några beslut fattas
Otydlig inledning som slösar bort de första 15 minuterna
Uteblivna eller försenade ankomster
Manuell uppföljning som faller mellan stolarna
Med mallar i kombination med smarta schemaläggningsverktyg får du tillbaka kontrollen över din process – och din tid.
Varför strukturerade möten är viktiga för konsulter
Dina fakturerbara timmar och kundupplevelsen beror på strukturen. När dina möten följer ett konsekvent upplägg så:
Reservera tid för koncentration i din kalender
Skapa förtroende genom förutsägbara resultat
Förkorta försäljningscyklerna med tydliga behovsanalyser och offerter
Håll projekten på rätt spår med tydligt angivna ansvariga och nästa steg
Med Doodle, kan du boka rätt personer vid rätt tidpunkt – och samtidigt inkludera din dagordning i varje inbjudan. Koppla ihop din kalender, lägg till en videolänk och låt kunderna välja utifrån din faktiska tillgänglighet. Mindre krångel, bättre resultat.
Mall 1: Inledande samtal
Använd detta när en ny potentiell kund vill undersöka om ni passar ihop eller vilken omfattning det handlar om. Sträva efter att 30 minuter.
Dagordning
Tid
Ämne
3 min
Presentationer och roller
5 min
Mål och framgångsmått för de kommande 90 dagarna
7 min
Nuläge, hinder, beslutsfaktorer
10 min
Rekommenderad väg, exempel på resultat, tidsplan
3 min
Nästa steg och berörda parter
2 min
Bekräfta uppföljning och ansvarig
Förberedelse-checklista
Ta en titt på den potentiella kundens webbplats och LinkedIn-profil
Utarbeta tre förtydligande frågor om budgeten eller tidsplanen
Ta fram ett relevant exempel
Exempel på inbjudningstext
Ämne: Inledande samtal för att klargöra mål och nästa steg
Brödtext: Tack för ditt intresse. Vi kommer att gå igenom dina mål, din nuvarande situation och en övergripande plan. Var vänlig och förbered dig på att dela med dig av dina två viktigaste prioriteringar och din tidsplan för beslutsfattandet.
Ordna det i Doodle
Använd en Booking Page så att potentiella kunder kan boka utifrån din tillgänglighet i realtid
Lägg till buffertar före och efter för att säkerställa fokustiden
Anslut Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams så att länken läggs till automatiskt
Om du tar betalt för sökningen, aktivera Stripe att ta betalt vid bokningen
Användning AI-genererade mötesbeskrivningar (Doodle Pro) för att automatiskt fylla i dagordningen
Bästa praxis
Begränsa din rekommendation till 10 minuter
Avsluta alltid med nästa steg och ett datum
Om flera köpare är inblandade, använd en Group Poll för uppföljningen
Mall 2: Projektstart
Använd detta vid ett nytt uppdrag. Sträva efter 60 minuter tillsammans med kundansvarig och de viktigaste intressenterna.
Dagordning
Tid
Ämne
5 min
Projektets syfte och resultat
8 min
Roller, RACI och huvudsaklig beslutsfattare
10 min
Sammanfattning av projektets omfattning och viktiga milstolpar
10 min
Risker, antaganden, begränsningar
15 min
Arbetssätt, rytm och kanaler
10 min
Närmaste åtgärder och ansvariga
2 min
Bekräfta datum för nästa möte
Förberedelselista
Skicka en projektsammanfattning på en sida i förväg
Utarbeta en milstolpsplan med tidsintervall
Skapa en delad mapp för filer och anteckningar
Exempel på inbjudningstext
Ämne: Projektstart och samarbetsavtal
Brödtext: Vi kommer att fastställa roller, delmål och förväntningar på kommunikationen. Vänligen läs igenom uppdragsbeskrivningen och förbered dig på att fastställa omfattning och risker.
Ordna det i Doodle
Använd en Group Poll för att hitta en tid som passar i flera kalendrar
Slå på tidsfrister och påminnelser så att folk reagerar snabbt
Dölj deltagaruppgifterna om sekretess krävs
E-postinbjudningar direkt från Doodle till upp till 1 000 deltagare
Lägg till din logotyp och bifoga briefen tillsammans med anpassad varumärkesprofilering (Pro)
Bästa praxis
Bekräfta vilka personer som kan godkänna ändringar av omfattningen
Kom överens om träningstakt och närvaro
Dokumentera riskerna tillsammans med ägarna under samtalet
Mall 3: Veckovis lägesrapport
Använd detta för att följa upp framstegen och identifiera risker. Sträva efter att 25 minuter.
Dagordning
Tid
Ämne
3 min
Framsteg sedan förra veckan
5 min
KPI-kontroll eller leverabler
10 min
De två största riskerna eller hindren
5 min
Plan för nästa vecka och ägarna
2 min
Bekräfta nästa datum och förberedelser
Förberedelse-checklista
Uppdatera ditt statusdokument eller din statusöversikt
Ange ett beslut som klienten måste fatta
Dela länkar eller data i inbjudan
Exempel på inbjudningstext
Ämne: Veckovis lägesrapport och beslut
Brödtext: En kort genomgång av framsteg, risker och planen för nästa vecka. Vänligen granska statusdokumentet och var beredd att fatta beslut om de punkter som är markerade med ”Beslut”.
Ordna det i Doodle
Använd en återkommande 1:1 eller Återkommande Group Poll
Synkronisera din kalender för att undvika tidskonflikter
Lägg till automatiska påminnelser (24 timmar + 1 timme före)
Användning AI-genererade beskrivningar för att säkerställa att dagordningen är enhetlig
Bästa praxis
Håll dig uppdaterad om fakta och siffror
Ta endast upp hinder som kräver åtgärder
Registrera ägare och förfallodatum i realtid
Mall 4: Workshop för intressenter
Använd detta för att utforska, kartlägga eller samordna med en större grupp. Sträva efter att 90–120 minuter.
Dagordning
Tid
Ämne
5 min
Mål och grundregler
15 min
Aktuell karta över området eller vägbeskrivning
25 min
Gruppaktivitet 1
20 min
Uppgift två eller prioritering
10 min
Fördelning och beslut
10 min
Åtgärdslista och ansvariga
5 min
Bekräfta nästa steg och uppföljning
Förberedelse-checklista
Skicka ut en kort enkät inför arbetet (använd Sign-up Sheet (som en textundersökning)
Dela en Miro, FigJam eller Google Docs länk
Förtydliga skillnaden mellan beslutsfattare och bidragsgivare
Exempel på inbjudningstext
Ämne: Workshop för intressenter för att fastställa prioriteringar
Brödtext: Vi ska kartlägga nuläget, genomföra två korta övningar och enas om prioriteringarna. Fyll gärna i enkäten inför mötet och var på plats i tid.
Ordna det i Doodle
Använd en Group Poll för att hitta en tid som passar i båda kalendrarna
Ange en svarstid och påminnelser
För betalda workshops ska avgifterna tas ut vid bokningen med Stripe
Användning Sign-up Sheets för evenemang med begränsat antal platser
Dölj deltagaruppgifter vid behov och anpassa varumärkesprofilen
Bästa praxis
Sätt en tidsram för varje aktivitet
Utse en mötesledare och en protokollförare
Avsluta med tydliga beslut och ansvariga
Mall 5: Granskning och godkännande av förslag
Använd detta för att avsluta affären. Satsa på 45 minuter tillsammans med köparen och de viktigaste beslutsfattarna.
Dagordning
Tid
Ämne
5 min
Sammanfattning av mål och framgångsmått
10 min
Granskningens omfattning och tidsplan
10 min
Nuvarande prisalternativ och villkor
15 min
Diskutera risker, avvägningar och nästa steg
5 min
Bekräfta godkännandeprocessen
Förberedelse-checklista
Dela förslaget 24–48 timmar innan
Lyft fram två prisalternativ som passar olika nivåer
Utarbeta en enkel visuell projektplan
Exempel på inbjudningstext
Ämne: Plan för granskning och godkännande av förslag
Brödtext: Vi kommer att granska förslaget, bekräfta omfattning och pris samt komma överens om godkännandeprocessen. Vänligen läs igenom dokumentet i förväg.
Ordna det i Doodle
Erbjud en 1:1-länk med flera tidsalternativ
Lägg till pauser och tidsgränser för att skydda din dag
Lägg automatiskt till videolänkar (Meet, Zoom eller Teams)
Om du tar emot en handpenning, aktivera Stripe-kollektionen vid bokningen
Bästa praxis
Koppla varje mål till ett mätbart resultat
Presentera två tydliga alternativ
Fråga när beslutet fattas och boka en tid via Doodle
Vanliga misstag som man bör undvika
Ingen dagordning i inbjudan – se till att alltid bifoga en
Att bjuda in för många personer – håll dig till de viktigaste beslutsfattarna
Sessioner utan fast tidsram – använd tidsramar
Förberedelser i sista minuten – dela med dig av materialet en dag i förväg
Manuell schemaläggning – använd Doodle Booking Page eller 1:1 för att minska antalet e-postmeddelanden
Verktyg och lösningar för konsulter
Så här gör du Doodle underlättar effektiva konsultmöten:
Booking Page: Dela en enda länk för inledande samtal, betalda sessioner eller mottagningstider. Ta emot betalning via Stripe.
1:1-schemaläggning: Erbjud olika tidsalternativ för granskning av förslag eller uppföljningsmöten med ledningen. Doodle behåller alla alternativ tills ett av dem har bekräftats.
Group Poll: Planera evenemang för stora grupper (upp till 1 000 deltagare) med tidsfrister och påminnelser.
Sign-up Sheet: Hantera workshops eller enkäter med ett begränsat antal platser.
Kalenderintegrationer: Synkronisera Google-, Outlook- eller Apple-kalendern – visa endast lediga tider.
Videolänkar: Lägg automatiskt till Meet, Zoom, Webex eller Teams i varje inbjudan.
Pro-funktioner: Anpassad varumärkesprofilering, AI-genererade beskrivningar, en annonsfri upplevelse och säkerhet i företagsklass.
Automatisering: Användning Zapier för att skicka bokningsuppgifter till ditt CRM-system eller din projektöversikt och automatisera påminnelser.
Exempel från verkligheten
Strategikonsult på egen hand:
Elena lade till en Booking Page för betalda konsultationer och införde krav på en förskottsbetalning via Stripe. Antalet uteblivna besök minskade, och kunderna kom väl förberedda tack vare AI-genererade dagordningar.
Ett mindre analysföretag:
Använde Group Poll för att planera intervjuer med intressenter på tväravdelningsnivå. Tack vare svarstidsfristerna kunde samordningen kortas ned från två veckor till fyra dagar.
Konsult inom förändringshantering:
Marcus höll tre 90-minutersworkshops med 20 platser vardera med hjälp av Sign-up Sheets. Deltagarna valde själva tidsluckor, påminnelser skickades ut automatiskt och utformningen anpassades efter kundportalen.
Delad COO:
Priya satte upp återkommande 1:1-möten för veckovisa statusgenomgångar samt en månatlig ledningsgenomgång. Buffertar säkerställde att hennes förmiddagar förblev lediga, och länkar till Teams lades till automatiskt.
Viktiga slutsatser
Mötemallar skapar standardiserade, resultatinriktade möten
Använd de fem här för utredning, uppstart, lägesrapporter, workshops och förslag
Se alltid till att ange tidsramar, förberedelser och nästa steg
Boka snabbare med Booking Page för Doodle, 1:1, Group Poll, eller Sign-up Sheet
Lägg till Betalningar via Stripe, koppla ihop kalendrar och lägga till videolänkar automatiskt
Kom igång med bättre schemaläggning
Välj en mall och testa den den här veckan. Lägg till dagordningen i din inbjudan, ange tidsgränser och skicka din bokningslänk så att kunderna kan välja utan att behöva diskutera fram och tillbaka.
Är du redo att förenkla din schemaläggning och genomföra mer effektiva möten? Skapa en Doodle och skapa din första Booking Page, 1:1-möte eller Group Poll redan idag.
Din kalender kommer att kännas mindre fullspäckad – och dina kunder kommer att märka skillnaden.
Inget kreditkort krävs