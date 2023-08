Organizzare un sondaggio sulla disponibilità, utilizzando solo la posta elettronica, può essere un compito complesso e frustrante, con inutili messaggi avanti e indietro.

Per fortuna, gli strumenti di programmazione delle riunioni più avanzati offrono oggi una soluzione facile da usare che consente di pianificare gli appuntamenti in modo semplice ed efficiente. Progettato per essere versatile, Doodle svolge molte attività organizzative che aiutano a coordinare la programmazione e a favorire un flusso migliore attraverso l'imbuto di vendita.

Prova a fare uno scarabocchio Configura il tuo account gratuito - non è necessaria la carta di credito

Processo di vendita

La compatibilità di Doodle con altre applicazioni garantisce una comunicazione di vendita semplice e senza interruzioni. Può essere sincronizzato con i browser più diffusi come Safari, Google Chrome, Firefox, Edge e Opera e comunicare con piattaforme come Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar e Zoom.

Le soluzioni di pianificazione personalizzabili si estendono alla funzione particolarmente utile di Doodle, Booking Page, con cui il personale di vendita può inviare ai clienti un link al loro calendario. Ciò consente al personale di offrire raccolte di preferenze di orario, che il cliente o il potenziale cliente può scegliere di conseguenza. Avendo la responsabilità delle proprie scelte, il cliente si sente rilassato e in controllo del processo, oltre a beneficiare della sua semplicità.

La pagina di prenotazione è uno strumento utile anche quando la vendita è andata avanti: può essere vantaggioso offrire al cliente un incontro di follow-up a breve termine, con un numero limitato di appuntamenti. In questo modo si crea spesso un vantaggio psicologico: il cliente è incoraggiato a impegnarsi in una sana atmosfera di urgenza per portare avanti la vendita. Quando gli incontri di vendita sono programmati con cura, la maggiore efficienza consente ai consulenti di vendita di incontrare un maggior numero di clienti potenziali e di effettuare follow-up affidabili. In questo modo, i potenziali clienti si sentono coinvolti e hanno maggiori probabilità di concludere l'affare.

Valutazione del personale

Doodle è uno strumento altrettanto vantaggioso per la valutazione del personale, sia per le start-up che per le grandi aziende. Tuttavia, i vincoli di tempo sono un problema sempre presente, che rende difficile per il personale impegnarsi nelle riunioni di valutazione. Il problema è ancora più grave per un imprenditore che ha 1001 cose da fare per portare avanti il suo progetto.

Per fortuna, la soluzione è rappresentata da una serie di sondaggi Doodle, che possono essere inviati al personale proponendo appuntamenti a tempo, ma fissati opportunamente nel futuro, in modo che il personale sia in grado di rispettarli meglio.

Doodle ha la flessibilità di sincronizzarsi con la maggior parte delle applicazioni di calendario, sia telefoniche che desktop. La comunicazione diretta che ne deriva rende molto più affidabile la creazione e il mantenimento degli appuntamenti. Gli errori generati dal passaggio da un'applicazione all'altra vengono eliminati.

Prova gratuitamente Non serve la carta di credito

Risorse umane

Per sua natura, il reclutamento è un processo soggettivo che richiede un notevole contributo umano per essere efficace. In genere, in ogni fase del ciclo di reclutamento sono coinvolte diverse parti e, di conseguenza, il contributo di ciascuno è una componente importante della decisione complessiva.

Nel processo di onboarding i candidati vengono inizialmente intervistati e vagliati per l'approvazione interna. Successivamente, vengono valutati per l'approvazione esterna, dove devono essere approvati dal consiglio di amministrazione. Tenersi aggiornati sulle fasi progressive del processo di reclutamento garantisce precisione e continuità a tutte le parti coinvolte.

Doodle 1:1 è uno strumento ideale per gestire ogni fase del processo di recruitment. Il selezionatore offre semplicemente una selezione di orari tra cui il candidato può scegliere. Una volta che l'appuntamento è stato prenotato, non è più visibile, evitando così spiacevoli doppie prenotazioni.

Collegare team grandi e piccoli in aziende e organizzazioni

Doodle è stato progettato con la versatilità al centro del suo funzionamento. Elimina la frustrazione e la complicazione del fissare appuntamenti e la sua ampia compatibilità consente agli utenti di sincronizzare il proprio software di pianificazione in modo rapido e semplice.

L'obiettivo generale di Doodle non è solo quello di rendere più fluidi i flussi di lavoro, ma anche di accelerarne il ritmo con una pianificazione efficiente degli appuntamenti. Il programma offre diverse soluzioni di pianificazione personalizzabili, che possono adattarsi sia alle riunioni di gruppo che agli appuntamenti individuali. La funzione di promemoria, se impostata automaticamente, continuerà a sollecitare gli invitati a impegnarsi in una prenotazione.