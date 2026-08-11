Doodle vs. Squarespace Terminplanung

Stellen Sie sich vor: Sie jonglieren mit mehreren Projekten, einer über mehrere Zeitzonen verteilten Belegschaft und endlosen E-Mails, um den perfekten Zeitpunkt für die entscheidende Besprechung zu finden - ein terminlicher Albtraum, wenn es so etwas je gegeben hat.

Man schätzt, dass im Durchschnitt bis zu 40 Stunden pro Person und Jahr für die Koordination von Terminen verschwendet werden. Das sind viele Runden mit E-Mails, Hin- und Herreden über Zeiten, Termine und so weiter.

Doodle und Squarespace Scheduling sind zwei leistungsstarke Tools, die Unternehmen dabei helfen, ihre Terminplanung zu rationalisieren. Lassen Sie uns herausfinden, wie diese Tools Ihnen helfen können, Zeit zu sparen, die Produktivität zu steigern und alle Beteiligten zu synchronisieren.

Was ist Doodle?

Doodle wurde 2007 in Zürich, Schweiz, gegründet. Seitdem hat Doodle Millionen von Menschen dabei geholfen, ihre Zeitpläne zu optimieren und zu automatisieren, indem es den perfekten Termin für alle gefunden hat.

Das beliebte Tool für Gruppenumfragen verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auch für technologisch weniger versierte Personen einen reibungslosen Ablauf gewährleistet. Das liegt daran, dass es benutzerfreundliche, anpassbare Umfragen, Kalenderintegrationen, die mit ein paar Klicks eingerichtet werden können, und hilfreiche Erinnerungen an bevorstehende Meetings enthält. Doodle-Benutzer schwärmen oft davon, wie Doodle ihre Terminplanung verändert hat.

Doodle bietet auch Booking Page und 1:1 an, die die Automatisierung Ihres Kalenders, die Organisation von Besprechungen und die Koordination von Terminen zu einem Kinderspiel machen. Tatsächlich spart der durchschnittliche Nutzer durch die Automatisierung seines Planungsprozesses beeindruckende 45 Minuten pro Woche.

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Was ist Squarespace Terminplanung?

Squarespace Scheduling, ehemals Acuity Scheduling, wurde 2006 gegründet und 2019 vom Website-Baukasten Squarespace übernommen.

Es ermöglicht Unternehmen, ihre eigenen Buchungsseiten zu erstellen, ihre Verfügbarkeit einzustellen und Termine online anzunehmen. Das Tool kann in Squarespace-Websites integriert werden, was es für diejenigen, die es für den Aufbau ihres Unternehmens nutzen, einfach macht.

Squarespace verfügt auch über eine Zahlungsfunktion, die es ermöglicht, das Tool mit einem Anbieter zu verknüpfen, so dass Sie eine Zahlung erhalten können, bevor Sie eine Dienstleistung anbieten.

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Vergleich zwischen Doodle und Squarespace Terminplanung

Es gibt einige einfache Dinge, die wir leicht aus dem Weg räumen können. Beide Tools helfen den Nutzern bei der Lösung ihrer Terminplanungsprobleme und der Automatisierung ihrer Kalender. Was beide Tools bieten und wie sie es tun, ist jedoch leicht unterschiedlich.

Doodle ist sehr einfach zu bedienen und kann überall dort eingesetzt werden, wo Sie es brauchen. Es lässt sich mit den weltweit beliebtesten digitalen Kalendern und Videokonferenz-Tools integrieren, darunter Google Calendar, Outlook und Zoom.

Es ist auch vielseitig bei den Arten von Meetings, die es arrangieren kann. Egal, ob Sie eine große Gruppe zusammenbringen oder nur ein persönliches Treffen abhalten wollen - es bietet eine Lösung.

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Squarespace bietet ähnliche Funktionen, konzentriert sich aber mehr auf die Integration mit seiner Web-Building-Plattform. Das ist praktisch, wenn Sie eine Website erstellen und die Terminplanung integrieren möchten. Ansonsten kann es Ihre Auswahl einschränken.

Wie entscheiden Sie sich also zwischen den beiden? Es kommt darauf an, wo Sie es brauchen.

Jedes Tool hat seine eigenen Funktionen und Vorteile. Mit Squarespace können Sie die Terminplanung direkt in Ihre Website integrieren und die Zahlungsabwicklung übernehmen - vorausgesetzt, Sie erstellen die Website auf der Squarespace-Plattform. Hilfreich, wenn Sie ein Unternehmen gründen.

Die von Doodles Planungssoftware kann jedoch dort eingesetzt werden, wo Sie sie brauchen, und ist dank ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten die bevorzugte Wahl für verschiedene Branchen.

Wenn es darum geht, Ihre Freizeit zu maximieren, müssen Sie das Tool wählen, mit dem Sie dieses Ziel am besten erreichen können. Überlegen Sie also, wo Sie die meisten Meetings organisieren werden.

Wenn Sie ein Terminplanungstool suchen, wenn Sie eine Website erstellen, dann ist Squarespace Scheduling vielleicht das Richtige für Sie. Für eine vielseitige Planung mit robusten Anpassungsoptionen und einer effizienten Organisation von Besprechungen könnte Doodle jedoch die Optionen bieten, die Sie benötigen.