Doodle vs. Squarespace Scheduling

Imaginez la situation : vous jonglez avec de multiples projets, une main-d'œuvre répartie sur plusieurs fuseaux horaires et d'innombrables courriels pour trouver le moment idéal pour cette réunion cruciale - un cauchemar en matière de planification s'il en est.

En moyenne, on estime que chaque personne perd jusqu'à 40 heures par an à coordonner ses horaires. Il s'agit d'une série de courriels, d'allers-retours sur les horaires, les dates, etc.

Doodle et Squarespace Scheduling sont deux outils puissants qui aident les entreprises à rationaliser leurs besoins en matière de planification. Voyons comment ces outils peuvent vous aider à gagner du temps, à améliorer votre productivité et à synchroniser tout le monde.

Qu'est-ce que Doodle ?

Doodle a été fondé en 2007 à Zurich, en Suisse. Depuis, il a aidé des millions de personnes à rationaliser et automatiser leur emploi du temps en trouvant l'heure de réunion idéale pour tout le monde.

Son outil populaire de sondage de groupe est doté d'une interface conviviale qui garantit une navigation sans heurts, même pour les personnes les moins à l'aise avec la technologie. En effet, il comprend des sondages personnalisables faciles à utiliser, des intégrations de calendriers qui peuvent être mises en place en quelques clics et des rappels utiles lorsque des réunions sont prévues. Les utilisateurs de Doodle ne tarissent pas d'éloges sur la façon dont il a transformé leur expérience en matière de planification.

Doodle propose également Booking Page et 1:1, qui facilitent l'automatisation de votre calendrier, l'organisation de réunions et la coordination des horaires. En fait, l'utilisateur moyen économise 45 minutes par semaine en automatisant son processus de planification.

Qu'est-ce que Squarespace Scheduling ?

Squarespace Scheduling, anciennement Acuity Scheduling, a été fondé en 2006 et acquis par l'outil de création de sites Web, Squarespace, en 2019.

Il permet aux entreprises de créer leurs propres pages de réservation, de définir leurs disponibilités et d'accepter des rendez-vous en ligne. L'outil peut s'intégrer aux sites Web Squarespace, ce qui facilite la tâche de ceux qui l'utilisent pour créer leur entreprise.

Squarespace dispose également d'une fonctionnalité de paiement qui permet à l'outil d'être lié à un fournisseur afin que vous puissiez recevoir un paiement avant de fournir un service.

Comparaison entre Doodle et Squarespace Scheduling

Il y a des choses simples que nous pouvons facilement mettre de côté. Les deux outils aident les utilisateurs à résoudre leurs problèmes de planification et à automatiser leurs calendriers. Cependant, ce que les deux outils offrent et comment ils le font est légèrement différent.

Doodle est très facile à utiliser et peut fonctionner partout où vous en avez besoin. Il s'intègre aux calendriers numériques et aux outils de vidéoconférence les plus populaires au monde, notamment Google Calendar, Outlook et Zoom.

Il est également polyvalent en ce qui concerne les types de réunions qu'il peut organiser. Que vous ayez besoin de réunir un grand groupe ou que vous souhaitiez simplement vous rencontrer en tête-à-tête, il vous offre une solution.

Squarespace offre des fonctionnalités similaires, mais se concentre davantage sur l'intégration avec sa plateforme de création de sites web. C'est pratique si vous cherchez à créer un site web et à y intégrer la planification. Dans le cas contraire, cela peut limiter vos choix.

Alors, comment choisir entre les deux ? Le choix se fait en fonction de vos besoins.

Chaque outil a ses propres caractéristiques et avantages. Avec Squarespace, vous pouvez intégrer nativement la planification dans votre site web et gérer le traitement des paiements - à condition que vous construisiez votre site sur la plateforme Squarespace. C'est utile si vous démarrez une entreprise.

Cependant, le de Doodle logiciel de planification a la capacité de fonctionner là où vous en avez besoin, ce qui en fait le choix préféré de diverses industries, grâce à son interface intuitive et à ses options de personnalisation polyvalentes.

En fin de compte, lorsqu'il s'agit d'optimiser votre temps libre, vous devez choisir l'outil qui vous permettra d'atteindre cet objectif. Réfléchissez donc à l'endroit où vous organiserez le plus de réunions.

Si vous recherchez un outil de planification lorsque vous créez un site Web, Squarespace Scheduling est peut-être l'outil qu'il vous faut. Mais pour une planification polyvalente avec de solides options de personnalisation et une organisation efficace des réunions, Doodle pourrait vous offrir les options dont vous avez besoin.