Comment automatiser la planification des sessions de tutorat à distance ?

Les tuteurs à distance accomplissent l'une des tâches les plus importantes dans le domaine de l'éducation aujourd'hui. Vous aidez les élèves qui risquent de prendre du retard, ceux qui ont besoin d'un peu plus de confiance ou qui apprennent mieux en tête-à-tête que dans une salle de classe bondée. Vous comblez les lacunes que les systèmes ordinaires ne peuvent pas toujours combler, et cela demande du temps, de l'attention et une grande concentration.

Le problème ? Vous consacrez une grande partie de votre temps à tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'enseignement. Gérer les réservations. Envoyer des liens Zoom. La recherche de paiements. Suivi des rappels. Et lorsque vous faites tout cela manuellement, cela s'accumule rapidement.

C'est là que l 'automatisation devient votre meilleure amie. Avec la bonne configuration, l'ensemble de votre processus de planification peut s'exécuter en arrière-plan sans que vous ayez à intervenir en permanence. Pas d'accumulation de tâches administratives. Pas de suivi maladroit. Plus de temps pour enseigner.

Laissez votre système de réservation faire le gros du travail

Lorsque vous créez une page de réservation Doodle, vous ne vous contentez pas de proposer des créneaux horaires. Vous créez un flux complet et automatisé qui gère tout, de la réservation aux paiements en passant par la préparation.

Les étudiants choisissent une heure, obtiennent toutes les informations sur la session et reçoivent un rappel avant la réunion, le tout sans que vous ayez à lever le petit doigt. Vous n'avez pas à confirmer chaque session, à répondre aux questions de dernière minute sur l'endroit où se déroulera l'appel, ni à rappeler à qui que ce soit le début de la session. Tout est déjà pris en charge.

La page de réservation comprend

Vos créneaux horaires disponibles

Le format de la session et le lien vidéo

Les questions préparatoires auxquelles vous souhaitez qu'ils répondent

Un e-mail de confirmation

Un rappel avant la session

Tout est clair dès la réservation.

Pas besoin d'enquêtes, d'e-mails ou d'outils de jonglage

Lorsque vous recueillez les bonnes informations au moment de la réservation, il n'est pas nécessaire d'envoyer un formulaire supplémentaire par la suite. Vous pouvez demander à l'élève la matière qu'il souhaite aborder, son niveau ou s'il se prépare à un examen. Vous arriverez à chaque session en sachant à quoi vous attendre, et eux aussi.

Et vous n'avez pas besoin d'un site web pour présenter vos offres. Votre page de réservation est votre offre. Il vous suffit de partager le lien avec vos élèves, que ce soit dans votre groupe WhatsApp, sur la plateforme de votre école, dans votre signature électronique ou dans votre profil social. Ils sauront exactement ce qui est disponible et comment le réserver.

Laissez les rappels et les paiements se faire d'eux-mêmes

Les sessions manquées peuvent être frustrantes, mais la plupart du temps, il s'agit simplement d'un oubli. C'est pourquoi les rappels sont importants et que vous ne devriez pas être celui qui les envoie.

Doodle envoie automatiquement un rappel à chaque élève avant sa séance. Vous décidez combien de temps à l'avance, la veille, une heure avant, et cela se fait sans que vous ayez besoin d'y penser.

Et lorsqu'il s'agit de se faire payer, vous pouvez activer Stripe et demander aux étudiants de payer au moment de la réservation. C'est tout. Pas de facture, pas de suivi, et pas de question de savoir s'ils se présenteront toujours. C'est vous qui décidez quelles sessions doivent être payées et lesquelles ne doivent pas l'être.

Des fonctions intelligentes qui fonctionnent en arrière-plan

Vous gardez le contrôle, mais vous n'avez pas besoin de tout faire manuellement. Avec Doodle, votre installation se fait toute seule :

Ajoutez automatiquement des liens Zoom ou Google Meet à chaque session.

Bloquez vos vacances et votre temps personnel en synchronisant votre calendrier.

Proposez différents types de sessions avec des durées et des prix différents.

Utilisez les sondages de groupe pour trouver le meilleur moment pour les sessions de groupe, et dupliquez-les facilement.

Maintenez vos disponibilités à jour sans avoir à les modifier chaque semaine.

Vous n'avez pas besoin de travailler plus pour que ça marche

Le tutorat est une question de connexion, pas de coordination. Et plus vous pourrez vous décharger de la gestion de votre planning, plus vous aurez d'énergie à consacrer à ce qui compte vraiment : aider vos élèves à réussir.

Automatiser votre planning de tutorat ne signifie pas le rendre impersonnel. Il s'agit d'offrir à vos clients une expérience meilleure et plus fiable. Une expérience qui fonctionne pour eux et pour vous.

