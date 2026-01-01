Porównanie funkcji planowania w serwisach Doodle i Squarespace
Zaktualizowano: 1 lip 2026
Wyobraź sobie następującą sytuację: musisz pogodzić wiele projektów, pracowników rozsianych po różnych strefach czasowych i niekończącą się liczbę e-maili, aby znaleźć idealny termin na to kluczowe spotkanie – prawdziwy koszmar związany z planowaniem, jeśli kiedykolwiek taki istniał.
Szacuje się, że średnio na koordynację harmonogramów marnuje się nawet 40 godzin na osobę rocznie. To niekończące się wymiany e-maili, ciągłe uzgadnianie godzin, dat i całej reszty.
Przedstawiamy Doodle i Squarespace Scheduling – dwa potężne narzędzia, które pomagają firmom usprawnić zarządzanie harmonogramami. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób narzędzia te mogą pomóc Ci zaoszczędzić czas, zwiększyć wydajność i zapewnić wszystkim spójność działań.
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Czym jest Doodle?
Firma Doodle powstała w 2007 roku w Zurychu w Szwajcarii. Od tego czasu pomogła milionom ludzi usprawnić i zautomatyzować planowanie spotkań, znajdując termin idealny dla wszystkich uczestników.
Popularne narzędzie „Group Poll” charakteryzuje się przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który zapewnia płynne działanie nawet osobom mającym trudności z obsługą technologii. Wynika to z faktu, że oferuje ono łatwe w użyciu, konfigurowalne ankiety, integrację z kalendarzem, którą można skonfigurować za pomocą kilku kliknięć, oraz pomocne przypomnienia o zbliżających się spotkaniach. Użytkownicy serwisu Doodle często zachwycają się tym, jak bardzo zmieniło to ich doświadczenia związane z planowaniem spotkań.
Doodle oferuje również Booking Page oraz 1:1, dzięki którym automatyzacja kalendarza, organizowanie spotkań i koordynowanie harmonogramów stają się dziecinnie proste. W rzeczywistości przeciętny użytkownik oszczędza aż 45 minut tygodniowo dzięki automatyzacji procesu planowania.
Czym jest funkcja planowania w Squarespace?
Firma Squarespace Scheduling, znana wcześniej jako Acuity Scheduling, została założona w 2006 roku, a w 2019 roku została przejęta przez Squarespace — platformę do tworzenia stron internetowych.
Umożliwia to firmom tworzenie własnych Booking Pages, ustalanie dostępności oraz przyjmowanie rezerwacji online. Narzędzie to można zintegrować ze stronami internetowymi Squarespace, co ułatwia korzystanie z niego osobom rozwijającym swoją działalność.
Squarespace oferuje również funkcję płatności, która pozwala połączyć platformę z dostawcą usług płatniczych, dzięki czemu można otrzymać zapłatę przed wykonaniem usługi.
Porównanie systemów planowania w serwisach Doodle i Squarespace
Jest kilka prostych kwestii, które możemy szybko wyjaśnić. Oba narzędzia pomagają użytkownikom rozwiązywać problemy związane z planowaniem i zautomatyzować zarządzanie kalendarzami. Jednak to, co oferują oba narzędzia i w jaki sposób to robią, nieco się różni.
Aplikacja Doodle jest bardzo łatwa w obsłudze i działa wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz. Współpracuje z najpopularniejszymi na świecie kalendarzami cyfrowymi i narzędziami do wideokonferencji, w tym Kalendarz Google, Outlook i Zoom.
Oferuje również szeroki wybór rodzajów spotkań, które można za jego pośrednictwem zorganizować. Niezależnie od tego, czy chcesz zebrać dużą grupę, czy po prostu spotkać się z kimś sam na sam – znajdziesz tu odpowiednie rozwiązanie.
Squarespace oferuje podobne funkcje, ale kładzie większy nacisk na integrację ze swoją platformą do tworzenia stron internetowych. Jest to przydatne, jeśli chcesz stworzyć stronę internetową i zintegrować z nią funkcję planowania terminów. W przeciwnym razie może to jednak ograniczyć Twoje możliwości.
Jak więc wybrać między tymi dwoma opcjami? Wszystko zależy od tego, gdzie tego potrzebujesz.
Każde narzędzie ma swoje unikalne funkcje i zalety. Dzięki Squarespace możesz wbudować funkcję planowania spotkań bezpośrednio w swoją stronę internetową oraz obsługiwać płatności – o ile tworzysz ją na platformie Squarespace. To przydatne rozwiązanie, jeśli dopiero rozpoczynasz działalność gospodarczą.
Jednak w przypadku serwisu Doodle oprogramowanie do planowania może działać tam, gdzie jest to potrzebne, co sprawia, że jest preferowanym rozwiązaniem w wielu branżach dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wszechstronnym opcjom dostosowywania.
Ostatecznie, jeśli chodzi o maksymalne wykorzystanie wolnego czasu, musisz wybrać narzędzie, które najlepiej sprawdzi się w realizacji tego celu. Zastanów się więc, gdzie najczęściej będziesz organizować spotkania.
Jeśli szukasz narzędzie do planowania Jeśli tworzysz stronę internetową, Squarespace Scheduling może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Jednak jeśli szukasz wszechstronnego narzędzia do planowania spotkań, oferującego rozbudowane opcje dostosowywania i umożliwiającego sprawną organizację spotkań, Doodle może zapewnić Ci funkcje, których potrzebujesz.