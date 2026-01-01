Doodle – najlepsze narzędzie do planowania Twojej kolejnej ankiety dotyczącej dostępności

Przeprowadzenie ankiety dotyczącej dostępności wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej może okazać się skomplikowanym i frustrującym zadaniem, wiążącym się z bezsensowną wymianą wiadomości.

Na szczęście najnowocześniejsze narzędzia do planowania spotkań oferują obecnie przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które pozwala w prosty i skuteczny sposób organizować spotkania. Zaprojektowane z myślą o wszechstronności, Doodle realizuje wiele zadań organizacyjnych, które pomagają koordynować harmonogramy i usprawniają przepływ przez lejek sprzedażowy.

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Proces sprzedaży

Kompatybilność Doodle z innymi aplikacjami zapewnia prostą i płynną komunikację sprzedażową. Aplikację można zsynchronizować z popularnymi przeglądarkami, takimi jak Safari, Google Chrome, Firefox, Edge i Opera, a także z platformami takimi jak Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Kalendarz Google i Zoom.

Rozwiązania w zakresie planowania terminów z możliwością dostosowania obejmują również szczególnie przydatną funkcję serwisu Doodle – „Booking Page” – dzięki której pracownicy działu sprzedaży mogą wysyłać klientom e-maile z linkiem do swoich kalendarzy. Umożliwia to pracownikom przedstawienie zestawu preferowanych terminów, spośród których klient lub potencjalny klient może dokonać odpowiedniego wyboru. Będąc odpowiedzialnym za własne wybory, klient czuje się zrelaksowany i ma poczucie kontroli nad procesem, a także czerpie korzyści z jego prostoty.

Booking Page jest również przydatnym narzędziem na dalszym etapie procesu sprzedaży – warto zaproponować klientowi spotkanie w najbliższym terminie, oferując ograniczoną liczbę dostępnych terminów. Często tworzy to przewagę psychologiczną, zachęcając klienta do działania w atmosferze zdrowej pilności, co pozwala przyspieszyć proces sprzedaży. Starannie zaplanowane spotkania sprzedażowe zwiększają wydajność, co pozwala konsultantom sprzedaży spotykać się z większą liczbą potencjalnych klientów i prowadzić rzetelne działania następcze. W ten sposób potencjalni klienci czują się zaangażowani i są znacznie bardziej skłonni do zawarcia transakcji.

Ocena pracowników

Doodle to narzędzie, które sprawdza się równie dobrze przy ocenie pracowników zarówno w start-upach, jak i w większych korporacjach. Jednak ograniczenia czasowe są nieustannym utrapieniem, co utrudnia pracownikom poświęcenie czasu na spotkania oceniające. Problem ten jest jeszcze większy w przypadku przedsiębiorców, którzy mają na swojej liście zadań do wykonania 1001 spraw związanych z przygotowaniami do uruchomienia działalności.

Na szczęście rozwiązaniem jest wykorzystanie ankiet Doodle, które można wysyłać do pracowników, proponując im terminy spotkań z wyznaczoną godziną, ale ustalone odpowiednio w przyszłości, tak aby pracownicy mogli łatwiej dotrzymać tych terminów.

Aplikacja Doodle umożliwia synchronizację z większością aplikacji kalendarzowych, zarówno tych na telefony, jak i na komputery stacjonarne. Dzięki temu komunikacja staje się prosta, co ułatwia tworzenie i prowadzenie terminy znacznie bardziej niezawodne. Wyeliminowano błędy powstające podczas przełączania się między różnymi aplikacjami.

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Zasoby ludzkie

Z natury rzeczy rekrutacja jest procesem subiektywnym, który – aby był skuteczny – wymaga znacznego wkładu ludzkiego. Zazwyczaj na każdym etapie cyklu rekrutacyjnego bierze udział szereg osób, w związku z czym wkład każdej z nich stanowi ważny element ogólnej decyzji.

W ramach procesu rekrutacyjnego kandydaci przechodzą najpierw rozmowę kwalifikacyjną i są poddawani wstępnej selekcji w celu uzyskania zgody wewnętrznej. Następnie są poddawani ocenie w celu uzyskania zgody zewnętrznej, co wymaga zatwierdzenia przez zarząd. Śledzenie kolejnych etapów procesu rekrutacyjnego zapewnia dokładność i ciągłość działań wszystkim zaangażowanym stronom.

Doodle 1:1 to idealne narzędzie do zarządzania każdą rundą rekrutacja proces. Osoba prowadząca rekrutację po prostu proponuje kilka terminów, spośród których kandydat może wybrać odpowiedni. Po zarezerwowaniu terminu nie jest on już widoczny – co pozwala uniknąć niezręcznych sytuacji związanych z podwójną rezerwacją.

Łączenie dużych i małych zespołów w przedsiębiorstwach i organizacjach

Aplikacja Doodle została zaprojektowana z myślą o wszechstronności. Eliminuje ona frustrację i komplikacje związane z umawianiem spotkań, a jej szeroka kompatybilność pozwala użytkownikom na szybką i łatwą synchronizację z nią własnego oprogramowania do planowania.