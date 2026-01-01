Doodle och din Google Kalender är perfekta kompanjoner när det gäller att hantera din kalender. Genom att använda Doodle automatiseras din schemaläggning – vilket ger dig mer tid under dagen att fokusera på det viktiga. Tillsammans med Google kan du se till att du aldrig mer bokar in dig dubbelt.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Dela din Google Kalender med Doodle

Integrationen med Google Kalender-Doodle gör det enklare att planera evenemang och möten. Så här gör du: dela din Google Kalender med Doodle:

Gå till ”Kontoinställningar” i ditt Doodle-konto. Klicka på ”Anslutna kalendrar” och sedan på ”Anslut” bredvid Google.

När du är ansluten kan du använda Doodle för att boka in evenemang och möten, och de läggs automatiskt till i din Google Kalender. Varje gång du skickar ut en Group Poll eller dela din Booking Page länk: Så snart deltagarna har valt en tid lägger Doodle automatiskt in den i din kalender.

Dessutom kommer deltagarna endast att se de tider som du väljer att vara tillgänglig – så det blir inga dubbelbokningar och du slipper bli överbelastad av för många möten.

Hur skapar man en Booking Page som är synkroniserad med Google Kalender?

Skapa en Booking Page är enkelt och dessutom ett utmärkt sätt att automatisera ditt schema.

Börja med att logga in på ditt Doodle-konto. När du är där klickar du på knappen ”Skapa en ny Booking Page” till höger på instrumentpanelen.

Fyll i titel, beskrivning och plats (om det är på plats eller online). Här kan du också välja om Booking Page är avsett för dig eller om du använder vår Hosts-funktion för att boka möten åt någon annan.

I nästa avsnitt kan du ange din tillgänglighet och hur långa mötena som andra kan boka ska vara. Om du klickar på alternativet ”avancerade inställningar” kan du lägga till buffertider mellan mötena, ange ett maximalt antal möten per dag, ändra din tidszon och mycket mer.

Kontrollera sedan noga att rätt kalender är kopplad till Booking Page. Du kan ändra din kalender under ”Kontoinställningar” eller lägga till en annan kalender om du vill att flera personers scheman ska beaktas.

Om du aktiverar automatiska påminnelser skickas ett meddelande till alla som bokar tid hos dig – vilket minskar risken för uteblivna möten. Slutligen har du fältet för anpassade inbjudningar. Här kan du bestämma vilka frågor du vill att deltagarna ska besvara innan de kan bekräfta en tid på din Booking Page. Detta kan hjälpa dig att förbereda dig i förväg så att alla dina möten blir produktiva.

När du är klar klickar du bara på ”Skapa Booking Page” så kan du börja dela din länk direkt.

Med din Booking Page för Doodle När du har synkroniserat med Google Kalender kan du känna dig trygg i vetskapen om att du aldrig mer kommer att få dubbla bokningar. Till exempel kommer alla händelser som hämtas från din Gmail, såsom flygbokningar, automatiskt att läggas till i din kalender, så att Doodle inte räknar dessa tider som lediga. Du slipper nu att behöva gå fram och tillbaka och uppdatera din kalender manuellt.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Synkronisera din kalender med andra appar och verktyg via Doodle:

När Doodle är kopplat till din Google Kalender kan du automatiskt utnyttja Google Meet. Det innebär att det är lika enkelt som ett klick att genomföra videomöten.

Det är dock inte bara Google Meet som du kan använda. Doodle kan även kopplas ihop med Zoom, Webex och Microsoft Teams.

Om du vill koppla ett annat verktyg för videokonferenser till ditt Doodle-konto går du till ”Kontoinställningar” och klickar på ”Appar och integrationer”. Det Zoom-integration finns tillgängligt i gratisabonnemangen, medan andra kräver ett Professional-konto. Bestäm vilket verktyg du vill använda och klicka på ”Anslut”. Du kommer då att omdirigeras till deras inloggningssida. Fyll i dina kontouppgifter för det verktyg du vill lägga till, och sedan är du klar. Nu, varje gång du går till Booking Page, Group Poll eller 1:1 och välj videokonferens så kan du använda den som du just anslutit dig till.

Om du vill ta Doodle till nästa nivå och verkligen integrera det i ditt arbetsflöde kan du göra det utan att behöva skriva kod via Zapier. Precis som med videokonferenser går du till fliken ”Appar och integrationer” i kontoinställningarna, klickar på ”Starta konfigurationen” under Zapier och skapar de Zaps du behöver.