Vad är en kommitté?

En kommitté kan vara många olika saker. På jobbet kan man se att de bildas för att hantera projekt eller ge råd till ledningen om eventuella förändringar. Även utanför arbetet stöter man ofta på dem i sin lokala HMA, i barnens idrottsförening eller i skolan. De finns överallt.

Skapa ett möte Sätt ihop ett möte på några minuter med ditt eget kostnadsfria Doodle-konto

Det beror på att det är ett av de enklaste sätten för en grupp människor att samlas för att antingen ta itu med ett problem som kräver många röster och stor sakkunskap eller för att leda en organisation – något som inte kan skötas av en enda person. Inom regeringen använder lagstiftare dem för att granska lagstiftning, och inom näringslivet använder företag dem för att ta itu med specifika frågor, antingen inom ett visst område eller för organisationen som helhet.

Hur länge utskottet ska finnas kvar beror på vilket syfte det har. Ett rådgivande kommitté kan endast finnas så länge ett visst projekt pågår. Däremot kommer en ledningsgrupp som deltar i den dagliga driften av ett företag att finnas så länge företaget existerar.

Vad är ett utskottsmöte?

Det kanske inte kommer som någon överraskning för dig att mötena ser lika olika ut som kommittéerna själva, som finns i alla möjliga former och storlekar.

Inom den offentliga förvaltningen har till exempel utskottsmöten en mycket formell struktur. Där är saker som mötesfrekvens, beslutsförhet och protokollföring oftast reglerade i lagstiftningen. Inom näringslivet kan mötena äga rum en gång per kvartal för att följa upp ett projekts framskridande eller ge återkoppling. Det finns egentligen inget enskilt format som kan betecknas som en mall som gäller för alla.

I allmänhet är deltagarna dock experter inom relevanta områden, teammedlemmar som är involverade i ett projekt (som diskuteras), organisationsledare eller personer som kan bidra med ytterligare information och föreslå en lösning. I en styrgrupp ingår till exempel endast projektledningen samt rådgivare som kan bidra med bakgrundsinformation till forskningen.

Precis som vid andra typer av möten är förberedelserna nyckeln till framgång.

Se till att skicka ut dagordningen till alla deltagare i god tid. På så sätt ser du inte bara till att alla är förberedda, utan de får också möjlighet att ställa frågor om specifika punkter och komma med förslag som kan bidra till att driva arbetet framåt.

Se till att du vet vem som är mötesordförande, vilka målen med mötet är och vem som för protokoll. På så sätt kan ni hålla tidsplanen och undvika att punkter på dagordningen glöms bort. Om din kommitté är juridiskt bunden av ett visst förfarande – se till att du vet vad det innebär och att det följs.

Prova gratis Inget kreditkort krävs

Så här planerar du ett utskottsmöte

Oavsett om det gäller ditt lokala fotbollslag eller ett särskilt utskott i senaten är det svårt att hitta en tidpunkt som alla kan enas om. Det är där Doodle kommer in.

Användning av Group Poll Du kan välja plats, lägga till eventuella anteckningar inför mötet och föreslå flera olika tidpunkter för deltagarna. De väljer sedan vad som passar dem bäst, och inom några minuter har du ett datum som passar alla.

Doodle Professional Du kan dessutom lägga till ditt eget varumärke i mötesinbjudningarna, ta bort annonser, ställa in tidsfrister och påminnelser samt lägga till ditt favoritverktyg för videokonferenser.

Om du håller ditt möte virtuellt läggs länkar till videokonferenser automatiskt till i det e-postmeddelande som skickas när en tid väljs. Med ett Professional-konto som inkluderar Microsoft Teams, Google Meet och Webex.