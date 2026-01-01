हर सलाहकार के लिए 5 मीटिंग टेम्पलेट्स
अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026
एक सलाहकार के रूप में, आपका कैलेंडर आपकी आय को निर्धारित करता है। फिर भी आप हर हफ्ते अव्यवस्थित निमंत्रणों, अस्पष्ट एजेंडों और अंतिम समय में होने वाले पुनर्निर्धारणों में घंटों खो देते हैं। ग्राहक यह उम्मीद करते हैं कि आप प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगे—न कि हर कॉल से पहले ईमेल का पीछा करें या योजना को फिर से बनाएं।
मीटिंग टेम्प्लेट्स इसे बदल देते हैं। कुछ दोहराए जाने योग्य रूपरेखाओं और स्मार्ट शेड्यूलिंग के साथ, आप तेजी से बुकिंग कर सकते हैं, स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित कर सकते हैं, और प्रत्येक सत्र को परिणामों पर केंद्रित रख सकते हैं।
इस गाइड में आपको पाँच तुरंत उपयोग के लिए तैयार कंसल्टेंट मीटिंग टेम्पलेट्स मिलेंगे। प्रत्येक में एजेंडा, टाइम बॉक्स, तैयारी चेकलिस्ट, नमूना निमंत्रण कॉपी और Doodle में सेटअप टिप्स शामिल हैं।
एक टेम्पलेट का उपयोग करें या सभी पांच का। दोनों ही मामलों में, आप प्रशासनिक कार्यों पर कम समय और ग्राहकों को सलाह देने में अधिक समय व्यतीत करेंगे।
क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है
परामर्शदाताओं के सामने चुनौती
परामर्शदाता खोज कॉल, कार्यशालाएँ, स्थिति अपडेट और कार्यकारी समीक्षाओं को एक साथ संभालते हैं—अक्सर कई ग्राहकों और टीमों के बीच। दायरा बदलता रहता है। प्राथमिकताएँ तेज़ी से बदलती हैं।
सामान्य दर्द के बिंदु:
समय तय करने के लिए अनगिनत बार ईमेल आदान-प्रदान
निर्णय लिए बिना लंबी चलने वाली बैठकें
अस्पष्ट तैयारी जो पहले 15 मिनट बर्बाद कर देती है।
नहीं आना या देर से आना
दरारों से छूट जाने वाला मैनुअल फॉलो-अप
टेम्पलेट्स को स्मार्ट शेड्यूलिंग टूल्स के साथ जोड़ने से आप अपनी प्रक्रिया और अपने समय पर फिर से नियंत्रण पा सकते हैं।
परामर्शदाताओं के लिए संरचित बैठकें क्यों मायने रखती हैं
आपके बिल योग्य घंटे और ग्राहक का अनुभव संरचना पर निर्भर करते हैं। जब आपकी बैठकें एक सुसंगत ढांचे का पालन करती हैं, तो आप:
अपने कैलेंडर पर ध्यान का समय सुरक्षित करें
पूर्वानुमेय परिणामों के माध्यम से विश्वास बनाएँ
स्पष्ट खोज और प्रस्तावों के साथ बिक्री चक्र को छोटा करें
परिभाषित मालिकों और अगले कदमों के साथ परियोजनाओं को सही रास्ते पर रखें।
के साथ Doodleआप सही लोगों को सही समय पर बुक कर सकते हैं—और हर निमंत्रण में अपना एजेंडा शामिल कर सकते हैं। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, वीडियो लिंक जोड़ें, और ग्राहकों को आपकी वास्तविक उपलब्धता में से चुनने दें। कम झंझट, अधिक परिणाम।
टेम्पलेट 1: डिस्कवरी कॉल
जब कोई नया लीड फिट या दायरे का पता लगाना चाहता है, तो इसका उपयोग करें। लक्ष्य रखें 30 मिनटबिंदु
कार्यसूची
समय
विषय
3 मिनट
परिचय और भूमिकाएँ
5 मिनट
अगले 90 दिनों के लिए लक्ष्य और सफलता के मापदंड
7 मिनट
वर्तमान स्थिति, अवरोधक, निर्णय चालक
10 मिनट
अनुशंसित मार्ग, नमूना परिणाम, समयरेखा
3 मिनट
अगले कदम और हितधारक
2 मिनट
अनुवर्ती कार्रवाई और मालिक की पुष्टि करें
तैयारी चेकलिस्ट
लीड की वेबसाइट और लिंक्डइन की समीक्षा करें।
बजट या समयरेखा के बारे में तीन स्पष्टीकरण संबंधी प्रश्न तैयार करें।
एक प्रासंगिक केस उदाहरण तैयार करें।
नमूना निमंत्रण प्रतिलिपि
विषय: लक्ष्यों और अगले कदमों को स्पष्ट करने के लिए डिस्कवरी कॉल
शरीर: आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। हम आपके लक्ष्यों, वर्तमान स्थिति और उच्च-स्तरीय योजना की समीक्षा करेंगे। कृपया अपनी शीर्ष दो प्राथमिकताएँ और निर्णय लेने की समयरेखा साझा करने के लिए तैयार रहें।
इसे Doodle में सेट करें
एक का उपयोग करें बुकिंग पेज ताकि संभावित ग्राहक आपकी वास्तविक समय की उपलब्धता के अनुसार बुकिंग कर सकें।
फ़ोकस समय की सुरक्षा के लिए पहले और बाद में बफ़र्स जोड़ें।
जुड़ें ज़ूम, गूगल मीट, या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स तो लिंक अपने आप जुड़ जाता है
यदि आप डिस्कवरी के लिए शुल्क लेते हैं, तो चालू करें धारी बुकिंग पर भुगतान एकत्र करना
उपयोग करें एआई-जनित बैठक विवरण (Doodle Pro) एजेंडा स्वतः भरने के लिए
सर्वोत्तम प्रथाएँ
अपनी सिफारिश को 10 मिनट में समेटें।
हमेशा एक अगला कदम और तारीख के साथ समाप्त करें।
यदि कई खरीदार शामिल हैं, तो एक का उपयोग करें। ग्रुप पोल अनुवर्ती कार्रवाई के लिए
टेम्पलेट 2: परियोजना आरंभ
इसका उपयोग एक नए संलग्नता के लिए करें। लक्ष्य रखें 60 मिनट क्लाइंट लीड और प्रमुख हितधारकों के साथ।
कार्यसूची
समय
विषय
5 मिनट
परियोजना का उद्देश्य और परिणाम
8 मिनट
भूमिकाएँ, RACI, और प्राथमिक निर्णयकर्ता
10 मिनट
दायरा सारांश और प्रमुख मील के पत्थर
10 मिनट
जोखिम, मान्यताएँ, प्रतिबंध
पंद्रह मिनट
काम करने के तरीके, लय, और चैनल
10 मिनट
तत्काल अगली कार्रवाइयाँ और जिम्मेदार व्यक्ति
2 मिनट
अगली बैठक की तारीख की पुष्टि करें
तैयारी चेकलिस्ट
पहले से एक पृष्ठ का परियोजना सारांश साझा करें।
तिथियों की सीमाओं के साथ एक मीलस्टोन योजना तैयार करें
फ़ाइलों और नोट्स के लिए एक साझा फ़ोल्डर सेट अप करें।
नमूना निमंत्रण प्रतिलिपि
विषय: परियोजना आरंभ और कार्य समझौता
शरीर: हम भूमिकाएँ, मील के पत्थर और संचार अपेक्षाएँ पुष्टि करेंगे। कृपया ब्रीफ की समीक्षा करें और दायरा तथा जोखिमों की पुष्टि करने के लिए तैयार रहें।
इसे Doodle में सेट करें
एक का उपयोग करें ग्रुप पोल कई कैलेंडर में समय खोजना
चालू करें अंतिम तिथियाँ और अनुस्मारक ताकि लोग जल्दी प्रतिक्रिया दें
यदि गोपनीयता आवश्यक हो तो प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ
Doodle से सीधे ईमेल आमंत्रण अधिकतम तक १,००० प्रतिभागी
अपना लोगो जोड़ें और संक्षिप्त विवरण संलग्न करें। कस्टम ब्रांडिंग (Pro)
सर्वोत्तम प्रथाएँ
यह पुष्टि करें कि दायरे में बदलाव को कौन अनुमोदित कर सकता है।
ताल और उपस्थिति पर सहमत हों
कॉल के दौरान मालिकों के साथ जोखिम दर्ज करें
टेम्पलेट 3: साप्ताहिक स्थिति अपडेट
प्रगति बनाए रखने और सतही जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए इसका उपयोग करें। का लक्ष्य रखें पच्चीस मिनट.
कार्यसूची
समय
विषय
3 मिनट
पिछले सप्ताह से प्रगति
5 मिनट
केपीआई जाँच या डिलीवेरेबल्स
10 मिनट
शीर्ष दो जोखिम या अवरोधक
5 मिनट
अगले सप्ताह और मालिकों के लिए योजना
2 मिनट
अगली तारीख और पूर्व तैयारी की पुष्टि करें
तैयारी की जाँच-सूची
अपने स्थिति दस्तावेज़ या बोर्ड को अपडेट करें
ग्राहक को एक निर्णय की पहचान करें जो उसे लेना होगा।
आमंत्रण में लिंक या डेटा साझा करें
नमूना निमंत्रण प्रतिलिपि
विषय: साप्ताहिक स्थिति अपडेट और निर्णय
शरीर: प्रगति, जोखिमों और अगले सप्ताह की योजना की त्वरित समीक्षा। कृपया स्थिति दस्तावेज़ देखें और "निर्णय" के रूप में चिह्नित मदों पर निर्णय लेने के लिए तैयार रहें।
इसे Doodle में सेट करें
एक का उपयोग करें बार-बार 1:1 या बार-बार होने वाली ग्रुप पोल
टकराव से बचने के लिए अपना कैलेंडर कनेक्ट करें
स्वचालित रिमाइंडर जोड़ें (24 घंटे + 1 घंटे पहले)
उपयोग करें एआई-जनित विवरण कार्यसूची को सुसंगत बनाए रखने के लिए
सर्वोत्तम प्रथाएँ
तथ्यों और आंकड़ों को अद्यतन रखें।
केवल उन ब्लॉकर्स पर चर्चा करें जिन्हें कार्रवाई की आवश्यकता है।
रिकॉर्ड मालिक और देय तिथियाँ वास्तविक समय में
टेम्पलेट 4: हितधारक कार्यशाला
खोज, मानचित्रण या किसी बड़े समूह के साथ संरेखण के लिए इसका उपयोग करें। का लक्ष्य रखें 90–120 मिनटबिंदु
कार्यसूची
समय
विषय
5 मिनट
लक्ष्य और मूल नियम
पंद्रह मिनट
वर्तमान राज्य का नक्शा या वॉक-थ्रू
पच्चीस मिनट
ब्रेकआउट गतिविधि एक
20 मिनट
गतिविधि दो या प्राथमिकताकरण
10 मिनट
वितरण और निर्णय
10 मिनट
कार्य सूची और मालिक
5 मिनट
अगले कदमों और अनुवर्ती कार्रवाई की पुष्टि करें
तैयारी चेकलिस्ट
एक संक्षिप्त पूर्व-कार्य सर्वेक्षण भेजें (उपयोग करें पंजीकरण पत्रक (एक पाठ सर्वेक्षण के रूप में)
साझा करें मिरो, फिगजैम, या गूगल डॉक लिंक
निर्णय लेने वालों और योगदानकर्ताओं के बीच अंतर स्पष्ट करें।
नमूना निमंत्रण प्रतिलिपि
विषय: प्राथमिकताएँ निर्धारित करने के लिए हितधारक कार्यशाला
शरीर: हम वर्तमान स्थिति का नक्शा बनाएँगे, दो छोटी गतिविधियाँ चलाएँगे, और प्राथमिकताओं पर सहमति बनाएँगे। कृपया पूर्व-कार्य सर्वेक्षण पूरा करें और समय पर जुड़ें।
इसे Doodle में सेट करें
एक का उपयोग करें ग्रुप पोल विभिन्न कैलेंडरों में एक समय खोजना
प्रतिक्रिया की समयसीमा और अनुस्मारक निर्धारित करें
भुगतान वाली कार्यशालाओं के लिए, बुकिंग के समय शुल्क एकत्र करें। धारी
उपयोग करें साइन-अप शीट्स सीमित सीटों वाले सत्रों के लिए
आवश्यकता पड़ने पर प्रतिभागी का विवरण छिपाएँ और कस्टम ब्रांडिंग लागू करें।
सर्वोत्तम प्रथाएँ
प्रत्येक गतिविधि के लिए समय निर्धारित करें।
एक संचालक और एक नोट लेने वाले को नियुक्त करें।
स्पष्ट निर्णयों और मालिकों के साथ समाप्त करें।
टेम्पलेट 5: प्रस्ताव समीक्षा और अनुमोदन
इसका उपयोग सौदा पक्का करने के लिए करें। का लक्ष्य रखें पैंतालीस मिनट खरीदार और प्रमुख अनुमोदकों के साथ।
कार्यसूची
समय
विषय
5 मिनट
लक्ष्यों और सफलता मापदंडों का पुनरावलोकन
10 मिनट
समीक्षा का दायरा और समयरेखा
10 मिनट
मौजूदा मूल्य निर्धारण विकल्प और शर्तें
पंद्रह मिनट
जोखिमों, लाभ-हानि और अगले कदमों पर चर्चा करें।
5 मिनट
अनुमोदन प्रक्रिया की पुष्टि करें
तैयारी चेकलिस्ट
प्रस्ताव को 24–48 घंटे पहले साझा करें
विभिन्न स्तरों के लिए उपयुक्त दो मूल्य निर्धारण विकल्पों को हाइलाइट करें।
एक सरल दृश्य परियोजना योजना तैयार करें
नमूना निमंत्रण प्रतिलिपि
विषय: प्रस्ताव समीक्षा और अनुमोदन योजना
शरीर: हम प्रस्ताव की समीक्षा करेंगे, दायरा और मूल्य निर्धारण की पुष्टि करेंगे, और अनुमोदन प्रक्रिया पर सहमत होंगे। कृपया दस्तावेज़ को पहले से समीक्षा कर लें।
इसे Doodle में सेट करें
एक प्रस्ताव करें 1:1 लिंक कई समय विकल्पों के साथ
अपने दिन की सुरक्षा के लिए बफ़र्स और समय सीमाएँ जोड़ें।
वीडियो लिंक स्वचालित रूप से जोड़ें (मीट, ज़ूम, या टीम्स)
यदि आप जमा स्वीकार करते हैं, तो सक्षम करें। स्ट्राइप संग्रह बुक करते समय
सर्वोत्तम प्रथाएँ
प्रत्येक स्कोप आइटम को एक मापनीय परिणाम से जोड़ें।
दो स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करें
निर्णय की तारीख पूछें और Doodle के माध्यम से होल्ड शेड्यूल करें।
बचने के लिए सामान्य गलतियाँ
आमंत्रण में कोई एजेंडा नहीं — हमेशा एक शामिल करें
बहुत अधिक लोगों को आमंत्रित करना — मुख्य निर्णयकर्ताओं तक ही सीमित रहें
खुले सत्र — समय बॉक्स का उपयोग करें
देर से तैयारी — सामग्री एक दिन पहले साझा करें
मैनुअल शेड्यूलिंग — Doodle का उपयोग करें बुकिंग पेज या एक-से-एक ईमेल कम करना
परामर्शदाताओं के लिए उपकरण और समाधान
यहाँ बताया गया है Doodle कुशल परामर्शदाता बैठकों का समर्थन करता है:
बुकिंग पेज: खोज कॉल, सशुल्क सत्र या कार्यालय समय के लिए एक ही लिंक साझा करें। भुगतान प्राप्त करें धारीबिंदु
1:1 अनुसूचीकरण: प्रस्ताव समीक्षाओं या कार्यकारी चेक-इन्स के लिए समय विकल्प प्रदान करें। Doodle सभी विकल्पों को तब तक बनाए रखता है जब तक कोई एक पुष्टि नहीं हो जाता।
ग्रुप पोल: बड़े समूहों (1,000 प्रतिभागियों तक) को समय-सीमाओं और अनुस्मारकों के साथ अनुसूचित करें।
पंजीकरण पत्रक: सीमित सीटों वाली कार्यशालाओं या सर्वेक्षणों का प्रबंधन करें।
कैलेंडर एकीकरण: Google, Outlook, या Apple कैलेंडर सिंक करें — केवल उपलब्ध समय दिखाएँ।
वीडियो लिंक: हर निमंत्रण में मीट, ज़ूम, वेबएक्स या टीम्स स्वचालित रूप से जोड़ें।
Pro सुविधाएँ: कस्टम ब्रांडिंग, एआई-जनित विवरण, विज्ञापन-मुक्त अनुभव, और एंटरप्राइज-ग्रेड सुरक्षा।
स्वचालन: उपयोग करें ज़ैपियर अपनी CRM या प्रोजेक्ट बोर्ड में बुकिंग डेटा भेजने और रिमाइंडर स्वचालित करने के लिए।
वास्तविक उदाहरण
एकल रणनीति सलाहकार:
एलेना ने सशुल्क खोज के लिए एक बुकिंग पेज जोड़ा और Stripe के माध्यम से जमा राशि की मांग की। न-पहुंचने वालों की संख्या कम हो गई, और AI-जनित एजेंडा की बदौलत ग्राहक पूरी तैयारी के साथ आए।
बुटिक एनालिटिक्स फर्म:
विभागों में हितधारक साक्षात्कार निर्धारित करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग किया गया। प्रतिक्रिया की समयसीमाओं ने समन्वय की अवधि को दो सप्ताह से घटाकर चार दिन कर दिया।
परिवर्तन प्रबंधन सलाहकार:
मार्कस ने साइन-अप शीट्स का उपयोग करके प्रत्येक में 20 सीटों वाली तीन 90 मिनट की कार्यशालाएँ आयोजित कीं। प्रतिभागियों ने स्वयं स्लॉट चुने, रिमाइंडर स्वचालित रूप से भेजे गए, और ब्रांडिंग क्लाइंट पोर्टल से मेल खाती थी।
अंशकालिक सीओओ:
प्रिय ने साप्ताहिक स्थिति कॉल के लिए आवर्ती 1:1 मीटिंग्स और मासिक कार्यकारी समीक्षा निर्धारित की। बफ़र्स ने उसकी सुबहों को सुरक्षित रखा, और टीम्स लिंक स्वचालित रूप से जुड़ गए।
मुख्य बातें
मीटिंग टेम्पलेट्स दोहराए जाने योग्य, परिणाम-उन्मुख सत्र बनाते हैं।
खोज, किकऑफ, स्थिति, कार्यशालाएँ और प्रस्ताव के लिए यहाँ इन पाँचों का उपयोग करें।
हमेशा टाइम बॉक्स, तैयारी और अगले कदम शामिल करें।
के साथ तेज़ी से बुक करें Doodle बुकिंग पेज, एक-से-एक, ग्रुप पोल, या साइन-अप शीट
जोड़ें Stripe भुगतान, कैलेंडर कनेक्ट करें, और वीडियो लिंक स्वचालित रूप से जोड़ें
बेहतर शेड्यूलिंग के साथ शुरुआत करें
एक टेम्पलेट चुनें और इस सप्ताह उसका परीक्षण करें। अपने निमंत्रण में एजेंडा जोड़ें, समय सीमा निर्धारित करें, और अपना बुकिंग लिंक भेजें ताकि क्लाइंट बिना बार-बार पूछताछ किए बुक कर सकें।
क्या आप अपनी शेड्यूलिंग को सरल बनाना और अधिक प्रभावी बैठकें चलाना चाहते हैं? एक Doodle बनाएँ और आज ही अपना पहला बुकिंग पेज, 1:1, या ग्रुप पोल सेट अप करें।
आपका कैलेंडर हल्का महसूस होगा—और आपके ग्राहक इस बदलाव को महसूस करेंगे।
क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है