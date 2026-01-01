Jak zautomatyzować planowanie sesji korepetycji zdalnych

Korepetytorzy prowadzący zajęcia zdalnie wykonują obecnie jedną z najważniejszych ról w dziedzinie edukacji. Pomagacie uczniom, którzy mogą mieć zaległości, potrzebują nieco więcej pewności siebie lub po prostu lepiej uczą się w ramach indywidualnych zajęć niż w zatłoczonej klasie. Wypełniacie luki, których standardowe systemy nie zawsze są w stanie pokryć, a to wymaga czasu, troski i pełnego zaangażowania.

W czym problem? Dużą część twojego czasu pochłaniają różne sprawy z wyjątkiem prowadzenie zajęć. Zarządzanie rezerwacjami. Wysyłanie linków do Zoomu. Windykacja płatności. Wysyłanie przypomnień. A kiedy wszystko to robisz ręcznie, szybko się to sumuje.

To właśnie tutaj automatyzacja staje się Twoim nowym najlepszym przyjacielem. Przy odpowiedniej konfiguracji cały proces planowania zajęć może przebiegać w tle, bez konieczności ciągłego angażowania się z Twojej strony. Koniec z zaległościami administracyjnymi. Koniec z niezręcznymi przypomnieniami. Po prostu więcej czasu na nauczanie.

Wypróbuj Doodle Nie jest wymagana karta kredytowa

Pozwól, by Twój system rezerwacji przejął najtrudniejsze zadania

Tworząc Booking Page w serwisie Doodle, nie oferujesz jedynie przedziałów czasowych. Tworzysz kompletny, zautomatyzowany proces, który obejmuje wszystko — od rezerwacji, przez przygotowania, aż po płatności.

Uczniowie wybierają termin, z góry otrzymują wszystkie informacje o sesji, a przed spotkaniem dostają przypomnienie – a wszystko to bez żadnego wysiłku z Twojej strony. Nie musisz potwierdzać każdej sesji, odpowiadać na pytania zadane w ostatniej chwili dotyczące miejsca rozmowy ani przypominać nikomu o jej rozpoczęciu. Wszystko jest już załatwione.

Booking Page zawiera:

Dostępne terminy

Format sesji i link do transmisji wideo

Jakieś pytania przygotowawcze, na które chcesz, żeby odpowiedzieli

E-mail z potwierdzeniem

Przypomnienie przed sesją

Wszystko jest jasne już od momentu dokonania rezerwacji.

Nie ma potrzeby przeprowadzania ankiet, wysyłania e-maili ani korzystania z wielu narzędzi

Jeśli podczas rezerwacji zbierzesz odpowiednie informacje, nie będziesz musiał później wysyłać osobnego formularza. Możesz zapytać, jaki temat uczeń chce przerobić, na jakim jest poziomie lub czy przygotowuje się do egzaminu. Dzięki temu przed każdą sesją będziesz wiedział, czego się spodziewać, i uczeń również będzie miał jasność co do przebiegu zajęć.

Nie potrzebujesz strony internetowej, żeby zaprezentować swoje oferty. Booking Page to właśnie Twoja oferta. Po prostu udostępnij link tam, gdzie przebywają Twoi uczniowie – w grupie na WhatsAppie, na platformie szkolnej, w podpisie e-mailowym lub w biografii w mediach społecznościowych. Będą dokładnie wiedzieć, co jest dostępne i jak to zarezerwować.

Niech przypomnienia i płatności załatwią się same

Opuszczone sesje mogą być frustrujące, ale w większości przypadków wynika to po prostu z zapominalstwa. Dlatego przypomnienia są tak ważne i dlatego to nie Ty powinieneś je wysyłać.

Doodle automatycznie wysyła przypomnienie do każdego ucznia przed rozpoczęciem sesji. To Ty decydujesz, z jakim wyprzedzeniem – dzień wcześniej, godzinę wcześniej – a wszystko odbywa się bez Twojego udziału.

A jeśli chodzi o płatności, możesz włączyć Stripe i umożliwić uczniom dokonywanie płatności już w momencie rezerwacji. To wszystko. Żadnych faktur, żadnych przypomnień i żadnych obaw, czy uczniowie rzeczywiście się pojawią. To Ty decydujesz, które sesje wymagają opłaty, a które nie.

Inteligentne funkcje, które działają cicho w tle

Nadal masz wszystko pod kontrolą, ale nie musisz robić wszystkiego ręcznie. Dzięki Doodle konfiguracja przebiega automatycznie:

Automatycznie dodawaj linki do Zoom lub Google Meet do każdej sesji

Zarezerwuj sobie czas na urlop i sprawy osobiste, synchronizując swój kalendarz

Oferuj różne rodzaje sesji o różnej długości i w różnych cenach

Skorzystaj z Group Poll, aby ustalić najlepszy termin na sesje grupowe, a także łatwo je powielać

Dbaj o to, by informacje o Twojej dostępności były aktualne, bez konieczności edytowania ich co tydzień

Nie musisz pracować ciężej, żeby to zadziałało

W korepetycjach chodzi o budowanie relacji, a nie o koordynację. Im więcej obowiązków związanych z planowaniem zajęć uda Ci się odciążyć, tym więcej energii będziesz mieć na to, co naprawdę się liczy — pomaganie uczniom w osiąganiu sukcesów.

Automatyzacja harmonogramu korepetycji nie polega na tym, by uczynić go bezosobowym. Chodzi o to, by zapewnić klientom lepszą i bardziej niezawodną obsługę. Taką, która jest wygodna zarówno dla nich, jak i dla Ciebie.

Wypróbuj Doodle i pozwól, by planowanie zajęło się samo, dzięki czemu będziesz mógł skupić się na nauczaniu.