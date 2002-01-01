Criar um Doodle

Read Time: 10 minutes

Limara Schellenberg
Atualizado: 7 de nov. de 2025

Two consultants discussing project plans in a modern meeting room.

Table of Contents

    Como consultor, sua agenda impulsiona sua receita. No entanto, você perde horas por semana com convites bagunçados, agendas pouco claras e reagendamentos de última hora. Os clientes esperam que você lidere o processo - e não que corra atrás de e-mails ou refaça o plano antes de cada chamada.

    Os modelos de reunião mudam isso. Com alguns esboços que podem ser repetidos e uma programação inteligente, você pode agendar mais rapidamente, definir expectativas claras e manter cada sessão focada nos resultados.

    Neste guia, você encontrará cinco modelos de reuniões de consultores prontos para uso. Cada um inclui uma agenda, quadros de horários, lista de verificação de preparação, cópia de convite de amostra e dicas de configuração no Doodle.

    Você pode usar um modelo ou todos os cinco. De qualquer forma, você passará menos tempo na administração e mais tempo aconselhando os clientes.

    Não é necessário cartão de crédito

    O desafio que os consultores enfrentam

    Os consultores fazem malabarismos com chamadas de descoberta, workshops, atualizações de status e revisões executivas - muitas vezes em vários clientes e equipes. O escopo muda. As prioridades mudam rapidamente.

    Pontos problemáticos comuns:

    • E-mails intermináveis para encontrar um horário

    • Reuniões que duram muito tempo sem decisões

    • Preparação pouco clara que desperdiça os primeiros 15 minutos

    • Não comparecimento ou chegada tardia

    • Acompanhamento manual que acaba passando despercebido

    Os modelos combinados com ferramentas inteligentes de agendamento colocam você de volta no controle do seu processo e do seu tempo.

    Por que as reuniões estruturadas são importantes para os consultores

    Suas horas faturáveis e a experiência do cliente dependem da estrutura. Quando suas reuniões seguem uma estrutura consistente, você:

    • Protege o tempo de foco em seu calendário

    • Você constrói confiança por meio de resultados previsíveis

    • Diminui os ciclos de vendas com descobertas e propostas claras

    • Mantém os projetos em andamento com proprietários e próximas etapas definidos

    Com o Doodle, você pode agendar as pessoas certas no momento certo, trazendo sua agenda para cada convite. Conecte seu calendário, adicione um link de vídeo e permita que os clientes escolham entre sua disponibilidade real. Menos malabarismo, mais resultados.

    Modelo 1: Chamada de descoberta

    Use esse modelo quando um novo cliente potencial quiser explorar a adequação ou o escopo. Você deve ter um objetivo de 30 minutos.

    Agenda

    Tempo

    Tópico

    3 min

    Apresentações e funções

    5 min

    Metas e métricas de sucesso para os próximos 90 dias

    7 min

    Estado atual, bloqueadores, motivadores de decisão

    10 min

    Caminho recomendado, exemplos de resultados, cronograma

    3 min

    Próximas etapas e partes interessadas

    2 min

    Confirmar acompanhamento e proprietário

    Lista de verificação de preparação

    • Examine o site do lead e o LinkedIn

    • Elabore três perguntas de esclarecimento sobre orçamento ou cronograma

    • Prepare um exemplo de caso relevante

    Exemplo de cópia do convite

    Assunto: Chamada de descoberta para esclarecer metas e próximas etapas

    Corpo: Obrigado pelo seu interesse. Analisaremos suas metas, a situação atual e um plano de alto nível. Por favor, venha preparado para compartilhar suas duas principais prioridades e o cronograma de decisões.

    Configure-o no Doodle

    • Use uma página de reservas para que os clientes potenciais possam fazer reservas com base em sua disponibilidade em tempo real

    • Adicione buffers antes e depois para proteger o tempo de foco

    • Conecte o Zoom, o Google Meet ou o Microsoft Teams para que o link seja adicionado automaticamente

    • Se você cobrar pela descoberta, ative o Stripe para receber o pagamento no momento da reserva

    • Use descrições de reuniões geradas por IA (Doodle Pro) para preencher automaticamente a agenda

    Práticas recomendadas

    • Você deve limitar o tempo de sua recomendação a 10 minutos

    • Sempre termine com uma próxima etapa e uma data

    • Se vários compradores estiverem envolvidos, use uma enquete de grupo para o acompanhamento

    Modelo 2: Início do projeto

    Use este modelo para um novo compromisso. Você deve ter como objetivo 60 minutos com o líder do cliente e as principais partes interessadas.

    Agenda

    Tempo

    Tópico

    5 minutos

    Objetivo e resultados do projeto

    8 min

    Funções, RACI e principal tomador de decisões

    10 min

    Resumo do escopo e principais marcos

    10 min

    Riscos, suposições e restrições

    15 min

    Formas de trabalho, cadência e canais

    10 min

    Próximas ações imediatas e proprietários

    2 min

    Confirmar a data da próxima reunião

    Lista de verificação de preparação

    • Compartilhe um resumo do projeto de uma página com antecedência

    • Elaborar um plano de marcos com intervalos de datas

    • Configure uma pasta compartilhada para arquivos e anotações

    Exemplo de cópia de convite

    Assunto: Início do projeto e acordo de trabalho

    Corpo: Confirmaremos as funções, os marcos e as expectativas de comunicação. Revise o briefing e venha preparado para confirmar o escopo e os riscos.

    Configure no Doodle

    • Use uma enquete de grupo para encontrar um horário em vários calendários

    • Ative prazos e lembretes para que as pessoas respondam rapidamente

    • Oculte os detalhes dos participantes se você precisar de privacidade

    • Envie convites por e-mail diretamente do Doodle para até 1.000 participantes

    • Adicione seu logotipo e anexe o briefing com a marca personalizada (Pro)

    Práticas recomendadas

    • Confirme quem pode aprovar alterações no escopo

    • Concordar com a cadência e a participação

    • Registre os riscos com os proprietários durante a chamada

    Modelo 3: Atualização semanal do status

    Use esse modelo para manter o progresso e apresentar os riscos. O objetivo é ter 25 minutos.

    Agenda

    Hora

    Tópico

    3 min

    Progresso desde a semana passada

    5 min

    Verificação de KPIs ou resultados

    10 min

    Os dois principais riscos ou obstáculos

    5 min

    Plano para a próxima semana e proprietários

    2 min

    Confirmar a próxima data e o trabalho prévio

    Lista de verificação de preparação

    • Atualize seu documento ou quadro de status

    • Identifique uma decisão que o cliente deve tomar

    • Compartilhe links ou dados no convite

    Exemplo de cópia do convite

    Assunto: Atualização semanal do status e decisões

    Corpo: Revisão rápida do progresso, dos riscos e do plano da próxima semana. Verifique o documento de status e venha pronto para decidir sobre os itens marcados como "Decisão".

    Configure no Doodle

    • Use uma enquete 1:1 recorrente ou uma enquete de grupo recorrente

    • Conecte seu calendário para evitar conflitos

    • Adicione lembretes automáticos (24 horas + 1 hora antes)

    • Use descrições geradas por IA para manter a agenda consistente

    Práticas recomendadas

    • Mantenha as atualizações em fatos e números

    • Discuta apenas os bloqueadores que precisam de ação

    • Registre os proprietários e as datas de vencimento em tempo real

    Modelo 4: Workshop de partes interessadas

    Use-o para descoberta, mapeamento ou alinhamento com um grupo maior. O objetivo é que dure de 90 a 120 minutos.

    Agenda

    Tempo

    Tópico

    5 min

    Metas e regras básicas

    15 min

    Mapa do estado atual ou passo a passo

    25 min

    Atividade de discussão um

    20 min

    Atividade dois ou priorização

    10 min

    Compartilhamento e decisões

    10 min

    Lista de ações e proprietários

    5 min

    Confirmar as próximas etapas e o acompanhamento

    Lista de verificação de preparação

    • Envie uma breve pesquisa de pré-trabalho (use a planilha de inscrição como uma pesquisa de texto)

    • Compartilhe um link do Miro, FigJam ou Google Doc

    • Esclareça quem toma as decisões e quem contribui

    Exemplo de cópia do convite

    Assunto: Workshop com as partes interessadas para definir prioridades

    Corpo: Vamos mapear o estado atual, realizar duas atividades curtas e alinhar as prioridades. Preencha a pesquisa de pré-trabalho e participe no horário.

    Configure-a no Doodle

    • Use uma enquete de grupo para encontrar um horário em todos os calendários

    • Defina um prazo de resposta e lembretes

    • Para workshops pagos, cobre as taxas no momento da reserva com o Stripe

    • Use folhas de registro para sessões com vagas limitadas

    • Oculte os detalhes dos participantes, se necessário, e aplique uma marca personalizada

    Práticas recomendadas

    • Cronometre cada atividade

    • Designe um facilitador e um anotador

    • Termine com decisões e proprietários claros

    Modelo 5: Revisão e aprovação da proposta

    Use-o para fechar o negócio. Você deve ter 45 minutos com o comprador e os principais aprovadores.

    Agenda

    Horário

    Tópico

    5 min

    Recapitular metas e métricas de sucesso

    10 min

    Revisar o escopo e o cronograma

    10 min

    Apresentar opções de preços e termos

    15 min

    Discutir riscos, compensações e próximas etapas

    5 min

    Confirmar o processo de aprovação

    Lista de verificação de preparação

    • Compartilhe a proposta 24 a 48 horas antes

    • Destaque duas opções de preços que se encaixam em diferentes níveis

    • Prepare um plano de projeto visual simples

    Exemplo de cópia do convite

    Assunto: Plano de revisão e aprovação da proposta

    Corpo: Analisaremos a proposta, confirmaremos o escopo e o preço e concordaremos com o caminho da aprovação. Por favor, revise o documento com antecedência.

    Configure-o no Doodle

    • Ofereça um link 1:1 com várias opções de horário

    • Adicione buffers e limites de tempo para proteger seu dia

    • Adicione automaticamente links de vídeo (Meet, Zoom ou Teams)

    • Se você aceitar um depósito, ative a cobrança do Stripe na reserva

    Práticas recomendadas

    • Associe cada item do escopo a um resultado mensurável

    • Apresente duas opções claras

    • Solicite a data da decisão e agende uma espera via Doodle

    Erros comuns a serem evitados

    • Não incluir uma pauta no convite - sempre inclua uma

    • Convidar muitas pessoas - limite-se aos principais tomadores de decisão

    • Sessões abertas - use caixas de tempo

    • Preparação tardia - compartilhe os materiais com um dia de antecedência

    • Agendamento manual - use a página de agendamento do Doodle ou 1:1 para reduzir os e-mails

    Ferramentas e soluções para consultores

    Veja como o Doodle ajuda você a realizar reuniões eficientes com consultores:

    • Página de reservas: Compartilhe um único link para chamadas de descoberta, sessões pagas ou horário comercial. Receba pagamentos via Stripe.

    • Agendamento 1:1: Ofereça opções de horário para revisões de propostas ou check-ins executivos. O Doodle mantém todas as opções até que uma seja confirmada.

    • Enquete de grupo: agende grupos grandes (até 1.000 participantes) com prazos e lembretes.

    • Folha de registro: Gerencie workshops ou pesquisas com vagas limitadas.

    • Integrações de calendário: Sincronize o Google, Outlook ou Apple Calendar - mostre apenas os horários disponíveis.

    • Links de vídeo: Adicione automaticamente Meet, Zoom, Webex ou Teams a cada convite.

    • Recursos profissionais: Marca personalizada, descrições geradas por IA, experiência sem anúncios e segurança de nível empresarial.

    • Automação: Use o Zapier para enviar dados de agendamento para seu CRM ou quadro de projetos e automatizar lembretes.

    Exemplos do mundo real

    Consultora de estratégia individual:

    Elena adicionou uma página de agendamento para descoberta paga e exigiu um depósito via Stripe. As não comparências diminuíram e os clientes chegaram preparados graças às agendas geradas por IA.

    Empresa de análise de boutique:

    Usou Group Polls para agendar entrevistas com as partes interessadas em todos os departamentos. Os prazos de resposta reduziram a coordenação de duas semanas para quatro dias.

    Consultor de gerenciamento de mudanças:

    Marcus realizou três workshops de 90 minutos, com 20 vagas cada, usando planilhas de inscrição. Os participantes selecionaram as vagas por conta própria, os lembretes foram enviados automaticamente e a marca combinou com o portal do cliente.

    COO fracionário:

    Priya configurou reuniões individuais recorrentes para chamadas de status semanais e uma revisão executiva mensal. O Buffers protegeu suas manhãs e os links das equipes foram adicionados automaticamente.

    Principais conclusões

    • Os modelos de reunião criam sessões repetíveis e orientadas para os resultados

    • Use os cinco modelos aqui para descoberta, início, status, workshops e propostas

    • Inclua sempre caixas de tempo, preparação e próximas etapas

    • Agende mais rapidamente com a página de agendamento do Doodle, 1:1, enquete de grupo ou planilha de inscrição

    • Adicione pagamentos do Stripe, conecte calendários e adicione automaticamente links de vídeo

    Comece a usar um agendamento melhor

    Escolha um modelo e teste-o esta semana. Adicione a agenda ao seu convite, defina limites de tempo e envie seu link de agendamento para que os clientes escolham sem ficarem se perguntando.

    Você está pronto para simplificar seu agendamento e realizar reuniões mais sólidas? Crie um Doodle e configure sua primeira Booking Page, 1:1 ou Group Poll hoje mesmo.

    Sua agenda ficará mais leve e seus clientes perceberão a diferença.

