Porównanie funkcji planowania w serwisach Doodle i Squarespace

Wyobraź sobie następującą sytuację: musisz pogodzić wiele projektów, pracowników rozsianych po różnych strefach czasowych i niekończącą się liczbę e-maili, aby znaleźć idealny termin na to kluczowe spotkanie – prawdziwy koszmar związany z planowaniem, jeśli kiedykolwiek taki istniał.

Szacuje się, że średnio na koordynację harmonogramów marnuje się nawet 40 godzin na osobę rocznie. To niekończące się wymiany e-maili, ciągłe uzgadnianie godzin, dat i całej reszty.

Przedstawiamy Doodle i Squarespace Scheduling – dwa potężne narzędzia, które pomagają firmom usprawnić zarządzanie harmonogramami. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób narzędzia te mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i zapewnić wszystkim spójność działań.

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Czym jest Doodle?

Firma Doodle powstała w 2007 roku w Zurychu w Szwajcarii. Od tego czasu pomogła milionom ludzi usprawnić i zautomatyzować planowanie spotkań, znajdując termin idealny dla wszystkich uczestników.

Popularne narzędzie „Group Poll” charakteryzuje się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który zapewnia płynne działanie nawet osobom mającym trudności z obsługą technologii. Wynika to z faktu, że oferuje ono łatwe w użyciu, konfigurowalne ankiety, integrację z kalendarzem, którą można skonfigurować za pomocą kilku kliknięć, oraz pomocne przypomnienia o zbliżających się spotkaniach. Użytkownicy serwisu Doodle często zachwycają się tym, jak bardzo zmieniło to ich doświadczenia związane z planowaniem spotkań.

Doodle oferuje również Booking Page oraz 1:1, dzięki którym automatyzacja kalendarza, organizowanie spotkań i koordynowanie harmonogramów stają się dziecinnie proste. W rzeczywistości przeciętny użytkownik oszczędza aż 45 minut tygodniowo dzięki automatyzacji procesu planowania.

Czym jest funkcja planowania w Squarespace?

Firma Squarespace Scheduling, znana wcześniej jako Acuity Scheduling, została założona w 2006 roku, a w 2019 roku została przejęta przez Squarespace — platformę do tworzenia stron internetowych.

Umożliwia to firmom tworzenie własnych Booking Pages, ustalanie dostępności oraz przyjmowanie rezerwacji online. Narzędzie to można zintegrować ze stronami internetowymi Squarespace, co ułatwia korzystanie z niego osobom rozwijającym swoją działalność.

Squarespace oferuje również funkcję płatności, która pozwala połączyć platformę z dostawcą usług płatniczych, dzięki czemu można otrzymać zapłatę przed wykonaniem usługi.

Porównanie systemów planowania w serwisach Doodle i Squarespace

Jest kilka prostych kwestii, które możemy szybko wyjaśnić. Oba narzędzia pomagają użytkownikom rozwiązywać problemy związane z planowaniem i zautomatyzować zarządzanie kalendarzami. Jednak to, co oferują oba narzędzia i w jaki sposób to robią, nieco się różni.

Aplikacja Doodle jest bardzo łatwa w obsłudze i działa wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz. Współpracuje z najpopularniejszymi na świecie kalendarzami cyfrowymi i narzędziami do wideokonferencji, w tym Kalendarz Google , Outlook i Zoom.

Oferuje również szeroki wybór rodzajów spotkań, które można za jego pośrednictwem zorganizować. Niezależnie od tego, czy chcesz zebrać dużą grupę, czy po prostu spotkać się z kimś sam na sam – znajdziesz tu odpowiednie rozwiązanie.

Squarespace oferuje podobne funkcje, ale kładzie większy nacisk na integrację ze swoją platformą do tworzenia stron internetowych. Jest to przydatne, jeśli chcesz stworzyć stronę internetową i zintegrować z nią funkcję planowania terminów. W przeciwnym razie może to jednak ograniczyć Twoje możliwości.

Jak więc wybrać między tymi dwoma opcjami? Wszystko zależy od tego, gdzie tego potrzebujesz.

Każde narzędzie ma swoje unikalne funkcje i zalety. Dzięki Squarespace możesz wbudować funkcję planowania spotkań bezpośrednio w swoją stronę internetową oraz obsługiwać płatności – o ile tworzysz ją na platformie Squarespace. To przydatne rozwiązanie, jeśli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą.

Jednak w przypadku serwisu Doodle oprogramowanie do planowania może działać tam, gdzie jest to potrzebne, co sprawia, że jest preferowanym rozwiązaniem w wielu branżach dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wszechstronnym opcjom dostosowywania.

Ostatecznie, jeśli chodzi o maksymalne wykorzystanie wolnego czasu, musisz wybrać narzędzie, które najlepiej sprawdzi się w realizacji tego celu. Zastanów się więc, gdzie najczęściej będziesz organizować spotkania.