Så här automatiserar du schemaläggningen av distansundervisning

Distanslärare utför ett av de viktigaste uppdragen inom dagens utbildningsväsende. Du hjälper elever som riskerar att hamna efter, som behöver lite extra självförtroende eller som helt enkelt lär sig bättre i en-till-en-undervisning än i ett fullsatt klassrum. Du fyller de luckor som det vanliga skolsystemet inte alltid kan täcka, och det kräver tid, omsorg och stort engagemang.

Problemet? En stor del av din tid går åt till allt möjligt förutom Undervisning. Hantera bokningar. Skicka Zoom-länkar. Påminna om betalningar. Skicka påminnelser. Och när man gör allt det här manuellt blir det snabbt mycket arbete.

Det är här som automatisering blir din nya bästa vän. Med rätt inställningar kan hela schemaläggningsprocessen skötas i bakgrunden utan att du behöver ingripa hela tiden. Inget administrativt arbete som hopar sig. Inga besvärliga uppföljningar. Bara mer tid att undervisa.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Låt ditt bokningssystem sköta det tunga arbetet

När du skapar en Doodle-Booking Page erbjuder du inte bara tidsluckor. Du skapar ett komplett, automatiserat flöde som sköter allt från bokning till förberedelser och betalningar.

Studenterna väljer en tid, får all information om mötet i förväg och får en påminnelse innan mötet, helt utan att du behöver lyfta ett finger. Du behöver inte bekräfta varje möte, svara på frågor i sista minuten om var mötet ska äga rum eller påminna någon om när det börjar. Allt är redan ordnat.

Booking Page innehåller:

Dina lediga tidsluckor

Mötets upplägg och videolänk

Har du några förberedande frågor som du vill att de ska besvara?

Ett bekräftelsemejl

En påminnelse inför mötet

Allt är klart redan från det ögonblick de bokar.

Inga enkäter, e-postmeddelanden eller krångliga verktyg behövs

Om du samlar in rätt uppgifter redan vid bokningstillfället behöver du inte skicka ett separat formulär senare. Du kan fråga vilket ämne eleven vill gå igenom, vilken nivå hen befinner sig på eller om hen förbereder sig inför ett prov. Du går in i varje lektion med en klar bild av vad du kan förvänta dig, och det gör eleven också.

Och du behöver ingen webbplats för att presentera dina erbjudanden. Din Booking Page är ditt erbjudande. Dela bara länken där dina elever befinner sig – i din WhatsApp-grupp, på skolans plattform, i din e-postsignatur eller i din profil på sociala medier. Då vet de exakt vad som finns tillgängligt och hur de bokar det.

Låt påminnelser och betalningar sköta sig själva

Att missa träningspass kan vara frustrerande, men oftast handlar det bara om glömska. Därför är påminnelser viktiga – och därför bör inte du vara den som skickar dem.

Doodle skickar automatiskt en påminnelse till varje elev före deras lektion. Du bestämmer själv hur långt i förväg – dagen före, en timme före – och det sker utan att du behöver tänka på det.

Och när det gäller betalningen kan du aktivera Stripe så att eleverna betalar direkt när de bokar. Det är allt. Inga fakturor, inga påminnelser och ingen oro för om de kommer att dyka upp eller inte. Du bestämmer själv vilka pass som ska betalas och vilka som inte behöver det.

Smarta funktioner som körs tyst i bakgrunden

Du har fortfarande kontrollen, men du behöver inte göra allt manuellt. Med Doodle sköter sig installationen av sig själv:

Lägg automatiskt till länkar till Zoom eller Google Meet för varje session

Reservera tid för semester och fritid genom att synkronisera din kalender

Erbjud olika typer av sessioner med olika längd och priser

Använd Group Poll för att hitta den bästa tiden för gruppmöten och duplicera dem enkelt

Håll din tillgänglighet uppdaterad utan att behöva redigera den varje vecka

Du behöver inte anstränga dig mer för att det ska fungera

Handledning handlar om kontakt, inte om planering. Och ju mer av planeringen du kan avlasta dig själv från, desto mer energi får du över till det som verkligen betyder något – att hjälpa dina elever att lyckas.

Att automatisera ditt schemaläggning av privatlektioner handlar inte om att göra det opersonligt. Det handlar om att ge dina kunder en bättre och mer pålitlig upplevelse – en upplevelse som fungerar både för dem och för dig.

Prova Doodle så sköter schemaläggningen sig själv, och du kan istället fokusera på undervisningen.