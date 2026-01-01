Czym jest komisja?

Komisja może przybierać wiele różnych form. W pracy można spotkać się z sytuacją, w której tworzy się je w celu realizacji projektów lub doradzania kierownictwu najwyższego szczebla w sprawie ewentualnych zmian. Nawet poza pracą prawdopodobnie natkniesz się na nie w lokalnym stowarzyszeniu HMA, w drużynie sportowej Twojego dziecka lub w szkole. Są wszędzie.

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Wynika to z faktu, że jest to jeden z najprostszych sposobów, w jaki grupa ludzi może się zjednoczyć, aby albo zająć się problemem wymagającym wielu opinii i wiedzy specjalistycznej, albo zarządzać organizacją, czego nie jest w stanie zrobić jedna osoba. W administracji rządowej ustawodawcy wykorzystują je do analizy projektów ustaw, a w biznesie firmy stosują je w celu rozwiązania konkretnych problemów dotyczących albo jednego konkretnego obszaru, albo całej organizacji.

To, do czego służy komisja, decyduje o tym, jak długo będzie ona funkcjonować. A komitet doradczy może funkcjonować jedynie do czasu zakończenia konkretnego projektu. Natomiast komitet zarządzający zajmujący się bieżącym prowadzeniem działalności będzie funkcjonował tak długo, jak długo będzie istnieć firma.

Czym jest posiedzenie komisji?

Być może nie będzie dla Państwa zaskoczeniem, że podobnie jak komisje mają różne formy i rozmiary, tak samo różnią się między sobą ich posiedzenia.

Na przykład w administracji rządowej posiedzenia komisji mają bardzo formalną strukturę. Kwestie takie jak częstotliwość spotkań, kworum i protokoły są zazwyczaj określone w przepisach prawnych. W biznesie posiedzenia te mogą odbywać się raz na kwartał w celu sprawdzenia postępów w realizacji projektu lub przekazania informacji zwrotnej. Tak naprawdę nie ma jednego uniwersalnego formatu, który można by uznać za wzór dla wszystkich.

Ogólnie rzecz biorąc, uczestnikami są jednak eksperci z odpowiednich dziedzin, członkowie zespołu zaangażowani w projekt (będący przedmiotem dyskusji), liderzy organizacji lub osoby, które mogą pomóc w uzupełnieniu brakujących informacji i zaproponować rozwiązanie. Na przykład w skład komitetu sterującego wchodzą wyłącznie liderzy projektu oraz doradcy, którzy mogą pomóc w przedstawieniu kontekstu badań.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów spotkań, kluczem do sukcesu jest odpowiednie przygotowanie.

Pamiętaj, aby z odpowiednim wyprzedzeniem przesłać program spotkania wszystkim uczestnikom. Dzięki temu nie tylko wszyscy będą przygotowani, ale będą też mogli zadawać pytania dotyczące konkretnych punktów oraz zgłaszać sugestie, które mogą pomóc w osiągnięciu postępów.

Dowiedz się, kto przewodniczy posiedzeniu, jakie są jego cele i kto sporządza protokół. Dzięki temu posiedzenie przebiegnie zgodnie z harmonogramem, a żadna kwestia nie zostanie pominięta. Jeśli twoja komisja jest prawnie zobowiązana do przestrzegania określonej procedury – upewnij się, że znasz jej treść i że jest ona przestrzegana.

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Jak zaplanować posiedzenie komisji

Niezależnie od tego, czy chodzi o lokalną drużynę piłkarską, czy o komisję specjalną Senatu, znalezienie terminu, który zadowoli wszystkich, jest trudne. I właśnie w takich sytuacjach Doodle wchodzi.

Korzystanie z Group Poll Możesz wybrać miejsce, dodać notatki przed spotkaniem i zaproponować uczestnikom kilka terminów. To oni zdecydują, który z nich im odpowiada, a już po kilku minutach ustalicie termin, który będzie pasował wszystkim.

Doodle Professional pozwala również na umieszczenie własnego logo w zaproszeniach na spotkania, eliminuje reklamy, umożliwia ustalanie terminów i przypomnień oraz dodanie ulubionego narzędzia do wideokonferencji.

Jeśli organizujesz spotkanie w trybie wirtualnym, linki do wideokonferencji są automatycznie dodawane do wiadomości e-mail wysyłanej po wybraniu terminu. W przypadku konta Professional obejmuje to aplikacje Microsoft Teams, Google Meet i Webex.