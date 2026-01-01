Doodle और आपका Google कैलेंडर आपकी समय-सारणी प्रबंधित करने में बेहतरीन साथी हैं। Doodle का उपयोग आपकी समय-सारणी को स्वचालित बनाता है – जिससे आपके दिन में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिलता है। Google के साथ मिलकर, आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप फिर कभी खुद को दो बार बुक नहीं करेंगे।

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Doodle के साथ अपना Google कैलेंडर साझा करें

गूगल कैलेंडर Doodle एकीकरण इवेंट्स और मीटिंग्स को शेड्यूल करना अधिक कुशल बनाता है। यहाँ बताया गया है कि कैसे अपना गूगल कैलेंडर साझा करें Doodle के साथ:

अपने Doodle खाते में "खाता सेटिंग्स" पर जाएँ। "संयोजित कैलेंडर" पर क्लिक करें और फिर Google के बगल में "कनेक्ट" पर क्लिक करें।

एक बार जुड़ जाने पर, आप उपयोग कर सकते हैं। इवेंट्स शेड्यूल करने के लिए Doodle और मीटिंग्स और यह उन्हें स्वचालित रूप से आपके Google कैलेंडर में जोड़ देगा। जब भी आप कोई भेजते हैं ग्रुप पोल या अपना साझा करें बुकिंग पेज लिंक, एक बार आपके प्रतिभागियों द्वारा समय मिल जाने पर, Doodle स्वचालित रूप से इसे आपके कैलेंडर में जोड़ देगा।

इसके अलावा, प्रतिभागी केवल वही समय देखेंगे जो आप उपलब्ध होने के लिए चुनते हैं – इसलिए दोहरी बुकिंग या बहुत सारी बैठकों से ओवरलोड होने की कोई समस्या नहीं होगी।

Google कैलेंडर से सिंक किया गया बुकिंग पेज कैसे बनाएँ?

एक बनाना बुकिंग पेज यह आसान है और आपके शेड्यूल को स्वचालित करने का एक शानदार तरीका भी है।

शुरू करने के लिए, अपने Doodle खाते में लॉग इन करें। यहाँ आने के बाद, डैशबोर्ड के दाईं ओर स्थित "एक नया बुकिंग पेज बनाएँ" बटन पर क्लिक करें।

शीर्षक, विवरण और स्थान (व्यक्तिगत रूप से या ऑनलाइन) भरें। यहीं आप यह भी तय कर सकते हैं कि बुकिंग पेज यह आपके लिए है या आप किसी और की ओर से बैठकें बुक करने के लिए हमारे होस्ट्स फीचर का उपयोग कर रहे हैं।

अगले अनुभाग में, आप अपनी उपलब्धता और लोग कितनी लंबी मीटिंग बुक कर सकते हैं, यह तय कर सकते हैं। यदि आप "पावर सेटिंग्स" विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो आप मीटिंग्स के बीच बफ़र समय जोड़ सकते हैं, एक दिन में अधिकतम मीटिंग्स की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, अपना टाइमज़ोन बदल सकते हैं और भी बहुत कुछ।

अगला, यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांचें कि सही कैलेंडर जुड़ा हुआ है बुकिंग पेजआप अपनी "खाता सेटिंग्स" में अपना कैलेंडर बदल सकते हैं या यदि आप कई लोगों के शेड्यूल को ध्यान में रखना चाहते हैं तो एक और कैलेंडर जोड़ सकते हैं।

स्वचालित रिमाइंडर सक्षम करने से आपके साथ समय बुक करने वाले किसी भी व्यक्ति को एक सूचना भेजी जाएगी - जिससे बैठकें छूटने की संभावना कम हो जाएगी। अंत में, आपके पास कस्टम निमंत्रण फ़ील्ड है। यहाँ आप तय कर सकते हैं कि लोग आपके बुकिंग पेज के किसी स्लॉट की पुष्टि करने से पहले कौन से प्रश्न उत्तर दें। इससे आप पहले से तैयारी कर सकते हैं ताकि आपकी सभी बैठकें उत्पादक हों।

जब आप तैयार हो जाएँ, तो बस "बुकिंग पेज बनाएँ" पर क्लिक करें और आप तुरंत अपना लिंक साझा करना शुरू कर सकते हैं।

आपके साथ Doodle बुकिंग पेज Google कैलेंडर से सिंक होने पर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको फिर कभी डबल बुक नहीं किया जाएगा। उदाहरण के लिए, Gmail से प्राप्त किसी भी इवेंट जैसे फ्लाइट रिज़र्वेशन को स्वचालित रूप से आपके कैलेंडर में जोड़ लिया जाएगा, इसलिए Doodle उन समयों को उपलब्ध नहीं मानेगा। अब आपको अपना कैलेंडर मैन्युअल रूप से बार-बार अपडेट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।

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Doodle के माध्यम से अपने कैलेंडर को अन्य ऐप्स और टूल्स के साथ एकीकृत करें:

जब Doodle आपके Google कैलेंडर से जुड़ा होता है, तो आप स्वचालित रूप से Google मीट का लाभ उठा सकते हैं। इसका मतलब है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक क्लिक जितनी आसान है।

हालाँकि, आप सिर्फ Google Meet का ही उपयोग नहीं कर सकते। Doodle ज़ूम, Webex और Microsoft Teams से भी जुड़ता है।

यदि आप अपने Doodle खाते से कोई अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अपनी "खाता सेटिंग्स" पर जाएँ और "ऐप्स और इंटीग्रेशन" पर क्लिक करें। ज़ूम एकीकरण कुछ मुफ्त प्लान पर उपलब्ध हैं, अन्य के लिए प्रोफेशनल अकाउंट की आवश्यकता है। तय करें कि आप कौन सा टूल उपयोग करना चाहते हैं और "कनेक्ट" पर क्लिक करें। आप उनके लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। उस टूल के लिए अपना खाता विवरण भरें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं, और आपका काम हो गया। अब, जब भी आप जाएँ बुकिंग पेज, ग्रुप पोल या एक-से-एक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चुनें, आप अभी-अभी जुड़ी हुई का उपयोग कर पाएँगे।

यदि आप Doodle को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और इसे वास्तव में अपने वर्कफ़्लो में एकीकृत करना चाहते हैं, तो आप इसे कोड-मुक्त रूप से Zapier के माध्यम से कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह, खाता सेटिंग्स में अपने ऐप्स और इंटीग्रेशन टैब पर जाएं, Zapier के अंतर्गत "स्टार्ट सेटअप" पर क्लिक करें और ज़ैप्स बनाएं जिनकी आपको आवश्यकता है।