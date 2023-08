Doodle, le meilleur outil de planification pour votre prochaine enquête de disponibilité

Organiser une enquête de disponibilité en utilisant uniquement le courrier électronique peut s'avérer une tâche complexe et frustrante, avec des messages inutiles dans les deux sens.

Heureusement, les outils de planification de réunions les plus modernes offrent aujourd'hui une solution conviviale qui permet de planifier les rendez-vous de manière simple et efficace. Conçu pour être polyvalent, Doodle accomplit de nombreuses tâches organisationnelles qui permettent de coordonner la planification et d'améliorer le flux dans l'entonnoir des ventes.

Processus de vente

La compatibilité de Doodle avec d'autres applications garantit une communication commerciale simple et transparente. Il peut être synchronisé avec les navigateurs les plus courants tels que Safari, Google Chrome, Firefox, Edge et Opera, tout en communiquant avec des plateformes telles que Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar et Zoom.

Les solutions de planification personnalisables s'étendent à la fonction particulièrement utile de Doodle, Booking Page, qui permet au personnel de vente d'envoyer aux clients un lien vers leurs calendriers. Le personnel peut ainsi proposer des collections de préférences horaires, que le client ou le prospect peut choisir en conséquence. En étant responsable de ses propres choix, le client se sent détendu et en contrôle du processus, tout en bénéficiant de sa simplicité.

La page de réservation est également un outil utile lorsque la vente a progressé. Il peut être avantageux de proposer au client une réunion de suivi à court terme, qui contient un nombre limité d'heures de rendez-vous. Cela crée souvent un avantage psychologique, car le client est encouragé à s'engager dans une atmosphère saine d'urgence pour faire progresser la vente. Lorsque les réunions de vente sont soigneusement planifiées, l'efficacité accrue permet aux consultants en vente de rencontrer davantage de prospects et d'assurer un suivi fiable. De cette manière, les clients potentiels se sentent impliqués et sont beaucoup plus susceptibles de conclure l'affaire.

Évaluation du personnel

Doodle est un outil tout aussi avantageux pour l'évaluation du personnel, qu'il s'agisse d'une start-up ou d'une grande entreprise. Cependant, les contraintes de temps sont un fléau omniprésent, ce qui fait qu'il est difficile pour le personnel de s'engager dans des réunions d'évaluation. Le problème est d'autant plus grand pour un entrepreneur qui a 1001 choses à faire pour faire avancer son projet.

Heureusement, la solution se présente sous la forme d'une sélection de sondages Doodle, qui peuvent être envoyés aux membres du personnel pour leur proposer des rendez-vous programmés, mais fixés convenablement dans le futur, de sorte que les membres du personnel soient mieux à même de s'y tenir.

Doodle peut être synchronisé avec la plupart des applications de calendrier, qu'il s'agisse d'un téléphone ou d'un ordinateur de bureau. La communication directe qui en résulte rend la création et le respect des rendez-vous beaucoup plus fiables. Les erreurs générées par le passage d'une application à l'autre sont éliminées.

Ressources humaines

Par nature, le recrutement est un processus subjectif qui nécessite une contribution humaine considérable pour être efficace. En règle générale, plusieurs parties sont impliquées à chaque étape du cycle de recrutement et, par conséquent, la contribution de chaque personne est un élément important de la décision globale.

Au cours du processus d'intégration, les candidats sont d'abord interviewés et présélectionnés pour approbation interne. Ensuite, ils sont évalués en vue d'une approbation externe où ils doivent être approuvés par le conseil d'administration. Se tenir au courant des étapes progressives du processus de recrutement garantit la précision et la continuité pour toutes les parties concernées.

Doodle's 1:1 est un outil idéal pour gérer chaque étape du processus de recrutement. Le recruteur propose simplement une sélection de créneaux horaires parmi lesquels l'interviewé peut choisir. Une fois le rendez-vous pris, il n'est plus visible, ce qui permet d'éviter les doubles réservations gênantes.

Connecter les petites et grandes équipes dans les entreprises et les organisations

Doodle a été conçu avec la polyvalence au cœur de son fonctionnement. Il élimine la frustration et la complication de la prise de rendez-vous et sa compatibilité étendue permet aux utilisateurs de synchroniser rapidement et facilement leur propre logiciel de planification avec lui.

L'objectif global de Doodle est non seulement de faciliter les flux de travail, mais aussi d'en accélérer le rythme grâce à une planification efficace des rendez-vous. Il propose plusieurs solutions de planification personnalisables, qui peuvent s'adapter aussi bien aux réunions de groupe qu'aux rendez-vous individuels. La fonction de rappel, lorsqu'elle est configurée automatiquement, incite constamment les invités à s'engager dans une réservation.