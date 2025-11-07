5 modelli di riunione di cui ogni consulente ha bisogno

In qualità di consulente, il tuo calendario determina le tue entrate. Eppure ogni settimana perdi ore per inviti disordinati, agende poco chiare e riprogrammazioni dell'ultimo minuto. I clienti si aspettano che tu guidi il processo, non che insegua le e-mail o che ricostruisca il piano prima di ogni chiamata.
I modelli di riunione cambiano le cose. Con alcuni schemi ripetibili e una pianificazione intelligente, puoi prenotare più velocemente, stabilire aspettative chiare e mantenere ogni sessione focalizzata sui risultati.
In questa guida troverai cinque modelli di riunione per consulenti pronti all'uso. Ognuno di essi include un ordine del giorno, delle caselle di tempo, una lista di controllo per la preparazione, un esempio di invito e suggerimenti per l'organizzazione in Doodle.
Usa un modello o tutti e cinque. In entrambi i casi, passerai meno tempo ad amministrare e più tempo a consigliare i clienti.
La sfida dei consulenti
I consulenti si destreggiano tra chiamate di scoperta, workshop, aggiornamenti sullo stato di avanzamento e revisioni esecutive, spesso tra più clienti e team. Il campo d'azione cambia. Le priorità si muovono velocemente.
Punti dolenti comuni:
Infinite e-mail di risposta per trovare un orario.
Riunioni che si protraggono a lungo senza prendere decisioni
Preparazione poco chiara che fa sprecare i primi 15 minuti
Mancati arrivi o arrivi in ritardo
Follow-up manuale che sfugge al controllo.
I modelli abbinati a strumenti di pianificazione intelligenti ti permettono di riprendere il controllo del tuo processo e del tuo tempo.
Perché le riunioni strutturate sono importanti per i consulenti
Le ore fatturabili e l'esperienza del cliente dipendono dalla struttura. Quando le tue riunioni seguono una struttura coerente, puoi:
Proteggi il tempo nel tuo calendario
Crei fiducia grazie a risultati prevedibili
Accorcia i cicli di vendita grazie a proposte e scoperte chiare
Mantenere i progetti in carreggiata con proprietari e fasi successive definite.
Con Doodle puoi prenotare le persone giuste al momento giusto, inserendo la tua agenda in ogni invito. Collega il tuo calendario, aggiungi un link video e lascia che i clienti scelgano tra le tue disponibilità reali. Meno giochetti, più risultati.
Modello 1: chiamata di scoperta
Utilizzala quando un nuovo cliente vuole esplorare l'idoneità o l'ambito di applicazione. Punta a 30 minuti.
Ordine del giorno
Tempo
Argomento
3 min
Introduzioni e ruoli
5 min
Obiettivi e metriche di successo per i prossimi 90 giorni
7 min
Stato attuale, ostacoli e fattori decisionali
10 min
Percorso consigliato, esempi di risultati e tempistica
3 min
Prossimi passi e stakeholder
2 min
Conferma il follow-up e il proprietario
Lista di controllo preliminare
Esamina il sito web e LinkedIn del candidato
Scrivi tre domande chiarificatrici su budget o tempistiche
Prepara un esempio di caso rilevante
Esempio di invito
Oggetto: Telefonata di scoperta per chiarire gli obiettivi e i prossimi passi da compiere
Corpo: Grazie per il tuo interesse. Esamineremo i tuoi obiettivi, lo stato attuale e un piano di alto livello. Ti preghiamo di essere pronto a condividere le tue due principali priorità e le tempistiche di decisione.
Organizzalo in Doodle
Utilizza una pagina di prenotazione in modo che i clienti possano prenotare dalla tua disponibilità in tempo reale.
Aggiungi dei buffer prima e dopo per proteggere il tempo di concentrazione
Collega Zoom, Google Meet o Microsoft Teams in modo che il link venga aggiunto automaticamente.
Se ti fai pagare per la scoperta, attiva Stripe per raccogliere il pagamento al momento della prenotazione.
Usa le descrizioni degli incontri generate dall'intelligenza artificiale (Doodle Pro) per riempire automaticamente l'agenda.
Migliori pratiche
Imponi un tempo massimo di 10 minuti per le tue raccomandazioni
Termina sempre con un passo successivo e una data
Se sono coinvolti più acquirenti, usa un sondaggio di gruppo per il follow-up.
Modello 2: Inizio del progetto
Utilizza questo modello per un nuovo incarico. Punta a 60 minuti con il responsabile del cliente e i principali stakeholder.
Ordine del giorno
Tempo
Argomento
5 min
Scopo e risultati del progetto
8 min
Ruoli, RACI e decisore primario
10 min
Riassunto dell'ambito e tappe fondamentali
10 min
Rischi, ipotesi e vincoli
15 min
Modalità di lavoro, cadenza e canali
10 min
Azioni immediate successive e proprietari
2 min
Confermare la data della prossima riunione
Lista di controllo per la preparazione
Condividi in anticipo un brief di progetto di una pagina
Redigere un piano di milestone con intervalli di date
Crea una cartella condivisa per i file e gli appunti
Esempio di invito
Oggetto: Calcio d'inizio del progetto e accordo di lavoro
Corpo: Confermeremo i ruoli, le tappe e le aspettative di comunicazione. Ti preghiamo di rivedere il brief e di venire preparato per confermare l'ambito e i rischi.
Organizza il tutto in Doodle
Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare un orario tra i vari calendari.
Attiva le scadenze e i promemoria in modo che le persone rispondano rapidamente
Nascondi i dettagli dei partecipanti se è necessaria la privacy
Invia gli inviti via e-mail direttamente da Doodle a un massimo di 1.000 partecipanti
Aggiungi il tuo logo e allega il brief con un marchio personalizzato (Pro)
Le migliori pratiche
Confermare chi può approvare le modifiche allo scopo
Concordare la cadenza e la partecipazione
Registra i rischi con i proprietari durante la chiamata
Modello 3: Aggiornamento settimanale sullo stato di avanzamento
Utilizza questo modello per verificare i progressi e per far emergere i rischi. Punta a 25 minuti.
Ordine del giorno
Tempo
Argomento
3 minuti
Progressi dalla scorsa settimana
5 min
Verifica dei KPI o delle consegne
10 min
I due principali rischi o blocchi
5 min
Piano per la prossima settimana e proprietari
2 min
Confermare la prossima data e il lavoro preliminare
Lista di controllo per la preparazione
Aggiorna il documento di stato o la lavagna
Identifica una decisione che il cliente deve prendere
Condividi link o dati nell'invito
Esempio di invito
Oggetto: Aggiornamento settimanale sullo stato e sulle decisioni
Corpo: Rapida revisione dei progressi, dei rischi e del piano della prossima settimana. Controlla il documento sullo stato di avanzamento e vieni pronto a decidere sui punti contrassegnati con "Decisione".
Organizzalo in Doodle
Usa un sondaggio ricorrente 1:1 o un sondaggio ricorrente di gruppo.
Collega il tuo calendario per evitare conflitti
Aggiungi promemoria automatici (24h + 1h prima)
Utilizza descrizioni generate dall'intelligenza artificiale per mantenere l'ordine del giorno coerente.
Le migliori pratiche
Limita gli aggiornamenti a fatti e numeri
Discuti solo i blocchi che richiedono un'azione
Registra i proprietari e le date di scadenza in tempo reale
Modello 4: Workshop con le parti interessate
Utilizzalo per la scoperta, la mappatura o l'allineamento con un gruppo più ampio. Punta a 90-120 minuti.
Ordine del giorno
Tempo
Argomento
5 min
Obiettivi e regole di base
15 min
Mappa dello stato attuale o passeggiata
25 min
Attività di breakout 1
20 min
Attività due o definizione delle priorità
10 min
Condivisione e decisioni
10 min
Elenco delle azioni e proprietari
5 min
Conferma le fasi successive e follow-up
Lista di controllo per la preparazione
Invia un breve sondaggio pre-lavoro (usa il Foglio di iscrizione come sondaggio testuale)
Condividi un link Miro, FigJam o Google Doc
Chiarisci chi decide e chi contribuisce
Esempio di invito
Oggetto: Workshop con le parti interessate per definire le priorità
Corpo: Verrà tracciata una mappa dello stato attuale, si svolgeranno due brevi attività e si definiranno le priorità. Ti preghiamo di completare l'indagine preliminare e di arrivare in tempo.
Organizzalo in Doodle
Utilizza un sondaggio di gruppo per trovare un orario tra i vari calendari.
Imposta una scadenza per le risposte e dei promemoria
Per i workshop a pagamento, raccogli i costi al momento della prenotazione con Stripe.
Utilizza i fogli di iscrizione per le sessioni con posti limitati.
Nascondi i dettagli dei partecipanti se necessario e applica un marchio personalizzato
Le migliori pratiche
Organizza un timeboxing per ogni attività
Assegnare un facilitatore e un addetto alle note
Termina con decisioni chiare e proprietari
Modello 5: Revisione e firma della proposta
Utilizza questo modello per chiudere l'affare. Punta a 45 minuti con l'acquirente e i principali responsabili dell'approvazione.
Ordine del giorno
Tempo
Argomento
5 min
Riepilogo degli obiettivi e delle metriche di successo
10 min
Rivedere l'ambito e la tempistica
10 min
Presentare le opzioni e le condizioni di prezzo
15 min
Discutere i rischi, i compromessi e i passi successivi
5 min
Conferma il processo di approvazione
Lista di controllo per la preparazione
Condividi la proposta 24-48 ore prima
Evidenzia due opzioni di prezzo che si adattino a diversi livelli
Prepara un semplice piano di progetto visivo
Esempio di invito
Oggetto: Piano di revisione e approvazione della proposta
Corpo: Esamineremo la proposta, confermeremo l'ambito e i prezzi e concorderemo il percorso di approvazione. Ti preghiamo di rivedere il documento in anticipo.
Imposta il tutto in Doodle
Offri un collegamento 1:1 con diverse opzioni di orario
Aggiungi buffer e limiti di tempo per proteggere la tua giornata
Aggiungi automaticamente collegamenti video (Meet, Zoom o Teams)
Se si richiede un deposito, attiva la riscossione di Stripe al momento della prenotazione.
Migliori pratiche
Collega ogni elemento dell'obiettivo a un risultato misurabile
Presenta due opzioni chiare
Chiedere la data di decisione e programmare una prenotazione tramite Doodle.
Errori comuni da evitare
Non inserire l'ordine del giorno nell'invito: includi sempre un ordine del giorno
Invitare troppe persone: limitati ai decisori chiave.
Sessioni aperte - usa caselle di tempo
Preparazione tardiva - condividi i materiali con un giorno di anticipo
Programmazione manuale - usa la pagina di prenotazione di Doodle o la funzione 1:1 per ridurre le e-mail.
Strumenti e soluzioni per i consulenti
Ecco come Doodle supporta l'efficienza delle riunioni dei consulenti:
Pagina di prenotazione: Condividi un unico link per chiamate di scoperta, sessioni a pagamento o orari d'ufficio. Raccogli il pagamento tramite Stripe.
Programmazione 1:1: Offri opzioni di orario per la revisione delle proposte o per i check-in dei dirigenti. Doodle conserva tutte le opzioni fino a quando non ne viene confermata una.
Sondaggio di gruppo: pianifica gruppi numerosi (fino a 1.000 partecipanti) con scadenze e promemoria.
Foglio di iscrizione: Gestisci workshop o sondaggi con posti limitati.
Integrazioni di calendario: Sincronizza il calendario di Google, Outlook o Apple - mostra solo gli orari disponibili.
Collegamenti video: Aggiungi automaticamente Meet, Zoom, Webex o Teams a ogni invito.
Caratteristiche Pro: Branding personalizzato, descrizioni generate dall'intelligenza artificiale, esperienza senza pubblicità e sicurezza di livello enterprise.
Automazione: Utilizza Zapier per inviare i dati delle prenotazioni al tuo CRM o alla scheda di progetto e automatizzare i promemoria.
Esempi reali
Consulente di strategia in solitaria:
Elena ha aggiunto una pagina di prenotazione per la scoperta a pagamento e ha richiesto un deposito tramite Stripe. I no-show sono diminuiti e i clienti sono arrivati preparati grazie alle agende generate dall'AI.
Azienda analitica di charme:
Ha utilizzato i sondaggi di gruppo per programmare le interviste agli stakeholder nei vari dipartimenti. I tempi di risposta hanno ridotto il coordinamento da due settimane a quattro giorni.
Consulente per la gestione del cambiamento:
Marcus ha organizzato tre workshop da 90 minuti con 20 posti ciascuno utilizzando i fogli di iscrizione. I partecipanti hanno auto-selezionato i posti, i promemoria sono stati inviati automaticamente e il marchio è stato abbinato al portale del cliente.
COO frazionato:
Priya ha impostato incontri ricorrenti 1:1 per chiamate settimanali sullo stato dell'azienda e una revisione mensile dei dirigenti. I buffer hanno protetto le sue mattine e i link di Teams sono stati aggiunti automaticamente.
Punti di forza
I modelli di riunione creano sessioni ripetibili e orientate al risultato
Utilizza i cinque modelli qui presenti per la scoperta, l'avvio, lo stato di avanzamento, i workshop e le proposte.
Includono sempre caselle di tempo, preparazione e fasi successive.
Prenota più velocemente con la pagina di prenotazione Doodle, il sondaggio 1:1, il sondaggio di gruppo o il foglio di iscrizione.
Aggiungi i pagamenti con Stripe, collega i calendari e aggiungi automaticamente i link ai video
Inizia a programmare meglio
Scegli un modello e provalo questa settimana. Aggiungi l'ordine del giorno al tuo invito, imposta dei limiti di tempo e invia il link per la prenotazione in modo che i clienti scelgano senza dover fare avanti e indietro.
Sei pronto a semplificare la programmazione e a gestire meglio le riunioni? Crea un Doodle e imposta oggi stesso la tua prima pagina di prenotazione, un incontro 1:1 o un sondaggio di gruppo.
Il tuo calendario sarà più leggero e i tuoi clienti noteranno la differenza.
