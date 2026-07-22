Doodle kontra Squarespace – schemaläggning

Föreställ dig följande: du försöker hantera flera projekt samtidigt, har medarbetare spridda över olika tidszoner och måste ta dig igenom en ändlös ström av e-postmeddelanden för att hitta den perfekta tidpunkten för det där avgörande mötet – en mardröm när det gäller schemaläggning, om det någonsin har funnits en sådan.

I genomsnitt uppskattas det att upp till 40 timmar per person och år går till spillo på att samordna scheman. Det handlar om oändliga e-postväxlingar fram och tillbaka om tider, datum och allt däremellan.

Här kommer Doodle och Squarespace Scheduling in i bilden – två kraftfulla verktyg som hjälper företag att effektivisera sin schemaläggning. Låt oss ta en titt på hur dessa verktyg kan hjälpa dig att spara tid, öka produktiviteten och se till att alla är synkroniserade.

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Vad är Doodle?

Doodle grundades 2007 i Zürich, Schweiz. Sedan dess har företaget hjälpt miljontals människor att effektivisera och automatisera sina scheman genom att hitta den perfekta mötestiden för alla.

Dess populära verktyg gruppomröstningar har ett användarvänligt gränssnitt som gör att allt flyter på smidigt även för de mest teknikovana. Det beror på att det innehåller lättanvända anpassningsbara omröstningar, kalenderintegrationer som kan ställas in med några få klick och praktiska påminnelser när möten närmar sig. Doodle-användare brukar prata varmt om hur det förändrade deras schemaläggning.

Doodle erbjuder även Bokningssida och 1:1, vilket gör det enkelt att automatisera din kalender, boka möten och samordna scheman. Faktum är att den genomsnittliga användaren sparar hela 45 minuter per vecka genom att automatisera sin schemaläggning.

Vad är Squarespace Scheduling?

Squarespace Scheduling, tidigare Acuity Scheduling, grundades 2006 och förvärvades av webbplatsbyggaren Squarespace 2019.

Det låter företag skapa sina egna bokningssidor, ange sin tillgänglighet och ta emot bokningar online. Verktyget kan integreras med Squarespace-webbplatser vilket gör det enkelt för dem som använder det för att bygga sitt företag.

Squarespace har även en betalningsfunktion som gör det möjligt att koppla verktyget till en betalningsleverantör, så att du kan ta emot betalning innan du utför tjänsten.

Jämförelse mellan Doodle och Squarespace när det gäller schemaläggning

Det finns några enkla saker som vi lätt kan reda ut. Båda verktygen hjälper användarna att lösa sina schemaläggningsproblem och automatisera sina kalendrar. Det finns dock vissa skillnader i vad de båda verktygen erbjuder och hur de går tillväga.

Doodle är väldigt enkelt att använda och fungerar var du än behöver det. Det kan integreras med världens mest populära digitala kalendrar och verktyg för videokonferenser, bland annat Google Kalender , Outlook och Zoom.

Det är dessutom mångsidigt när det gäller vilka typer av möten som kan anordnas. Oavsett om du behöver samla en stor grupp eller bara vill träffas en-mot-en – så erbjuder det en lösning.

Squarespace erbjuder liknande funktioner, men är mer inriktat på att integreras med sin plattform för webbutveckling. Detta är praktiskt om du vill bygga en webbplats och integrera tidsbokning. I övrigt kan det dock begränsa dina valmöjligheter.

Så, hur väljer man mellan de två? Det beror på var man behöver den.

Varje verktyg har sina egna unika funktioner och fördelar. Med Squarespace kan du integrera tidsbokning direkt i din webbplats och hantera betalningar – förutsatt att du bygger den på Squarespace-plattformen. Det är praktiskt om du är på väg att starta ett företag.

Doodles schemaläggningsprogram har förmågan att fungera precis där du behöver den, vilket gör den till det självklara valet inom många branscher tack vare sitt intuitiva gränssnitt och sina mångsidiga anpassningsmöjligheter.

I slutändan gäller det, när det handlar om att maximera din fritid, att du väljer det verktyg som fungerar bäst för att uppnå det målet. Fundera därför på var du kommer att anordna flest möten.