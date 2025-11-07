5 Vorlagen für Meetings, die jeder Berater braucht

Als Berater/in bestimmt dein Kalender dein Einkommen. Dennoch verlierst du jede Woche Stunden durch unordentliche Einladungen, unklare Tagesordnungen und Terminverschiebungen in letzter Minute. Deine Kunden erwarten von dir, dass du den Prozess leitest - und nicht E-Mails hinterherläufst oder den Plan vor jedem Anruf neu erstellst.
Besprechungsvorlagen ändern das. Mit ein paar wiederholbaren Gliederungen und einer intelligenten Terminplanung kannst du schneller buchen, klare Erwartungen setzen und jede Sitzung ergebnisorientiert gestalten.
In diesem Leitfaden findest du fünf gebrauchsfertige Vorlagen für Beratertreffen. Jede enthält eine Tagesordnung, Zeitvorgaben, eine Checkliste für die Vorbereitung, ein Muster für die Einladung und Tipps zur Vorbereitung in Doodle.
Verwende eine Vorlage oder alle fünf. So oder so verbringst du weniger Zeit mit Verwaltung und mehr Zeit mit der Beratung deiner Kunden.
Die Herausforderung für Berater/innen
Berater/innen jonglieren mit Discovery Calls, Workshops, Status-Updates und Executive Reviews - oft mit mehreren Kunden und Teams. Der Aufgabenbereich verschiebt sich. Prioritäten ändern sich schnell.
Häufige Schmerzpunkte:
Endloses Hin- und Herschreiben von E-Mails, um einen Termin zu finden
Meetings, die sich in die Länge ziehen, ohne dass Entscheidungen getroffen werden
Unklare Vorbereitungen, die die ersten 15 Minuten vergeuden
Nichterscheinen oder verspätetes Eintreffen
Manuelle Nachbereitung, die durch die Maschen rutscht
Vorlagen in Kombination mit intelligenten Planungswerkzeugen geben dir die Kontrolle über deinen Prozess und deine Zeit zurück.
Warum strukturierte Meetings für Berater wichtig sind
Deine abrechenbaren Stunden und deine Kundenerfahrung hängen von der Struktur ab. Wenn deine Meetings einem einheitlichen Rahmen folgen, kannst du:
Die Fokuszeit in deinem Kalender schützen
Vertrauen durch vorhersehbare Ergebnisse schaffen
Die Verkaufszyklen durch klare Angebote und Entdeckungen verkürzen
Projekte mit definierten Verantwortlichen und nächsten Schritten auf Kurs halten
Mit Doodle kannst du die richtigen Leute zur richtigen Zeit buchen und gleichzeitig deine Agenda in jede Einladung integrieren. Verbinde deinen Kalender, füge einen Videolink hinzu und lass deine Kunden aus deiner tatsächlichen Verfügbarkeit auswählen. Weniger Jonglieren, mehr Ergebnisse.
Vorlage 1: Erkundungsgespräch
Verwende diese Vorlage, wenn ein neuer Kunde die Eignung oder den Umfang des Angebots erkunden möchte. Nimm dir 30 Minuten Zeit.
Tagesordnung
Zeit
Thema
3 Minuten
Einführungen und Rollen
5 min
Ziele und Erfolgsmetriken für die nächsten 90 Tage
7 Min.
Aktueller Stand, Blockierer, Entscheidungsträger
10 Min.
Empfohlener Weg, Beispielergebnisse, Zeitplan
3 Min.
Nächste Schritte und Interessengruppen
2 Min.
Nachbereitung und Verantwortliche bestätigen
Checkliste vorbereiten
Überprüfe die Website und LinkedIn des Interessenten
Erstelle drei klärende Fragen zum Budget oder Zeitplan
Bereite ein relevantes Fallbeispiel vor
Muster für die Einladung
Thema: Sondierungsgespräch zur Klärung der Ziele und nächsten Schritte
Inhalt: Vielen Dank für dein Interesse. Wir werden deine Ziele, den aktuellen Stand und einen groben Plan besprechen. Bitte bereite dich darauf vor, deine zwei wichtigsten Prioritäten und den Zeitplan für die Entscheidung mitzuteilen.
Einrichten in Doodle
Verwende eine Buchungsseite, damit potenzielle Kunden von deiner Echtzeitverfügbarkeit aus buchen können
Füge vorher und nachher Puffer ein, um die Zeit für den Fokus zu schützen
Verbinde Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams, damit der Link automatisch hinzugefügt wird
Wenn du eine Gebühr für die Entdeckung erhebst, aktiviere Stripe, um die Zahlung bei der Buchung einzuziehen.
Nutze KI-generierte Meeting-Beschreibungen (Doodle Pro), um die Agenda automatisch auszufüllen.
Beste Praktiken
Begrenze deine Empfehlung auf 10 Minuten
Gib am Ende immer einen nächsten Schritt und ein Datum an
Wenn mehrere Einkäufer beteiligt sind, verwende eine Gruppenumfrage für die Nachbereitung
Vorlage 2: Projektauftakt
Verwende diese Vorlage für ein neues Engagement. Nimm dir 60 Minuten Zeit für das Gespräch mit dem Kunden und den wichtigsten Interessengruppen.
Tagesordnung
Zeit
Thema
5 Minuten
Projektziel und Ergebnisse
8 min
Rollen, RACI und Hauptentscheidungsträger
10 Min.
Zusammenfassung des Umfangs und wichtige Meilensteine
10 Min.
Risiken, Annahmen, Beschränkungen
15 Min.
Arbeitsweise, Rhythmus und Kanäle
10 Min.
Unmittelbare nächste Aktionen und Verantwortliche
2 min
Termin des nächsten Treffens bestätigen
Checkliste vorbereiten
Gib im Voraus eine einseitige Projektbeschreibung ab
Entwirf einen Meilensteinplan mit Datumsbereichen
Richte einen gemeinsamen Ordner für Dateien und Notizen ein
Muster für eine Einladung
Thema: Projektauftakt und Arbeitsvereinbarung
Inhalt: Wir werden die Rollen, Meilensteine und Kommunikationserwartungen bestätigen. Bitte schau dir die Aufgabenstellung an und sei darauf vorbereitet, Umfang und Risiken zu bestätigen.
Einrichten in Doodle
Nutze eine Gruppenumfrage, um eine Zeit für viele Kalender zu finden
Aktiviere Fristen und Erinnerungen, damit die Teilnehmer schnell reagieren
Verstecke die Details der Teilnehmer, wenn du Privatsphäre brauchst
E-Mail-Einladungen direkt aus Doodle an bis zu 1.000 Teilnehmer
Füge dein Logo hinzu und füge das Briefing mit individuellem Branding hinzu (Pro)
Bewährte Praktiken
Bestätige, wer Änderungen am Umfang genehmigen kann
Vereinbare den Rhythmus und die Anwesenheit
Protokolliere Risiken mit den Projektverantwortlichen während des Anrufs
Vorlage 3: Wöchentliches Status-Update
Nutze diese Vorlage, um den Fortschritt aufrechtzuerhalten und Risiken aufzudecken. Strebe 25 Minuten an.
Tagesordnung
Zeit
Thema
3 Minuten
Fortschritte seit letzter Woche
5 min
KPI-Check oder Ergebnisse
10 Min.
Die zwei größten Risiken oder Blockierer
5 Min.
Plan für die nächste Woche und Eigentümer
2 Min.
Nächstes Datum und Vorarbeit bestätigen
Checkliste vorbereiten
Aktualisiere dein Statusdokument oder deine Tafel
Identifiziere eine Entscheidung, die der Kunde treffen muss
Teile Links oder Daten in der Einladung mit
Muster für eine Einladung
Betreff: Wöchentliches Status-Update und Entscheidungen
Inhalt: Kurzer Überblick über die Fortschritte, Risiken und den Plan für die nächste Woche. Bitte sieh dir das Statusdokument an und halte dich bereit, über die mit "Entscheidung" markierten Punkte zu entscheiden.
Einrichten in Doodle
Verwende eine wiederkehrende 1: 1-Abstimmung oder eine wiederkehrende Gruppenabstimmung
Verbinde deinen Kalender, um Konflikte zu vermeiden
Füge automatische Erinnerungen hinzu (24h + 1h vorher)
Verwende KI-generierte Beschreibungen, um die Agenda konsistent zu halten
Beste Praktiken
Beschränke Aktualisierungen auf Fakten und Zahlen
Besprich nur Blocker, die Maßnahmen erfordern
Eigentümer und Fälligkeitstermine in Echtzeit festhalten
Vorlage 4: Stakeholder-Workshop
Nutze diese Vorlage für die Entdeckung, Kartierung oder Abstimmung mit einer größeren Gruppe. Strebe 90-120 Minuten an.
Tagesordnung
Zeit
Thema
5 Minuten
Ziele und Grundregeln
15 min
Karte des aktuellen Zustands oder Durchgang
25 min
Erste Breakout-Aktivität
20 Min.
Aktivität zwei oder Prioritätensetzung
10 min
Austausch und Entscheidungen
10 min
Aktionsliste und Verantwortliche
5 min
Nächste Schritte und Nachbereitung bestätigen
Checkliste vorbereiten
Versende eine kurze Umfrage vor der Arbeit (verwende das Anmeldeformular als Textumfrage)
Gib einen Miro-, FigJam- oder Google Doc-Link weiter
Entscheider und Mitwirkende klären
Muster für eine Einladung
Thema: Stakeholder-Workshop zur Festlegung von Prioritäten
Inhalt: Wir werden eine Bestandsaufnahme machen, zwei kurze Aktivitäten durchführen und uns über die Prioritäten abstimmen. Bitte fülle die Umfrage vor dem Workshop aus und sei pünktlich.
Richte sie in Doodle ein
Nutze eine Gruppenumfrage, um eine Zeit in verschiedenen Kalendern zu finden
Lege eine Antwortfrist und Erinnerungen fest
Ziehe bei bezahlten Workshops die Gebühren bei der Buchung mit Stripe ein
Verwende Anmeldeformulare für Sitzungen mit begrenzten Plätzen
Blende bei Bedarf Teilnehmerdetails aus und wende ein individuelles Branding an
Bewährte Praktiken
Stelle für jede Aktivität einen Zeitplan auf
Weise einen Moderator und einen Protokollanten zu
Beende die Sitzung mit klaren Entscheidungen und Verantwortlichen
Vorlage 5: Überprüfung und Freigabe des Vorschlags
Nutze dies, um das Geschäft abzuschließen. Plane 45 Minuten mit dem Einkäufer und den wichtigsten Genehmigern ein.
Tagesordnung
Zeit
Thema
5 Minuten
Ziele und Erfolgskennzahlen rekapitulieren
10 min
Überprüfung von Umfang und Zeitplan
10 Min.
Preisoptionen und Bedingungen vorstellen
15 Min.
Risiken, Zielkonflikte und nächste Schritte besprechen
5 min
Genehmigungsverfahren bestätigen
Checkliste vorbereiten
Teile den Vorschlag 24-48 Stunden vorher mit
Zeige zwei Preisoptionen auf, die zu verschiedenen Stufen passen
Bereite einen einfachen visuellen Projektplan vor
Muster für die Einladung
Thema: Plan zur Überprüfung und Genehmigung des Vorschlags
Inhalt: Wir werden das Angebot prüfen, den Umfang und die Preise bestätigen und den Genehmigungsweg vereinbaren. Bitte lies das Dokument vorher durch.
Richte es in Doodle ein
Biete eine 1:1-Verbindung mit mehreren Zeitoptionen an
Füge Puffer und Zeitlimits hinzu, um deinen Tag zu schützen
Füge automatisch Videolinks hinzu (Meet, Zoom oder Teams)
Wenn du eine Anzahlung verlangst, aktiviere den Stripe-Einzug bei der Buchung
Bewährte Praktiken
Verbinde jedes Ziel mit einem messbaren Ergebnis
Biete zwei klare Optionen an
Frag nach dem Entscheidungsdatum und setze einen Termin über Doodle fest
Häufige Fehler, die du vermeiden solltest
Keine Tagesordnung in der Einladung - füge immer eine bei
Zu viele Personen einladen - beschränke dich auf die wichtigsten Entscheidungsträger
Sitzungen mit offenem Ende - verwende Timeboxen
Verspätete Vorbereitung - Materialien einen Tag vorher freigeben
Manuelle Terminplanung - verwende die Doodle-Buchungsseite oder 1:1, um E-Mails zu vermeiden
Tools und Lösungen für Berater
Hier erfährst du, wie Doodle effiziente Beratertreffen unterstützt:
Buchungsseite: Gib einen einzigen Link für Discovery Calls, bezahlte Sitzungen oder Sprechstunden frei. Ziehe die Zahlung über Stripe ein.
1:1-Terminplanung: Biete Zeitoptionen für Angebotsbesprechungen oder Besprechungen mit der Geschäftsführung an. Doodle hält alle Optionen fest, bis eine bestätigt wird.
Gruppenumfrage: Planen Sie große Gruppen (bis zu 1.000 Teilnehmer/innen) mit Fristen und Erinnerungen.
Anmeldeliste: Verwalte Workshops oder Umfragen mit begrenzten Teilnehmerzahlen.
Kalender-Integrationen: Synchronisiere Google-, Outlook- oder Apple-Kalender - zeige nur verfügbare Zeiten an.
Video-Links: Füge automatisch Meet, Zoom, Webex oder Teams zu jeder Einladung hinzu.
Pro-Funktionen: Individuelles Branding, KI-generierte Beschreibungen, werbefreies Erlebnis und Sicherheit auf Unternehmensniveau.
Automatisierung: Nutze Zapier, um Buchungsdaten an dein CRM oder Projektboard zu senden und Erinnerungen zu automatisieren.
Beispiele aus der Praxis
Solo-Strategieberaterin:
Elena fügte eine Buchungsseite für bezahlte Entdeckungen hinzu und verlangte eine Anzahlung über Stripe. Die Zahl der unentschuldigten Fehltermine sank und die Kunden kamen dank der KI-generierten Terminkalender gut vorbereitet.
Boutique-Analyseunternehmen:
Sie nutzte Gruppenumfragen, um abteilungsübergreifende Interviews mit Stakeholdern zu planen. Die Antwortfristen wurden von zwei Wochen auf vier Tage verkürzt.
Berater für Veränderungsmanagement:
Marcus führte drei 90-minütige Workshops mit jeweils 20 Plätzen mithilfe von Anmeldeformularen durch. Die Teilnehmer wählten ihre Plätze selbst aus, Erinnerungen wurden automatisch verschickt und das Branding passte zum Kundenportal.
Fractional COO:
Priya richtete wiederkehrende 1:1-Gespräche für wöchentliche Statusgespräche und eine monatliche Überprüfung der Geschäftsführung ein. Puffer schützte ihre Vormittage, und Links zu Teams wurden automatisch hinzugefügt.
Die wichtigsten Erkenntnisse
Meeting-Vorlagen schaffen wiederholbare, ergebnisorientierte Sitzungen
Verwende die fünf hier aufgeführten Vorlagen für Entdeckung, Start, Status, Workshops und Vorschläge
Füge immer Zeitfelder, Vorbereitungen und nächste Schritte ein
Buche schneller mit der Doodle-Buchungsseite, 1:1, Gruppenumfrage oder dem Anmeldeformular
Füge Stripe-Zahlungen hinzu, verbinde Kalender und füge automatisch Videolinks ein
Beginne mit einer besseren Terminplanung
Wähle eine Vorlage und teste sie diese Woche. Füge die Tagesordnung zu deiner Einladung hinzu, lege Zeitlimits fest und sende deinen Buchungslink, damit deine Kunden ohne Hin und Her auswählen können.
Bist du bereit, deine Terminplanung zu vereinfachen und bessere Meetings abzuhalten? Erstelle ein Doodle und richte noch heute deine erste Buchungsseite, 1:1 oder Gruppenumfrage ein.
Dein Kalender wird sich leichter anfühlen - und deine Kunden werden den Unterschied bemerken.
