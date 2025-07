Come automatizzare la programmazione delle sessioni di tutoraggio a distanza

I tutor a distanza svolgono alcune delle attività più importanti nel campo dell'istruzione. Aiutate gli studenti che potrebbero rimanere indietro, quelli che hanno bisogno di un po' di fiducia in più o che semplicemente imparano meglio da soli che in una classe affollata. State colmando le lacune che i sistemi regolari non sempre riescono a colmare, e questo richiede tempo, attenzione e grande concentrazione.

Il problema? Molto del vostro tempo viene assorbito da tutto tranne che dall' insegnamento. Gestire le prenotazioni. Inviare i link di Zoom. Cercare i pagamenti. Seguire i promemoria. E quando si fa tutto questo manualmente, le cose si accumulano velocemente.

È qui che l'automazione diventa la vostra nuova migliore amica. Con la giusta configurazione, l'intero processo di pianificazione può essere eseguito in background, senza bisogno di continui input da parte vostra. Nessun accumulo di lavoro amministrativo. Niente follow-up imbarazzanti. Solo più tempo per insegnare.

Lasciate che il vostro sistema di prenotazione faccia il lavoro pesante

Quando impostate una pagina di prenotazione Doodle, non vi limitate a offrire delle fasce orarie. State creando un flusso completo e automatizzato che gestisce tutto, dalla prenotazione alla preparazione al pagamento.

Gli studenti scelgono un orario, ricevono tutte le informazioni sulla sessione e ricevono un promemoria prima dell'incontro, il tutto senza che voi alziate un dito. Non dovrete confermare ogni sessione, rispondere alle domande dell'ultimo minuto su dove si terrà la chiamata o ricordare a qualcuno quando inizia. È già tutto gestito.

La pagina di prenotazione include:

Le fasce orarie disponibili

Il formato della sessione e il link al video

Eventuali domande preliminari a cui volete che rispondano

Un'e-mail di conferma

Un promemoria prima della sessione

Tutto è chiaro fin dal momento della prenotazione.

Non c'è bisogno di sondaggi, e-mail o strumenti di giocoleria

Se raccogliete i dati giusti al momento della prenotazione, non c'è bisogno di inviare un modulo separato in seguito. Potrete chiedere quale materia lo studente desidera trattare, a che livello si trova o se si sta preparando per un esame. In ogni sessione saprete cosa aspettarvi e lo sapranno anche loro.

E non avete bisogno di un sito web per presentare le vostre offerte. La vostra pagina di prenotazione è la vostra offerta. Basta condividere il link ovunque i vostri studenti si trovino, nel gruppo WhatsApp, nella piattaforma scolastica, nella firma dell'e-mail o nella biografia sociale. Sapranno esattamente cosa è disponibile e come prenotarlo.

Lasciate che i promemoria e i pagamenti si occupino di loro stessi

Le sessioni perse possono essere frustranti, ma il più delle volte si tratta di dimenticanze. Ecco perché i promemoria sono importanti e perché non dovreste essere voi a inviarli.

Doodle invia automaticamente un promemoria a ogni studente prima della sua sessione. Siete voi a decidere con quanto anticipo, il giorno prima, un'ora prima, e questo avviene senza che dobbiate pensarci.

E quando si tratta di essere pagati, potete attivare Stripe e far pagare gli studenti al momento della prenotazione. Tutto qui. Niente fatture, niente follow-up e niente dubbi sul fatto che si presenteranno. Siete voi a decidere quali sessioni devono essere pagate e quali no.

Funzioni intelligenti che funzionano silenziosamente in background

Il controllo è sempre vostro, ma non dovete fare tutto manualmente. Con Doodle, la configurazione si gestisce da sola:

Aggiungere automaticamente i link di Zoom o Google Meet a ogni sessione.

Bloccare le ferie e il tempo libero sincronizzando il vostro calendario

Offrire diversi tipi di sessioni con durata e prezzi differenti

Usate i sondaggi di gruppo per trovare il momento migliore per le sessioni di gruppo e duplicarle facilmente.

Mantenete aggiornata la vostra disponibilità senza doverla modificare ogni settimana

Non c'è bisogno di lavorare di più per far funzionare le cose

Il tutoraggio è una questione di connessione, non di coordinamento. E quanto più si riesce a eliminare la programmazione, tanto più si avrà energia per ciò che conta davvero: aiutare i propri studenti ad avere successo.

Automatizzare il programma di tutoraggio non significa renderlo impersonale. Si tratta di offrire ai vostri clienti un'esperienza migliore e più affidabile. Un'esperienza che funziona per loro e per voi.

Provate Doodle e lasciate che la programmazione si occupi da sola, così potrete concentrarvi sull'insegnamento.