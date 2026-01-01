Doodle, la mejor herramienta de programación para su próxima encuesta de disponibilidad

Organizar una encuesta de disponibilidad, sólo utilizando el correo electrónico, puede ser una tarea compleja y frustrante, con inútiles mensajes de ida y vuelta.

Afortunadamente, las herramientas más avanzadas de programación de reuniones ofrecen ahora una solución fácil de usar que permite planificar las citas de forma sencilla y eficaz. Diseñado para ser versátil, Doodle realiza muchas tareas organizativas que ayudan a coordinar la programación y a mejorar el flujo a través del embudo de ventas.

Proceso de ventas

La compatibilidad de Doodle con otras aplicaciones garantiza una comunicación de ventas sencilla y fluida. Se puede sincronizar con navegadores populares como Safari, Google Chrome, Firefox, Edge y Opera mientras se comunica con plataformas como Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Calendar y Zoom.

Crear una encuesta de grupo

Las soluciones de programación personalizables se extienden a la función particularmente útil de Doodle, Booking Page, donde el personal de ventas puede enviar correos electrónicos a los clientes con un enlace a sus calendarios. Esto permite al personal ofrecer colecciones de preferencias horarias, que el cliente o posible cliente puede elegir en consecuencia. Al ser responsable de sus propias elecciones, el cliente se siente relajado y en control del proceso, además de beneficiarse de su sencillez.

Booking Page también es una herramienta útil cuando la venta ha progresado, puede ser ventajoso ofrecer al cliente una reunión de seguimiento a corto plazo, que contiene un número limitado de horas de cita. Esto a menudo crea una ventaja psicológica en la que se anima al cliente a participar en un ambiente saludable de urgencia para hacer avanzar la venta. Cuando las reuniones de ventas se programan cuidadosamente, la mayor eficacia permite a los asesores de ventas reunirse con más clientes potenciales y realizar seguimientos fiables. De este modo, los clientes potenciales se sienten comprometidos y es mucho más probable que cierren el trato.

Crear una encuesta de grupo

Evaluación del personal

Doodle es una herramienta igualmente ventajosa para la evaluación del personal tanto en empresas de nueva creación como en grandes corporaciones. Sin embargo, las limitaciones de tiempo son un problema constante que dificulta que el personal se comprometa a asistir a las reuniones de evaluación. El problema se agrava en el caso de un empresario, que tiene 1001 cosas en su "lista de tareas pendientes" para avanzar en su lanzamiento.

Afortunadamente, la solución está en una selección de encuestas Doodle, que pueden enviarse al personal ofreciendo citas programadas, pero fijadas convenientemente en el futuro, para que el personal pueda cumplirlas mejor.

Doodle tiene la flexibilidad de sincronizarse con la mayoría de las aplicaciones de calendario, ya sean telefónicas o de escritorio. La sencilla comunicación resultante hace que crear y mantener citas sea mucho más fiable. Se eliminan los errores generados al pasar de una aplicación a otra.

Crear una encuesta de grupo

Recursos humanos

Por naturaleza, la contratación es un proceso subjetivo que requiere una considerable aportación humana para ser eficaz. Normalmente, en cada etapa del ciclo de contratación intervienen diversas partes y, por consiguiente, la aportación de cada persona es un componente importante de la decisión global.

En el proceso de incorporación, los candidatos son inicialmente entrevistados y examinados para su aprobación interna. Posteriormente, son evaluados para su aprobación externa, en la que deben recibir el visto bueno del consejo de administración. Mantenerse al corriente de los pasos progresivos del proceso de contratación garantiza la precisión y la continuidad para todas las partes implicadas.

Doodle's 1:1 es una herramienta ideal para gestionar cada ronda del proceso de reclutamiento. El reclutador simplemente ofrece una selección de franjas horarias que el entrevistado puede elegir. Una vez reservada la cita, ya no es visible, lo que evita cualquier doble reserva incómoda.

Crear una encuesta de grupo

Conectar equipos grandes y pequeños en empresas y organizaciones

Doodle ha sido diseñado con la versatilidad en el centro de su funcionamiento. Elimina la frustración y la complicación de concertar una cita y su amplia compatibilidad permite a los usuarios sincronizar su propio software de planificación de citas de forma rápida y sencilla.

El objetivo general de Doodle no es sólo facilitar los flujos de trabajo, sino también acelerar su ritmo con planificación eficiente de citas. Dispone de varias soluciones de programación personalizables, que pueden tener la versatilidad de adaptarse tanto a reuniones de grupo como a citas individuales. La función de recordatorio, cuando se configura automáticamente, seguirá avisando a los invitados para que se comprometan a una reserva.