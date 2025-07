Sådan automatiserer du planlægningen af fjernundervisningssessioner

Fjernundervisere udfører noget af det vigtigste arbejde inden for uddannelse i dag. Du hjælper elever, der måske er ved at komme bagud, dem, der har brug for lidt ekstra selvtillid, eller som bare lærer bedre en-til-en end i et overfyldt klasseværelse. I udfylder de huller, som de almindelige systemer ikke altid kan dække, og det kræver tid, omsorg og seriøst fokus.

Hvad er problemet? Meget af din tid bliver spist op af alt muligt andet end undervisning. Håndtering af bookinger. Sende Zoom-links. Jage betalinger. Følge op med påmindelser. Og når du gør alt det manuelt, løber det hurtigt op.

Det er her, automatisering bliver din nye bedste ven. Med den rigtige opsætning kan hele din planlægningsproces køre i baggrunden uden behov for konstant input fra dig. Ingen ophobning af administration. Ingen akavede opfølgninger. Bare mere tid til at undervise.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Lad dit bookingsystem gøre det tunge arbejde

Når du opretter en Doodle-bookingside, tilbyder du ikke bare tidsintervaller. Du skaber et komplet, automatiseret flow, der håndterer alt fra booking til forberedelse og betaling.

De studerende vælger et tidspunkt, får alle oplysninger om sessionen på forhånd og modtager en påmindelse før mødet, alt sammen uden at du behøver at røre en finger. Du behøver ikke at bekræfte hver enkelt session, besvare spørgsmål i sidste øjeblik om, hvor samtalen skal finde sted, eller minde nogen om, hvornår den starter. Det er allerede klaret.

Bookingsiden indeholder:

Dine ledige tidspunkter

Sessionens format og videolink

Eventuelle forberedende spørgsmål, du vil have dem til at besvare

En bekræftelsesmail

En påmindelse før sessionen

Alt er klart fra det øjeblik, de booker.

Intet behov for undersøgelser, e-mails eller værktøjer

Når du indsamler de rigtige oplysninger på bookingtidspunktet, er det ikke nødvendigt at sende en separat formular senere. Du kan spørge, hvilket fag den studerende vil have dækket, hvilket niveau de er på, eller om de forbereder sig til en test. Du vil gå ind til hver session og vide, hvad du kan forvente, og det vil de også.

Og du behøver ikke en hjemmeside for at præsentere dine tilbud. Din bookingside er dit tilbud. Bare del linket, hvor end dine elever er, i din WhatsApp-gruppe, skoleplatform, e-mail-signatur eller social bio. Så ved de præcis, hvad der er ledigt, og hvordan de kan booke det.

Lad påmindelser og betalinger passe sig selv

Udeblevne sessioner kan være frustrerende, men for det meste er det bare glemsomhed. Derfor er påmindelser vigtige, og derfor bør du ikke være den, der sender dem.

Doodle sender automatisk en påmindelse til hver elev før deres session. Du bestemmer, hvor lang tid i forvejen, dagen før, en time før, og det sker, uden at du behøver at tænke over det.

Og når det kommer til betaling, kan du slå Stripe til og få eleverne til at betale, når de booker. Det er det hele. Ingen fakturaer, ingen opfølgninger og ingen spekulationer om, hvorvidt de stadig dukker op. Du bestemmer, hvilke sessioner der kræver betaling, og hvilke der ikke gør.

Smarte funktioner, der kører stille i baggrunden

Du har stadig kontrollen, men du behøver ikke at gøre alting manuelt. Med Doodle kører din opsætning af sig selv:

Tilføj automatisk Zoom- eller Google Meet-links til hver session

Bloker dine ferier og din personlige tid ved at synkronisere din kalender

Tilbyd forskellige sessionstyper med forskellige længder og priser

Brug gruppeafstemninger til at finde det bedste tidspunkt for gruppesessioner, og dupliker dem nemt

Hold din tilgængelighed opdateret uden at redigere den hver uge

Du behøver ikke at arbejde hårdere for at få det til at fungere

Vejledning handler om kontakt, ikke om koordinering. Og jo mere af din planlægning, du kan fjerne, jo mere energi har du til det, der rent faktisk betyder noget - at hjælpe dine elever med at få succes.

At automatisere din undervisningsplan handler ikke om at gøre den upersonlig. Det handler om at give dine klienter en bedre og mere pålidelig oplevelse. En oplevelse, der fungerer for dem og for dig.

Prøv Doodle, og lad planlægningen tage sig af sig selv, så du kan fokusere på at undervise.