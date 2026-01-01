Programación Doodle vs. Squarespace

Imagínatelo: tienes que hacer malabarismos con varios proyectos, una plantilla repartida por zonas horarias y un sinfín de correos electrónicos para encontrar la hora perfecta para esa reunión crucial: una pesadilla de programación donde las haya.

Se calcula que, de media, se pierden hasta 40 horas al año por persona en coordinar horarios. Son rondas y rondas de correos electrónicos, idas y venidas sobre horarios, fechas, etc.

Doodle y Squarespace Scheduling son dos potentes herramientas que ayudan a las empresas a racionalizar sus necesidades de programación. Exploremos cómo estas herramientas pueden ayudarte a ahorrar tiempo, mejorar la productividad y conseguir que todo el mundo esté sincronizado.

¿Qué es Doodle?

Doodle se fundó en 2007 en Zúrich, Suiza. Desde entonces ha ayudado a millones de personas a racionalizar y automatizar sus agendas encontrando la hora de reunión perfecta para todos.

Su popular herramienta de encuestas de grupo cuenta con una interfaz fácil de usar que garantiza una navegación fluida incluso para los más reacios a la tecnología. Esto se debe a que incluye encuestas personalizables fáciles de usar, integraciones de calendario que se pueden configurar con unos pocos clics y útiles recordatorios cuando se acercan las reuniones. Los usuarios de Doodle a menudo hablan maravillas de cómo ha transformado sus experiencias de programación.

Doodle también ofrece Booking Page y 1:1, que facilitan la automatización del calendario, la organización de reuniones y la coordinación de horarios. De hecho, el usuario medio ahorra unos impresionantes 45 minutos a la semana automatizando su proceso de programación.

Crear una encuesta de grupo

¿Qué es Squarespace Scheduling?

Squarespace Scheduling, anteriormente Acuity Scheduling, fue fundada en 2006 y adquirida por la herramienta de creación de sitios web, Squarespace, en 2019.

Permite a las empresas crear sus propias Páginas de Reservas, establecer su disponibilidad y aceptar citas en línea. La herramienta puede integrarse con los sitios web de Squarespace, lo que facilita a quienes la usan para construir su negocio.

Squarespace también tiene una funcionalidad de pago que permite vincular la herramienta a un proveedor para que pueda recibir el pago antes de prestar un servicio.

Crear una encuesta de grupo

Comparación entre Doodle y Squarespace Scheduling

Hay algunas cosas simples que podemos sacar del camino fácilmente. Ambas herramientas ayudan a los usuarios a resolver sus problemas de programación y a automatizar sus calendarios. Sin embargo, lo que ambas herramientas ofrecen y cómo lo hacen, es ligeramente diferente.

Doodle es muy fácil de usar y puede funcionar allí donde lo necesites. Se integra con los calendarios digitales y las herramientas de videoconferencia más populares del mundo, como Google Calendar, Outlook y Zoom.

También es versátil en cuanto a los tipos de reuniones que puede organizar. Tanto si necesitas reunir a un grupo grande como si sólo quieres reunirte con una persona, te ofrece una solución.

Crear una encuesta de grupo

Squarespace ofrece funciones similares, pero se centra más en la integración con su plataforma de creación de páginas web. Esto es útil si quieres crear un sitio web e integrar la programación. De lo contrario, puede limitar tus opciones.

Entonces, ¿cómo elegir entre los dos? Depende de dónde lo necesites.

Cada herramienta tiene sus propias características y ventajas. Con Squarespace, puedes integrar de forma nativa la programación en tu sitio web y gestionar el procesamiento de pagos, siempre que lo crees en la plataforma Squarespace. Útil si estás empezando un negocio.

Sin embargo, el de Doodle software de programación tiene la capacidad de funcionar donde lo necesites, lo que lo convierte en la opción preferida para diversas industrias, gracias a su interfaz intuitiva y sus versátiles opciones de personalización.

En última instancia, cuando se trata de maximizar tu tiempo libre necesitas elegir la herramienta que mejor funcione para lograr ese objetivo. Por lo tanto, piense dónde va a organizar más reuniones.

Si buscas una herramienta de programación cuando estás construyendo un sitio web, entonces Squarespace Scheduling podría ser la adecuada para ti. Pero para una programación versátil con sólidas opciones de personalización y una eficiente organización de reuniones, Doodle podría ofrecerte las opciones que necesitas.