रिमोट ट्यूटरिंग सत्रों के लिए शेड्यूलिंग को स्वचालित कैसे करें

दूरस्थ शिक्षक आज शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से कुछ कर रहे हैं। आप उन छात्रों की मदद कर रहे हैं जो पीछे रह सकते हैं, जिन्हें थोड़े अतिरिक्त आत्मविश्वास की ज़रूरत है, या जो भीड़-भाड़ वाले क्लासरूम की तुलना में एक-एक करके बेहतर सीखते हैं। आप उन अंतरालों को भर रहे हैं जिन्हें नियमित व्यवस्थाएँ हमेशा कवर नहीं कर सकतीं, और इसके लिए समय, देखभाल और गंभीर ध्यान की आवश्यकता होती है।

समस्या? आपका बहुत सारा समय हर चीज़ खा जाती है। के सिवा पढ़ाना। बुकिंग का प्रबंधन करना। ज़ूम लिंक भेजना। भुगतान के लिए पीछा करना। रिमाइंडर भेजकर फॉलो-अप करना। और जब आप यह सब मैन्युअल रूप से करते हैं, तो यह जल्दी ही बहुत समय ले लेता है।

यहीं वह जगह है स्वचालन यह आपका नया सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। सही सेटअप के साथ, आपकी पूरी शेड्यूलिंग प्रक्रिया आपके बिना निरंतर इनपुट के पृष्ठभूमि में चल सकती है। कोई एडमिन जाम नहीं। कोई अजीब फॉलो-अप नहीं। बस पढ़ाने के लिए और अधिक समय।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

अपनी बुकिंग प्रणाली को भारी काम करने दें।

जब आप एक Doodle बुकिंग पेज सेट करते हैं, तो आप सिर्फ समय स्लॉट नहीं दे रहे होते। आप एक संपूर्ण, स्वचालित प्रक्रिया बना रहे होते हैं जो बुकिंग से लेकर तैयारी और भुगतान तक सब कुछ संभालती है।

छात्र समय चुनते हैं, सभी सत्र की जानकारी पहले से प्राप्त करते हैं, और बैठक से पहले उन्हें रिमाइंडर मिलता है, यह सब बिना आपकी एक उंगली उठाए। आपको प्रत्येक सत्र की पुष्टि करने, कॉल कहाँ होगी इस बारे में आखिरी समय के सवालों का जवाब देने, या किसी को बैठक शुरू होने का समय याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। यह पहले से ही संभाल लिया गया है।

बुकिंग पेज में शामिल हैं:

आपके उपलब्ध समय स्लॉट

सत्र प्रारूप और वीडियो लिंक

क्या आप कोई तैयारी संबंधी प्रश्न पूछना चाहते हैं, जिनका वे उत्तर दें?

एक पुष्टिकरण ईमेल

सत्र से पहले एक अनुस्मारक

जैसे ही वे बुक करते हैं, सब कुछ स्पष्ट हो जाता है।

सर्वेक्षणों, ईमेल या विभिन्न उपकरणों के साथ जंजट करने की कोई आवश्यकता नहीं।

जब आप बुकिंग के समय सही जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो बाद में अलग फॉर्म भेजने की कोई जरूरत नहीं रहती। आप पूछ सकते हैं कि छात्र कौन सा विषय कवर करना चाहता है, वह किस स्तर पर है, या क्या वह किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आप हर सत्र में यह जानते हुए प्रवेश करेंगे कि क्या उम्मीद करनी है, और वे भी यही जानेंगे।

और अपनी पेशकशें प्रस्तुत करने के लिए आपको वेबसाइट की ज़रूरत नहीं है। आपका बुकिंग पेज ही आपकी पेशकश है। बस लिंक को वहीं साझा करें जहाँ आपके छात्र हैं—आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल प्लेटफ़ॉर्म पर, ईमेल हस्ताक्षर में या सोशल बायो में। उन्हें ठीक-ठीक पता चल जाएगा कि क्या उपलब्ध है और इसे कैसे बुक करना है।

रिमाइंडर और भुगतान अपने आप हो जाने दें।

छूटे हुए सत्र निराशाजनक हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय यह सिर्फ भूल जाने की बात होती है। इसलिए रिमाइंडर महत्वपूर्ण होते हैं और आपको उन्हें भेजने वाला नहीं होना चाहिए।

Doodle स्वचालित रूप से प्रत्येक छात्र को उनके सत्र से पहले एक अनुस्मारक भेजता है। आप तय करते हैं कि यह कितनी पहले भेजा जाए—एक दिन पहले, एक घंटे पहले—और यह बिना आपको इसके बारे में सोचे ही हो जाता है।

और जब भुगतान की बात आती है, तो आप Stripe चालू कर सकते हैं और छात्र बुकिंग करते समय भुगतान कर सकते हैं। बस। कोई चालान नहीं, कोई फॉलो-अप नहीं, और यह सोचने की ज़रूरत नहीं कि वे आएँगे या नहीं। आप तय करते हैं कि किन सत्रों के लिए भुगतान आवश्यक है और किनके लिए नहीं।

पृष्ठभूमि में चुपचाप चलने वाली स्मार्ट सुविधाएँ

आप अभी भी नियंत्रण में हैं, लेकिन आपको सब कुछ मैन्युअल रूप से करने की ज़रूरत नहीं है। Doodle के साथ, आपका सेटअप अपने आप चलता है:

प्रत्येक सत्र में स्वचालित रूप से ज़ूम या गूगल मीट लिंक जोड़ें

अपने कैलेंडर को सिंक करके अपनी छुट्टियों और व्यक्तिगत समय को आरक्षित करें।

विभिन्न लंबाई और कीमतों के साथ विभिन्न प्रकार के सत्र प्रदान करें।

ग्रुप पोल का उपयोग करके समूह सत्रों के लिए सबसे अच्छा समय खोजें, और उन्हें आसानी से डुप्लिकेट करें।

हर हफ्ते इसे संपादित किए बिना अपनी उपलब्धता को अद्यतित रखें।

इसे काम कराने के लिए आपको और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।

ट्यूटरिंग का संबंध जुड़ाव से है, समन्वय से नहीं। और जितना अधिक आप अपनी समय-सारिणी की जिम्मेदारियाँ अपने कंधों से हटा देंगे, उतनी ही अधिक ऊर्जा आपके पास वास्तव में महत्वपूर्ण काम के लिए बचेगी — अपने छात्रों को सफल बनाने में मदद करने के लिए।

आपके ट्यूटरिंग शेड्यूल को स्वचालित बनाना इसे निजताहीन बनाने के बारे में नहीं है। यह आपके ग्राहकों को एक बेहतर, अधिक विश्वसनीय अनुभव देने के बारे में है। एक ऐसा अनुभव जो उनके लिए और आपके लिए भी काम करे।

Doodle आज़माएँ और शेड्यूलिंग को अपने आप होने दें, ताकि आप पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।