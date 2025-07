Como automatizar o agendamento de sessões de tutoria remota

Os tutores remotos estão fazendo um dos trabalhos mais importantes na educação atualmente. Você está ajudando alunos que podem estar ficando para trás, aqueles que precisam de um pouco mais de confiança ou que simplesmente aprendem melhor individualmente do que em uma sala de aula lotada. Você está preenchendo as lacunas que os sistemas regulares nem sempre conseguem cobrir, e isso exige tempo, cuidado e muito foco.

O problema? Muito do seu tempo é consumido por tudo , exceto pelo ensino. Gerenciar reservas. Envio de links para o Zoom. Buscar pagamentos. Acompanhamento de lembretes. E quando você está fazendo tudo isso manualmente, o trabalho se acumula rapidamente.

É aqui que a automação se torna sua nova melhor amiga. Com a configuração correta, todo o seu processo de agendamento pode ser executado em segundo plano, sem a necessidade de sua participação constante. Sem acúmulo de tarefas administrativas. Sem acompanhamentos incômodos. Apenas mais tempo para ensinar.

Deixe seu sistema de agendamento fazer o trabalho pesado

Ao configurar uma página de agendamento do Doodle, você não está apenas oferecendo intervalos de tempo. Você está criando um fluxo completo e automatizado que lida com tudo, desde a reserva até a preparação e o pagamento.

Os alunos escolhem um horário, recebem todas as informações da sessão com antecedência e recebem um lembrete antes da reunião, tudo isso sem que você mexa um dedo. Você não precisa confirmar cada sessão, responder a perguntas de última hora sobre onde a chamada será realizada ou lembrar alguém quando ela começar. Isso já está resolvido.

A página de agendamento inclui:

Seus intervalos de tempo disponíveis

O formato da sessão e o link do vídeo

Quaisquer perguntas preparatórias que você queira que eles respondam

Um e-mail de confirmação

Um lembrete antes da sessão

Tudo fica claro desde o momento da reserva.

Não há necessidade de pesquisas, e-mails ou ferramentas de malabarismo

Quando você coleta os detalhes corretos no momento da reserva, não há necessidade de enviar um formulário separado posteriormente. Você pode perguntar qual matéria o aluno quer estudar, em que nível ele está ou se está se preparando para uma prova. Você entrará em cada sessão sabendo o que esperar, e eles também saberão.

E você não precisa de um website para apresentar suas ofertas. Sua Booking Page é sua oferta. Basta compartilhar o link onde quer que seus alunos estejam, em seu grupo do WhatsApp, na plataforma da escola, na assinatura de e-mail ou na bio social. Eles saberão exatamente o que está disponível e como fazer a reserva.

Deixe que os lembretes e os pagamentos cuidem de si mesmos

As sessões perdidas podem ser frustrantes, mas, na maioria das vezes, é apenas esquecimento. É por isso que os lembretes são importantes e que você não deve ser o único a enviá-los.

O Doodle envia automaticamente um lembrete a cada aluno antes de sua sessão. Você decide com que antecedência, no dia anterior, uma hora antes, e isso acontece sem que você precise se preocupar com isso.

E quando se trata de receber o pagamento, você pode ativar o Stripe e fazer com que os alunos paguem quando fizerem a reserva. É isso aí. Sem faturas, sem acompanhamento e sem se perguntar se eles ainda aparecerão. Você decide quais sessões exigem pagamento e quais não exigem.

Recursos inteligentes que funcionam silenciosamente em segundo plano

Você ainda está no controle, mas não precisa fazer tudo manualmente. Com o Doodle, sua configuração funciona sozinha:

Adicione links do Zoom ou do Google Meet a cada sessão automaticamente

Bloqueie suas férias e seu tempo pessoal sincronizando seu calendário

Ofereça diferentes tipos de sessões com diferentes durações e preços

Use enquetes de grupo para encontrar o melhor horário para sessões em grupo e duplique-as facilmente

Mantenha sua disponibilidade atualizada sem precisar editá-la toda semana

Você não precisa se esforçar mais para que isso funcione

A tutoria tem a ver com conexão, não com coordenação. E quanto mais você puder eliminar da sua agenda, mais energia terá para o que realmente importa - ajudar seus alunos a obter sucesso.

Automatizar sua programação de aulas particulares não significa torná-la impessoal. Trata-se de proporcionar aos seus clientes uma experiência melhor e mais confiável. Uma experiência que funcione para eles e para você.

Experimente o Doodle e deixe a programação cuidar de si mesma, para que você possa se concentrar em ensinar.