Doodle i Kalendarz Google to idealne połączenie, jeśli chodzi o zarządzanie harmonogramem. Korzystanie z Doodle automatyzuje planowanie – dzięki czemu zyskujesz więcej czasu w ciągu dnia, aby skupić się na tym, co naprawdę ważne. W połączeniu z usługami Google masz pewność, że już nigdy nie zdarzy Ci się zaplanować dwóch spotkań w tym samym czasie.

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Udostępnij swój Kalendarz Google w serwisie Doodle

Integracja z doodlem w Kalendarzu Google sprawia, że planowanie wydarzeń i spotkań przebiega sprawniej. Oto jak to zrobić: udostępnij swój Kalendarz Google z Doodle:

Przejdź do sekcji „Ustawienia konta” na swoim koncie Doodle. Kliknij „Połączone kalendarze”, a następnie „Połącz” obok opcji Google.

Po nawiązaniu połączenia możesz korzystać z Doodle do planowania wydarzeń oraz spotkania, a aplikacja automatycznie doda je do Twojego Kalendarza Google. Za każdym razem, gdy wyślesz Group Poll lub podziel się swoim Booking Page link – gdy uczestnicy ustalą termin, Doodle automatycznie doda go do Twojego kalendarza.

Co więcej, uczestnicy będą widzieć tylko te terminy, w których zdecydujesz się być dostępny – dzięki czemu unikniesz podwójnych rezerwacji i przeciążenia spowodowanego zbyt dużą liczbą spotkań.

Jak utworzyć Booking Page zsynchronizowaną z Kalendarzem Google?

Tworzenie Booking Page jest to proste, a przy tym świetny sposób na zautomatyzowanie harmonogramu.

Na początek zaloguj się na swoje konto w serwisie Doodle. Następnie kliknij przycisk „Utwórz nową Booking Page”, znajdujący się po prawej stronie pulpitu nawigacyjnego.

Wpisz tytuł, opis i miejsce (czy to osobiście, czy online). W tym miejscu możesz również zdecydować, czy Booking Page czy to dotyczy Ciebie, czy też korzystasz z naszej funkcji „Hosts”, aby rezerwować spotkania w imieniu innej osoby.

W następnej sekcji możesz określić swoją dostępność oraz długość spotkań, na które użytkownicy będą mogli się zapisywać. Po kliknięciu opcji „Ustawienia zaawansowane” możesz dodać czas buforowy między spotkaniami, ustawić maksymalną liczbę spotkań dziennie, zmienić strefę czasową i wykonać inne czynności.

Następnie sprawdź jeszcze raz, czy do Booking Page. Kalendarz można zmienić w sekcji „Ustawienia konta” lub dodać kolejny kalendarz, jeśli chcesz uwzględnić harmonogramy kilku osób.

Włączenie automatycznych przypomnień spowoduje wysłanie powiadomienia do każdej osoby, która zarezerwuje u Ciebie termin – co zmniejsza ryzyko nieobecności na spotkaniach. Na koniec masz do dyspozycji pole „Zaproszenia niestandardowe”. W tym miejscu możesz zdecydować, na jakie pytania mają odpowiedzieć osoby, zanim będą mogły potwierdzić rezerwację terminu na Twojej Booking Page. Pomoże Ci to w wcześniejszym przygotowaniu się, aby wszystkie spotkania były produktywne.

Gdy skończysz, po prostu kliknij „Utwórz Booking Page” i od razu możesz zacząć udostępniać swój link.

Dzięki Twojemu Doodle Booking Page Dzięki synchronizacji z Kalendarzem Google możesz być spokojny, wiedząc, że już nigdy nie zdarzy Ci się podwójne rezerwowanie terminów. Na przykład wszelkie wydarzenia pobrane z Gmaila, takie jak rezerwacje lotów, zostaną automatycznie dodane do Twojego kalendarza, więc Doodle nie uzna tych terminów za wolne. Nie musisz już ciągle wracać do kalendarza i ręcznie go aktualizować.

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Zintegruj swój kalendarz z innymi aplikacjami i narzędziami za pomocą serwisu Doodle:

Po połączeniu aplikacji Doodle z Kalendarzem Google możesz automatycznie korzystać z Google Meet. Oznacza to, że zorganizowanie wideokonferencji jest tak proste, jak jedno kliknięcie.

Można jednak korzystać nie tylko z Google Meet. Doodle łączy się również z Zoomem, Webexem i Microsoft Teams.

Jeśli chcesz podłączyć inne narzędzie do wideokonferencji do swojego konta Doodle, przejdź do sekcji „Ustawienia konta” i kliknij „Aplikacje i integracje”. To Integracja z Zoomem jest dostępne w ramach bezpłatnych planów, inne wymagają konta Professional. Wybierz narzędzie, z którego chcesz korzystać, i kliknij „Połącz”. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania. Wprowadź dane swojego konta dla narzędzia, które chcesz dodać, i gotowe. Teraz za każdym razem, gdy przejdziesz do Booking Page, Group Poll lub 1:1 i wybierz opcję wideokonferencji – będziesz mógł skorzystać z tej, z którą właśnie się połączyłeś.

Jeśli chcesz przenieść Doodle na wyższy poziom i naprawdę zintegrować go ze swoim procesem pracy, możesz to zrobić bez pisania kodu za pomocą Zapier. Podobnie jak w przypadku wideokonferencji, przejdź do zakładki „Aplikacje i integracje” w ustawieniach konta, kliknij „Rozpocznij konfigurację” w sekcji Zapier i utwórz potrzebne Zapy.