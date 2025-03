Doodle og din Google-kalender er perfekte partnere, når du skal administrere din tidsplan. Ved at bruge Doodle automatiserer du din tidsplan, så du får mere tid til at fokusere på de vigtige ting. Sammen med Google kan du sikre dig, at du aldrig mere dobbeltbooker dig selv igen.

Del din Google-kalender med Doodle

Google Calendar Doodle-integrationen gør planlægning af begivenheder og møder mere effektiv. Sådan deler du din Google Kalender med Doodle:

Gå til "Kontoindstillinger" på din Doodle-konto. Klik på "Connected Calendars" og derefter på "Connect" ved siden af Google.

Når du er tilsluttet, kan du bruge Doodle til at planlægge begivenheder og møder, og det vil automatisk tilføje dem til din Google-kalender. Når du sender en Gruppeafstemning eller deler dit link til Bookingside, vil Doodle automatisk tilføje det til din kalender, når deltagerne har fundet et tidspunkt, når de har fundet det.

Desuden vil deltagerne kun se de tidspunkter, som du vælger at være tilgængelig - så du slipper for dobbeltbooking eller overbelastning af for mange møder.

Hvordan opretter man en bookingside, der er synkroniseret med Google Kalender?

Det er nemt at oprette en Booking Page og er også en god måde at automatisere din tidsplan på.

For at starte skal du logge ind på din Doodle-konto. Når du er her, skal du klikke på knappen "Opret en ny bookingside" til højre på instrumentbrættet.

Udfyld titel, beskrivelse og sted (om det er personligt eller online). Det er her, du også kan beslutte, om Booking Page er til dig selv, eller om du bruger vores Hosts-funktion til at booke møder på vegne af en anden person.

I det næste afsnit kan du bestemme din tilgængelighed, og hvor længe de møder, som folk kan booke, vil vare. Hvis du klikker på "strømindstillinger", kan du tilføje buffertider mellem møderne, et maksimalt antal du vil have pr. dag, ændre din tidszone og meget mere.

Dernæst dobbelttjekker du, at den rigtige kalender er forbundet med Booking Page. Du kan ændre din kalender i dine "Kontoindstillinger" eller tilføje en anden kalender, hvis du ønsker at flere personers tidsplaner skal tages i betragtning.

Hvis du aktiverer automatiske påmindelser, sender du en meddelelse til alle, der booker tid hos dig, hvilket mindsker risikoen for at gå glip af møder. Endelig har du det brugerdefinerede felt for invitationer. Her kan du bestemme, hvilke spørgsmål du vil have folk til at besvare, før de kan bekræfte en af dine pladser på din bookingside. Dette kan hjælpe dig med at lave eventuelt forberedelsesarbejde på forhånd for at sikre, at alle dine møder bliver produktive.

Når du er færdig, skal du blot trykke på "Opret bookingside", og så kan du straks begynde at dele dit link.

Med din Doodle Booking Page synkroniseret med en Google-kalender kan du slappe af i visheden om, at du aldrig vil blive dobbeltbooket igen. For eksempel vil alle begivenheder fra din Gmail, som f.eks. flyreservationer, automatisk blive tilføjet til din kalender, så Doodle ikke vil betragte disse tider som ledige. Du behøver ikke længere at gå frem og tilbage og opdatere din kalender manuelt.

Integrer din kalender med andre apps og værktøjer via Doodle:

Når Doodle er forbundet med din Google Kalender, kan du automatisk drage fordel af Google Meet. Det betyder, at videokonferencer er lige så nemt som et klik.

Det er dog ikke kun Google Meet, som du kan bruge. Doodle kan også oprette forbindelse til Zoom, Webex og Microsoft Teams.

Hvis du vil forbinde et andet videokonferenceværktøj til din Doodle-konto, skal du gå til dine "Kontoindstillinger" og klikke på "Apps og integrationer". Zoom-integrationen er tilgængelig på gratis abonnementer, mens andre kræver en Professional-konto. Beslut dig for, hvilket værktøj du vil bruge, og klik på "Connect". Du bliver ført til deres loginside. Udfyld dine kontooplysninger for det værktøj, du vil tilføje, og så er du færdig. Når du nu går til Booking Page, Group Poll eller 1:1 og vælger videokonferencer, har du mulighed for at bruge det værktøj, du lige har tilsluttet.

Hvis du vil tage Doodle til det næste niveau og virkelig integrere det i din arbejdsgang, kan du gøre det kodefrit via Zapier. Ligesom med videokonferencer skal du, hvis du går til fanen "Apps og integrationer" i kontoindstillingerne, klikke på "Start opsætning" under Zapier og lave de Zaps, du har brug for.