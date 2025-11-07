5 mødeskabeloner, som alle konsulenter har brug for

Som konsulent er det din kalender, der driver din omsætning. Alligevel mister du timer hver uge på grund af rodede invitationer, uklare dagsordener og omlægninger i sidste øjeblik. Kunderne forventer, at du leder processen - ikke jager e-mails eller genopbygger planen før hvert opkald.
Mødeskabeloner ændrer på det. Med et par gentagelige skitser og smart planlægning kan du booke hurtigere, sætte klare forventninger og holde hver session fokuseret på resultater.
I denne guide finder du fem skabeloner til konsulentmøder, der er klar til brug. Hver indeholder en dagsorden, tidsbokse, tjekliste til forberedelse, eksempler på invitationer og tips til opsætning i Doodle.
Brug én skabelon eller alle fem. Uanset hvad vil du bruge mindre tid på administration og mere tid på at rådgive kunderne.
Udfordringen for konsulenter
Konsulenter jonglerer med opdagelsessamtaler, workshops, statusopdateringer og executive reviews - ofte på tværs af flere kunder og teams. Omfanget skifter. Prioriteterne flytter sig hurtigt.
Fælles smertepunkter:
Endeløse e-mails frem og tilbage for at finde et tidspunkt
Møder, der trækker i langdrag uden beslutninger
Uklare forberedelser, der spilder de første 15 minutter
Udeblivelser eller sene ankomster
Manuel opfølgning, der glider gennem sprækkerne
Skabeloner kombineret med smarte planlægningsværktøjer giver dig kontrollen tilbage over din proces - og din tid.
Hvorfor strukturerede møder er vigtige for konsulenter
Dine fakturerbare timer og din kundeoplevelse afhænger af struktur. Når dine møder følger en konsekvent ramme, kan du:
Beskyt fokustid i din kalender
Opbygge tillid gennem forudsigelige resultater
Forkorte salgscyklusser med klar afdækning og forslag
Holder projekter på sporet med definerede ejere og næste skridt
Med Doodle kan du booke de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt - og samtidig bringe din dagsorden ind i hver eneste invitation. Forbind din kalender, tilføj et videolink, og lad kunderne vælge ud fra din reelle tilgængelighed. Mindre jonglering, flere resultater.
Skabelon 1: Opdagelsesopkald
Brug dette, når en ny kunde ønsker at udforske egnethed eller omfang. Sigt efter 30 minutter.
Dagsorden
Tidspunkt
Emne
3 minutter
Præsentationer og roller
5 minutter
Mål og succeskriterier for de næste 90 dage
7 minutter
Nuværende tilstand, blokeringer, beslutningsdrivere
10 minutter
Anbefalet vej, eksempler på resultater, tidslinje
3 minutter
Næste skridt og interessenter
2 minutter
Bekræft opfølgning og ejer
Tjekliste til forberedelse
Gennemgå leadets hjemmeside og LinkedIn
Udarbejd tre afklarende spørgsmål om budget eller tidslinje
Forbered et relevant case-eksempel
Eksempel på invitationskopi
Emne: Opdagelsessamtale for at afklare mål og næste skridt
Brødtekst: Tak for din interesse. Vi gennemgår dine mål, din nuværende situation og en plan på højt niveau. Vær klar til at dele dine to vigtigste prioriteter og en tidslinje for dine beslutninger.
Sæt det op i Doodle
Brug en bookingside, så potentielle kunder kan booke ud fra din tilgængelighed i realtid
Tilføj buffere før og efter for at beskytte fokustid
Tilslut Zoom, Google Meet eller Microsoft Teams, så linket tilføjes automatisk
Hvis du opkræver betaling for discovery, så slå Stripe til for at opkræve betaling ved booking
Brug AI-genererede mødebeskrivelser (Doodle Pro) til automatisk at udfylde dagsordenen
Bedste praksis
Giv din anbefaling en tidsramme på 10 minutter
Slut altid af med et næste skridt og en dato
Hvis flere indkøbere er involveret, skal du bruge en gruppeafstemning til opfølgningen
Skabelon 2: Projekt kickoff
Brug denne til et nyt engagement. Sigt efter 60 minutter med kundechefen og de vigtigste interessenter.
Dagsorden
Tidspunkt
Emne
5 minutter
Projektets formål og resultater
8 minutter
Roller, RACI og primær beslutningstager
10 minutter
Oversigt over omfang og vigtige milepæle
10 minutter
Risici, antagelser og begrænsninger
15 minutter
Arbejdsmetoder, kadence og kanaler
10 minutter
Umiddelbare næste handlinger og ejere
2 minutter
Bekræft næste mødedato
Tjekliste til forberedelse
Del en projektbeskrivelse på én side på forhånd
Udarbejd en milepælsplan med datointervaller
Opret en delt mappe til filer og noter
Eksempel på invitationskopi
Emne: Projekt kickoff og arbejdsaftale
Brødtekst: Vi bekræfter roller, milepæle og forventninger til kommunikation. Gennemgå briefingen, og vær forberedt på at bekræfte omfang og risici.
Sæt det op i Doodle
Brug en gruppeafstemning til at finde et tidspunkt på tværs af mange kalendere
Slå deadlines og påmindelser til, så folk reagerer hurtigt
Skjul deltageroplysninger, hvis der er brug for privatlivets fred
Send invitationer direkte fra Doodle til op til 1.000 deltagere
Tilføj dit logo, og vedhæft briefingen med tilpasset branding (Pro)
Bedste praksis
Bekræft, hvem der kan godkende ændringer i omfanget
Aftal kadence og deltagelse
Log risici med ejere under opkaldet
Skabelon 3: Ugentlig statusopdatering
Brug denne til at fastholde fremskridt og afdække risici. Sigt efter 25 minutter.
Dagsorden
Tidspunkt
Emne
3 minutter
Fremskridt siden sidste uge
5 minutter
KPI-tjek eller leverancer
10 minutter
De to største risici eller blokeringer
5 minutter
Plan for næste uge og ejere
2 minutter
Bekræft næste dato og forarbejde
Tjekliste til forberedelse
Opdater dit statusdokument eller din tavle
Identificer én beslutning, som kunden skal træffe
Del links eller data i invitationen
Eksempel på invitationskopi
Emne: Ugentlig statusopdatering og beslutninger
Brødtekst: Hurtig gennemgang af fremskridt, risici og næste uges plan. Tjek venligst statusdokumentet, og vær klar til at tage stilling til de punkter, der er markeret med "Beslutning".
Sæt det op i Doodle
Brug en tilbagevendende 1:1 eller tilbagevendende gruppeafstemning
Forbind din kalender for at undgå konflikter
Tilføj automatiske påmindelser (24 timer + 1 time før)
Brug AI-genererede beskrivelser for at holde dagsordenen konsistent
Bedste praksis
Hold opdateringer til fakta og tal
Diskuter kun blokeringer, der kræver handling
Registrer ejere og forfaldsdatoer i realtid
Skabelon 4: Workshop med interessenter
Brug denne til opdagelse, kortlægning eller tilpasning med en større gruppe. Sigt efter 90-120 minutter.
Dagsorden
Tidspunkt
Emne
5 minutter
Mål og grundregler
15 minutter
Kort over nuværende tilstand eller gennemgang
25 minutter
Breakout-aktivitet 1
20 minutter
Aktivitet to eller prioritering
10 minutter
Udveksling og beslutninger
10 minutter
Aktionsliste og ejere
5 minutter
Bekræft næste skridt og opfølgning
Tjekliste til forberedelse
Send en kort undersøgelse før arbejdet (brug tilmeldingsarket som en tekstundersøgelse)
Del et Miro-, FigJam- eller Google Doc-link
Afklar beslutningstagere vs. bidragydere
Eksempel på invitationskopi
Emne: Workshop med interessenter for at definere prioriteter
Brødtekst: Vi kortlægger den aktuelle situation, gennemfører to korte aktiviteter og afstemmer prioriteterne. Udfyld venligst forundersøgelsen, og mød op til tiden.
Sæt det op i Doodle
Brug en gruppeafstemning til at finde et tidspunkt på tværs af kalendere
Sæt en svarfrist og påmindelser
For betalte workshops skal du opkræve gebyrer ved booking med Stripe
Brug tilmeldingssedler til sessioner med begrænsede pladser
Skjul deltageroplysninger, hvis det er nødvendigt, og anvend brugerdefineret branding
Bedste praksis
Sæt tid på hver aktivitet
Tildel en facilitator og en notattager
Afslut med klare beslutninger og ejere
Skabelon 5: Gennemgang og godkendelse af forslag
Brug dette til at lukke aftalen. Sigt efter 45 minutter med køberen og de vigtigste godkendelsespersoner.
Dagsorden
Tidspunkt
Emne
5 minutter
Genopfrisk mål og succeskriterier
10 minutter
Gennemgå omfang og tidslinje
10 minutter
Præsenter prismuligheder og vilkår
15 minutter
Diskuter risici, afvejninger og næste skridt
5 minutter
Bekræft godkendelsesprocessen
Forbered tjekliste
Del forslaget 24-48 timer før
Fremhæv to prismuligheder, der passer til forskellige niveauer
Forbered en enkel visuel projektplan
Eksempel på invitationskopi
Emne: Plan for gennemgang og godkendelse af forslag
Brødtekst: Vi gennemgår forslaget, bekræfter omfang og priser og bliver enige om godkendelsesvejen. Gennemgå venligst dokumentet på forhånd.
Sæt det op i Doodle
Tilbyd et 1:1-link med flere tidsmuligheder
Tilføj buffere og tidsgrænser for at beskytte din dag
Tilføj automatisk videolinks (Meet, Zoom eller Teams)
Hvis du tager et depositum, skal du aktivere Stripe-indsamling ved booking
Bedste praksis
Knyt hvert punkt til et målbart resultat
Præsenter to klare muligheder
Bed om en beslutningsdato, og planlæg et hold via Doodle
Almindelige fejl, der skal undgås
Ingen dagsorden i invitationen - inkluder altid en
Inviterer for mange mennesker - hold dig til de vigtigste beslutningstagere
Åbne sessioner - brug tidsbokse
Sene forberedelser - del materialer en dag i forvejen
Manuel planlægning - brug Doodles bookingside eller 1:1 til at skære ned på e-mails
Værktøjer og løsninger til konsulenter
Sådan understøtter Doodle effektive konsulentmøder:
Bookingside: Del et enkelt link til opdagelsesopkald, betalte sessioner eller kontortid. Opkræv betaling via Stripe.
1:1 planlægning: Tilbyd tidsmuligheder for gennemgang af forslag eller check-in med ledelsen. Doodle gemmer alle muligheder, indtil en er bekræftet.
Gruppeafstemning: Planlæg store grupper (op til 1.000 deltagere) med deadlines og påmindelser.
Tilmeldingsark: Administrer workshops eller undersøgelser med begrænsede pladser.
Kalenderintegrationer: Synkroniser Google-, Outlook- eller Apple-kalender - vis kun ledige tider.
Video-links: Tilføj automatisk Meet, Zoom, Webex eller Teams til alle invitationer.
Pro-funktioner: Brugerdefineret branding, AI-genererede beskrivelser, reklamefri oplevelse og sikkerhed på virksomhedsniveau.
Automatisering: Brug Zapier til at sende bookingdata til dit CRM eller din projekttavle og automatisere påmindelser.
Eksempler fra den virkelige verden
Solo strategikonsulent:
Elena tilføjede en bookingside til betalt opdagelse og krævede et depositum via Stripe. Antallet af udeblivelser faldt, og kunderne ankom forberedte takket være AI-genererede dagsordener.
Boutique-analysefirma:
Brugte Group Polls til at planlægge interviews med interessenter på tværs af afdelinger. Svarfristerne reducerede koordineringen fra to uger til fire dage.
Konsulent i forandringsledelse:
Marcus afholdt tre 90-minutters workshops med 20 pladser hver ved hjælp af tilmeldingsark. Deltagerne valgte selv pladser, påmindelser blev sendt ud automatisk, og branding matchede kundeportalen.
Fraktioneret COO:
Priya oprettede tilbagevendende 1:1'er til ugentlige statusopkald plus en månedlig gennemgang af ledelsen. Buffere beskyttede hendes morgener, og Teams-links blev tilføjet automatisk.
Det vigtigste at tage med sig
Mødeskabeloner skaber gentagelige, resultatdrevne sessioner
Brug de fem her til opdagelse, kickoff, status, workshops og forslag
Inkluder altid tidsbokse, forberedelse og næste skridt
Book hurtigere med Doodle-bookingside, 1:1, gruppeafstemning eller tilmeldingsark
Tilføj Stripe-betalinger, forbind kalendere og tilføj automatisk videolinks
Kom i gang med bedre planlægning
Vælg en skabelon, og test den i denne uge. Føj dagsordenen til din invitation, indstil tidsgrænser, og send dit bookinglink, så kunderne kan vælge uden at gå frem og tilbage.
Er du klar til at forenkle din planlægning og holde stærkere møder? Opret en Doodle, og opret din første bookingside, 1:1 eller gruppeafstemning i dag.
Din kalender vil føles lettere - og dine kunder vil mærke forskellen.
Planlægning