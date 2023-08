Qu'est-ce qu'un comité ?

Un comité peut être beaucoup de choses différentes. Au travail, vous les verrez peut-être formés pour s'occuper de projets ou conseiller la direction sur des changements possibles. Même en dehors du travail, vous êtes susceptible de les rencontrer dans votre AMH locale, l'équipe sportive de votre enfant ou votre école. Ils sont partout.

Créer une réunion Rassemblez-vous en quelques minutes grâce à votre propre compte Doodle gratuit

C'est parce que c'est l'un des moyens les plus faciles pour un groupe de personnes de se réunir pour s'attaquer à un problème qui nécessite beaucoup de voix et d'expertise ou pour gérer une organisation qui ne peut être réalisée par une seule personne. Au sein du gouvernement, les législateurs s'en servent pour examiner la législation et, dans le monde des affaires, les entreprises les utilisent pour s'attaquer à des problèmes spécifiques, soit dans un domaine particulier, soit pour l'ensemble de l'organisation.

La durée de l'existence du comité dépend de son objectif. Un comité consultatif peut n'exister que jusqu'à l'achèvement d'un projet spécifique. Alors qu'un comité de gestion impliqué dans le fonctionnement quotidien d'une entreprise existera aussi longtemps que l'entreprise.

Qu'est-ce qu'une réunion de comité ?

Vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que, de la même manière que les comités sont de formes et de tailles différentes, il en va de même pour leurs réunions.

Au sein du gouvernement, par exemple, les réunions de comité ont une structure très formelle. Des éléments tels que la fréquence, le quorum et les comptes rendus sont probablement fixés par la législation. Dans les entreprises, elles peuvent avoir lieu une fois par trimestre pour vérifier le processus d'un projet ou fournir un retour d'information. Il n'existe pas vraiment de format unique pouvant servir de modèle à tous.

Cependant, les participants sont généralement des experts dans les domaines concernés, des membres de l'équipe impliqués dans un projet (en cours de discussion), des dirigeants de l'organisation ou quelqu'un qui peut aider à combler les lacunes et proposer une solution. Par exemple, un comité directeur n'implique que la direction du projet, ainsi que des conseillers qui peuvent aider à donner un contexte à la recherche.

Comme pour les autres types de réunions, la préparation est la clé du succès.

Veillez à envoyer votre ordre du jour à tous les participants bien à l'avance. Non seulement cela garantira que tout le monde est prêt, mais ils pourront poser des questions sur des points spécifiques et offrir des suggestions qui pourraient faire avancer les choses.

Sachez qui est le président de la réunion, quels sont les objectifs de la réunion et qui rédige le procès-verbal. Cela permettra de respecter les délais et d'éviter que des points ne soient oubliés. Si votre comité est légalement tenu de respecter une procédure particulière, assurez-vous de savoir de quoi il s'agit et qu'elle est respectée.

Essayez gratuitemen Pas besoin de carte de crédit

Comment programmer une réunion de comité

Qu'il s'agisse de votre équipe de football locale ou d'une commission spéciale du Sénat, il est difficile de trouver un moment sur lequel tout le monde peut s'accorder. C'est là que Doodle intervient.

En utilisant Sondage de groupe, vous pouvez sélectionner le lieu, ajouter des notes préalables à la réunion et proposer une gamme d'heures à vos participants. Ils décideront de ce qui leur convient et, en quelques minutes, vous aurez une date qui convient à tous.

Doodle Professional vous permet également d'ajouter votre propre image de marque aux invitations de réunion, de vous débarrasser des publicités, de fixer des échéances et des rappels et d'ajouter votre outil de vidéoconférence préféré.

Si vous organisez votre réunion virtuellement, des liens de vidéoconférence sont automatiquement ajoutés à l'e-mail qui est envoyé lorsqu'une heure est sélectionnée. Avec un compte professionnel qui inclut Microsoft Team, Google Meet et Webex.

Doodle vous permet de réunir facilement votre comité en quelques minutes sans avoir à envoyer des séries d'e-mails. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui - aucune carte de crédit n'est requise.