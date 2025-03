Doodle e seu Calendário Google são parceiros perfeitos quando se trata de gerenciar sua agenda. A utilização do Doodle automatiza sua agenda - dando-lhe mais tempo em seu dia para se concentrar nas coisas importantes. Juntamente com o Google, você pode garantir que nunca mais se faça uma dupla reserva.

Compartilhe seu calendário do Google com a Doodle

A integração do Google Calendar Doodle torna o agendamento de eventos e reuniões mais eficiente. Veja como compartilhar seu Calendário Google com o Doodle:

Vá para "Configurações de conta" em sua conta Doodle. Clique em "Calendários Conectados" e depois em "Conectar" ao lado do Google.

Uma vez conectado, você pode usar Doodle para agendar eventos e reuniões, e ele as adicionará automaticamente ao seu Calendário Google. Sempre que você enviar uma Pesquisa de Grupo ou compartilhar seu link Página de Reservas, uma vez encontrado um horário por seus participantes, o Doodle o adicionará automaticamente ao seu calendário.

Além disso, os participantes verão apenas os horários que você escolher para estar disponível - de modo que não haverá reserva dupla ou sobrecarga de muitas reuniões.

Como criar uma página de reservas sincronizada com o Google Calendar?

Criar uma Página de Reserva é fácil e também uma ótima maneira de automatizar sua agenda.

Para começar, acesse sua conta no Doodle. Uma vez aqui você quer clicar no botão "Criar uma nova página de reserva" à direita do painel de instrumentos.

Preencher o título, descrição e localização (seja pessoalmente ou on-line). Aqui você também pode decidir se a Página de Reserva é para você ou se você está usando nosso recurso de Hospedagem para marcar reuniões em nome de outra pessoa.

Na próxima seção, você pode decidir sua disponibilidade e quanto tempo as pessoas podem reservar as reuniões. Se você clicar na opção "power settings", você pode adicionar tempos de reserva entre as reuniões, um número máximo que você terá por dia, mudar seu fuso horário e muito mais.

Em seguida, verifique duas vezes o calendário correto está conectado à Página de Reserva. Você pode alterar seu calendário em suas "Configurações de Conta" ou adicionar outro calendário se quiser que os horários de várias pessoas sejam considerados.

A ativação de lembretes automáticos enviará uma notificação a qualquer pessoa que reservar tempo com você - cortando a chance de perder reuniões. Finalmente, você tem o campo de convites personalizado. Aqui é onde você pode decidir que tipo de perguntas você quer que as pessoas respondam antes que elas possam confirmar um dos pontos de sua página de reservas. Isto pode ajudá-lo a fazer qualquer trabalho de preparação com antecedência para garantir que todas as suas reuniões sejam produtivas.

Uma vez terminado, basta clicar em "Criar página de reserva" e você pode começar a compartilhar seu link imediatamente.

Com sua Doodle Booking Page sincronizada com um Calendário Google, você pode relaxar sabendo que nunca mais será reservado duas vezes. Por exemplo, qualquer evento tirado de seu Gmail como reservas de vôo será automaticamente adicionado ao seu calendário, assim Doodle não considerará esses horários como disponíveis. Não mais terá que ir e voltar atualizando seu calendário manualmente.

Integre seu calendário com outros aplicativos e ferramentas via Doodle:

Quando o Doodle está conectado ao seu Calendário Google, você pode automaticamente tirar proveito do Google Meet. Isto significa que a videoconferência é tão fácil quanto um clique.

No entanto, não é apenas o Google Meet que você pode usar. O Doodle também se conecta ao Zoom, Webex e Equipes Microsoft.

Se você quiser conectar uma ferramenta de videoconferência diferente à sua conta Doodle, vá para suas "Configurações de Conta" e clique em "Aplicativos e Integrações". A Integração Zoom está disponível em planos gratuitos, outros requerem uma conta Profissional. Decida qual ferramenta você deseja usar e clique em "Conectar". Você será levado à página de login deles. Preencha os detalhes de sua conta para a ferramenta que você deseja adicionar e pronto. Agora, sempre que você for à Booking Page, Group Poll ou 1:1 e selecionar videoconferência, você terá a capacidade de usar a que acabou de conectar.

Se você quiser levar o Doodle ao próximo nível e integrá-lo verdadeiramente ao seu fluxo de trabalho, você pode fazê-lo sem código através do Zapier. Como na videoconferência, se você for para a aba de aplicativos e integrações em configurações de conta, clique em "Start setup" sob Zapier e faça os Zaps que você precisa.