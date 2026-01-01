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बैठक के प्रकार

समिति की बैठक क्या है?

पढ़ने का समय: 5 मिनट
Bobby Rae
Bobby Rae

अपडेट किया गया: 30 जुल॰ 2026

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समिति क्या है?

एक समिति कई तरह की हो सकती है। काम के दौरान, आप उन्हें परियोजनाओं से निपटने या सी-लेवल प्रबंधन को संभावित परिवर्तनों पर सलाह देने के लिए गठित होते हुए देख सकते हैं। काम से दूर भी, आप उन्हें अपने स्थानीय एचएमए, अपने बच्चे की खेल टीम या स्कूल में देख सकते हैं। वे हर जगह होती हैं।

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यह इसलिए है क्योंकि यह लोगों के एक समूह के लिए एक साथ आने के सबसे आसान तरीकों में से एक है, ताकि वे या तो किसी ऐसी समस्या से निपट सकें जिसके लिए कई लोगों की आवाज़ और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, या किसी ऐसे संगठन का प्रबंधन कर सकें जिसे अकेले एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता। सरकार में, विधायक इन्हें कानूनों की बारीकी से जांच करने के लिए उपयोग करते हैं और व्यवसाय में, कंपनियाँ इन्हें किसी एक विशेष क्षेत्र में या पूरे संगठन के लिए विशिष्ट मुद्दों से निपटने के लिए उपयोग करती हैं।

समिति किस लिए है, इस पर यह निर्भर करेगा कि वह कितनी देर तक मौजूद रहेगी। एक परामर्श समिति यह केवल तब तक मौजूद रह सकती है जब तक कोई विशिष्ट परियोजना पूरी नहीं हो जाती। जबकि व्यवसाय के दैनिक संचालन में शामिल एक प्रबंधन समिति तब तक मौजूद रहेगी जब तक कंपनी मौजूद रहेगी।

समिति की बैठक क्या है?

यह जानकर आपको आश्चर्य नहीं होगा कि जिस तरह समितियाँ विभिन्न आकृतियों और आकारों में होती हैं, उसी तरह उनकी बैठकें भी होती हैं।

सरकार में, उदाहरण के लिए, समिति की बैठकों की एक बहुत ही औपचारिक संरचना होती है, जहाँ आवृत्ति, कोरम और रिकॉर्ड जैसी चीज़ें कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं। व्यवसाय में, ये बैठकों तिमाही में एक बार परियोजना की प्रक्रिया की समीक्षा करने या प्रतिक्रिया देने के लिए हो सकती हैं। वास्तव में, सभी के लिए एक ही प्रारूप को टेम्पलेट के रूप में लेबल करने का कोई एकल ढांचा नहीं है।

आम तौर पर, उपस्थित लोग संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ, चर्चा के अधीन परियोजना में शामिल टीम के सदस्य, संगठन के नेता या कोई ऐसा व्यक्ति होते हैं जो जानकारी की कमी को पूरा करने और समाधान प्रदान करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, एक संचालन समिति में केवल परियोजना का नेतृत्व और वे सलाहकार शामिल होते हैं जो शोध को संदर्भ प्रदान करने में मदद कर सकते हैं।

अन्य प्रकार की बैठकों की तरह, तैयारी सफलता की कुंजी है।

सुनिश्चित करें कि आप अपनी कार्यसूची सभी प्रतिभागियों को समय से पहले भेज दें। इससे न केवल यह सुनिश्चित होगा कि सभी तैयार रहें, बल्कि वे विशिष्ट बिंदुओं पर प्रश्न पूछ सकेंगे और ऐसी सुझाव दे सकेंगे जो चीजों को आगे बढ़ाने में मदद करें।

जानिए कि बैठक का अध्यक्ष कौन है, बैठक के उद्देश्य क्या हैं और मिनट्स कौन लिख रहा है। इससे सब कुछ समय पर रहेगा और कोई भी बिंदु छूटने से बचेगा। यदि आपकी समिति कानूनी रूप से किसी विशेष प्रक्रिया से बंधी है, तो सुनिश्चित करें कि आप जानते हैं कि वह क्या है और वह पूरी हो रही है।

क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

समिति की बैठक कैसे निर्धारित करें 

चाहे वह आपकी स्थानीय सॉकर टीम हो या सीनेट की एक चयन समिति, सभी के लिए सहमत होने वाला समय ढूंढना मुश्किल है। यहीं पर Doodle आता है।

उपयोग करके ग्रुप पोल आप स्थान चुन सकते हैं, कोई पूर्व-बैठक नोट्स जोड़ सकते हैं और अपने प्रतिभागियों को विभिन्न समय विकल्प प्रदान कर सकते हैं। वे तय करेंगे कि उनके लिए क्या उपयुक्त है, और कुछ ही मिनटों में आपके पास सभी के लिए उपयुक्त एक तारीख होगी।

Doodle Professional यह आपको मीटिंग निमंत्रणों में अपनी खुद की ब्रांडिंग जोड़ने, विज्ञापनों को हटाने, समय-सीमा और रिमाइंडर सेट करने और अपना पसंदीदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल जोड़ने की सुविधा भी देता है।

यदि आप अपनी बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित कर रहे हैं, तो समय चुनने पर भेजे जाने वाले ईमेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक स्वचालित रूप से जोड़ दिए जाते हैं। यह प्रोफेशनल खाते में उपलब्ध है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल मीट और वेबएक्स शामिल हैं।

Doodle यह आपको ईमेल के कई चक्कर लगाए बिना, मिनटों में अपनी समिति को एक साथ लाना आसान बनाता है। आज ही मुफ्त में आज़माएँ - कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।

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