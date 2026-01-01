Doodle बनाम स्क्वरस्पेस शेड्यूलिंग

कल्पना कीजिए: आप कई परियोजनाओं को एक साथ संभाल रहे हैं, आपकी कार्यबल समय क्षेत्रों में फैली हुई है और उस महत्वपूर्ण बैठक के लिए उपयुक्त समय खोजने के लिए अनगिनत ईमेल भेज रहे हैं – यह शेड्यूलिंग का एक सच्चा दुःस्वप्न है।

औसतन, यह अनुमान है कि प्रत्येक व्यक्ति पर प्रति वर्ष अनुसूचियों के समन्वय में 40 घंटे तक बर्बाद हो जाते हैं। यह ईमेलों के चक्कर लगाने, समय, तारीखों आदि पर बार-बार बातचीत करने का सिलसिला है।

पेश हैं Doodle और Squarespace Scheduling, दो शक्तिशाली उपकरण जो व्यवसायों को उनकी शेड्यूलिंग आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने में मदद करते हैं। आइए जानें कि ये उपकरण आपको समय बचाने, उत्पादकता बढ़ाने और सभी को समन्वित रखने में कैसे मदद कर सकते हैं।

Doodle क्या है?

Doodle की स्थापना 2007 में स्विट्ज़रलैंड के ज़्यूरिख़ में हुई थी। तब से यह लाखों लोगों को सभी के लिए उपयुक्त बैठक समय खोजकर उनके कार्यक्रमों को सुव्यवस्थित और स्वचालित बनाने में मदद कर रहा है।

ग्रुप पोल बनाएँ

इसका लोकप्रिय ग्रुप पोल टूल एक उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस प्रदान करता है जो तकनीकी रूप से कमजोर लोगों के लिए भी सहज अनुभव सुनिश्चित करता है। इसमें उपयोग में आसान और अनुकूलन योग्य पोल, कुछ ही क्लिक में सेटअप हो जाने वाले कैलेंडर इंटीग्रेशन और आने वाली मीटिंग्स के लिए सहायक रिमाइंडर शामिल हैं। Doodle उपयोगकर्ता अक्सर इस बात की प्रशंसा करते हैं कि इसने उनके शेड्यूलिंग अनुभवों को कैसे बदल दिया।

Doodle भी प्रदान करता है बुकिंग पेज और 1:1, जो आपके कैलेंडर को स्वचालित बनाना, बैठकों का आयोजन करना और अनुसूचियों का समन्वय करना बेहद आसान बना देते हैं। वास्तव में, औसत उपयोगकर्ता अपनी अनुसूची प्रक्रिया को स्वचालित करके प्रति सप्ताह प्रभावशाली 45 मिनट बचाता है।

स्क्वरस्पेस शेड्यूलिंग क्या है?

स्क्वरस्पेस शेड्यूलिंग, जिसे पहले एक्यूटी शेड्यूलिंग के नाम से जाना जाता था, की स्थापना 2006 में हुई थी और 2019 में इसे वेबसाइट बनाने वाले टूल, स्क्वरस्पेस द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था।

यह व्यवसायों को अपने स्वयं के बुकिंग पेज बनाने, अपनी उपलब्धता निर्धारित करने और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्वीकार करने की सुविधा देता है। यह टूल Squarespace वेबसाइटों के साथ एकीकृत हो सकता है, जिससे इसे अपने व्यवसाय के निर्माण के लिए उपयोग करने वालों के लिए आसान हो जाता है।

Squarespace में एक भुगतान सुविधा भी है जो इस टूल को एक प्रदाता से जोड़ने में सक्षम बनाती है, ताकि आप सेवा प्रदान करने से पहले भुगतान प्राप्त कर सकें।

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Doodle और स्क्वरस्पेस शेड्यूलिंग की तुलना

कुछ सरल चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से निपटा सकते हैं। दोनों उपकरण उपयोगकर्ताओं को उनकी शेड्यूलिंग समस्याओं को हल करने और उनके कैलेंडर को स्वचालित करने में मदद करते हैं। हालांकि, दोनों उपकरण जो प्रदान करते हैं और वे इसे कैसे करते हैं, थोड़ा अलग है।

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Doodle का उपयोग करना बहुत आसान है और यह जहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता हो, काम कर सकता है। यह दुनिया के सबसे लोकप्रिय डिजिटल कैलेंडर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के साथ एकीकृत होता है, जिनमें शामिल हैं गूगल कैलेंडर , आउटलुक और ज़ूम।

यह विभिन्न प्रकार की बैठकों का आयोजन करने में भी बहुमुखी है। यदि आपको एक बड़े समूह को एक साथ लाना हो या सिर्फ एक-एक करके मिलना हो – यह इसका समाधान प्रदान करता है।

Squarespace समान कार्यक्षमता प्रदान करता है, लेकिन यह अपने वेब-निर्माण प्लेटफ़ॉर्म के साथ एकीकरण पर अधिक केंद्रित है। यदि आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं और शेड्यूलिंग को एकीकृत करना चाहते हैं तो यह सुविधाजनक है। अन्यथा यह आपके विकल्पों को सीमित कर सकता है।

तो, आप इन दोनों में से कैसे चुनते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको इसकी ज़रूरत कहाँ है।

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प्रत्येक उपकरण की अपनी अनूठी विशेषताएँ और लाभ होते हैं। Squarespace के साथ, आप अपनी वेबसाइट में मूल रूप से शेड्यूलिंग एकीकृत कर सकते हैं और भुगतान प्रक्रिया को संभाल सकते हैं – बशर्ते आप इसे Squarespace प्लेटफ़ॉर्म पर ही बना रहे हों। यदि आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो यह सहायक है।

हालांकि, Doodle का अनुसूचिकरण सॉफ़्टवेयर इसमें आपकी ज़रूरत के अनुसार काम करने की क्षमता है, जो इसे अपने सहज इंटरफ़ेस और बहुमुखी अनुकूलन विकल्पों के कारण विभिन्न उद्योगों के लिए पसंदीदा विकल्प बनाती है।

अंततः, जब आपके फुर्सत के समय को अधिकतम करने की बात आती है, तो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण चुनना होगा। इसलिए, इस बारे में सोचें कि आप सबसे अधिक बैठकों का आयोजन कहाँ करने वाले हैं।