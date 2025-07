Wie man die Planung von Fernunterrichtssitzungen automatisiert

Ferntutoren leisten heute eine der wichtigsten Arbeiten im Bildungswesen. Sie helfen Schülern, die in Rückstand geraten sind, die ein wenig mehr Selbstvertrauen brauchen oder die einfach besser im Einzelunterricht lernen als in einem überfüllten Klassenzimmer. Sie füllen die Lücken, die das reguläre System nicht immer abdecken kann, und das erfordert Zeit, Sorgfalt und große Konzentration.

Das Problem dabei? Ein großer Teil Ihrer Zeit wird von allem anderen als dem Unterrichten aufgefressen. Buchungen verwalten. Versenden von Zoom-Links. Zahlungen nachgehen. Nachfassen bei Erinnerungen. Und wenn Sie das alles manuell machen, summiert sich das schnell.

An dieser Stelle wird die Automatisierung zu Ihrem neuen besten Freund. Mit der richtigen Einrichtung kann Ihr gesamter Terminplanungsprozess im Hintergrund ablaufen, ohne dass Sie ständig Eingaben machen müssen. Kein Verwaltungsstau. Keine peinlichen Nachfassaktionen. Einfach mehr Zeit zum Unterrichten.

Lassen Sie Ihr Buchungssystem die schwere Arbeit machen

Wenn Sie eine Doodle-Buchungsseite einrichten, bieten Sie nicht nur Zeitfenster an. Sie schaffen einen kompletten, automatisierten Ablauf, der alles von der Buchung über die Vorbereitung bis zur Bezahlung abwickelt.

Die Teilnehmer wählen eine Zeit aus, erhalten alle Informationen über die Sitzung im Voraus und werden vor dem Treffen erinnert, ohne dass Sie einen Finger rühren müssen. Sie müssen nicht jede Sitzung bestätigen, in letzter Minute Fragen zum Ort des Gesprächs beantworten oder jemanden daran erinnern, wann die Sitzung beginnt. Das ist bereits alles erledigt.

Die Buchungsseite enthält:

Ihre verfügbaren Zeitfenster

Das Sitzungsformat und den Videolink

Alle vorbereitenden Fragen, die Sie beantworten möchten

Eine Bestätigungs-E-Mail

Eine Erinnerung vor der Sitzung

Alles ist von dem Moment an klar, in dem der Kunde bucht.

Sie brauchen keine Umfragen, E-Mails oder Jonglier-Tools

Wenn Sie zum Zeitpunkt der Buchung die richtigen Daten erfassen, müssen Sie später kein separates Formular versenden. Sie können fragen, welches Thema der Schüler behandeln möchte, auf welchem Niveau er sich befindet oder ob er sich auf eine Prüfung vorbereitet. Sie gehen in jede Sitzung und wissen, was Sie erwartet, und der Schüler weiß es auch.

Und Sie brauchen keine Website, um Ihre Angebote zu präsentieren. Ihre Buchungsseite ist Ihr Angebot. Geben Sie den Link einfach überall dort weiter, wo sich Ihre Schüler aufhalten: in Ihrer WhatsApp-Gruppe, auf Ihrer Schulplattform, in Ihrer E-Mail-Signatur oder in Ihren sozialen Netzwerken. Sie werden genau wissen, was verfügbar ist und wie sie es buchen können.

Lassen Sie Erinnerungen und Zahlungen sich selbst erledigen

Verpasste Sitzungen können frustrierend sein, aber meistens ist es einfach nur Vergesslichkeit. Deshalb sind Erinnerungen wichtig und Sie sollten nicht derjenige sein, der sie verschickt.

Doodle schickt automatisch eine Erinnerung an jeden Schüler vor der Sitzung. Sie entscheiden, wie weit im Voraus, am Tag vorher, eine Stunde vorher, und es geschieht, ohne dass Sie daran denken müssen.

Und wenn es um die Bezahlung geht, können Sie Stripe einschalten und die Schüler bei der Buchung bezahlen lassen. Das war's. Keine Rechnungen, keine Nachfassaktionen und keine Frage, ob sie überhaupt noch kommen werden. Sie entscheiden, welche Sitzungen zahlungspflichtig sind und welche nicht.

Intelligente Funktionen, die unauffällig im Hintergrund laufen

Sie haben immer noch die Kontrolle, aber Sie müssen nicht alles manuell machen. Mit Doodle läuft Ihre Einrichtung von selbst:

Fügen Sie Zoom- oder Google Meet-Links automatisch zu jeder Sitzung hinzu

Blockieren Sie Ihren Urlaub und Ihre persönliche Zeit, indem Sie Ihren Kalender synchronisieren

Bieten Sie verschiedene Sitzungstypen mit unterschiedlichen Längen und Preisen an

Nutzen Sie Gruppenumfragen, um die beste Zeit für Gruppensitzungen zu finden, und duplizieren Sie sie einfach

Halten Sie Ihre Verfügbarkeiten auf dem neuesten Stand, ohne sie jede Woche bearbeiten zu müssen.

Sie müssen sich nicht mehr anstrengen, damit es funktioniert

Bei der Nachhilfe geht es um Verbindung, nicht um Koordination. Und je mehr Sie sich von der Terminplanung entlasten können, desto mehr Energie haben Sie für das, was wirklich wichtig ist - Ihren Schülern zum Erfolg zu verhelfen.

Bei der Automatisierung Ihres Nachhilfeplans geht es nicht darum, ihn unpersönlich zu machen. Es geht darum, Ihren Kunden eine bessere, zuverlässigere Erfahrung zu bieten. Eine, die für sie und für Sie funktioniert.

Testen Sie Doodle und lassen Sie die Terminplanung von selbst erledigen, damit Sie sich auf das Unterrichten konzentrieren können.