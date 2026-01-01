Doodle – det bästa schemaläggningsverktyget för din nästa tillgänglighetsenkät

Att genomföra en tillgänglighetsundersökning enbart via e-post kan vara en komplicerad och frustrerande uppgift, med meningslösa meddelanden fram och tillbaka.

Lyckligtvis erbjuder de senaste verktygen för mötesbokning nu en användarvänlig lösning som möjliggör enkel och effektiv planering av möten. De är utformade för att vara mångsidiga, Doodle utför många organisatoriska uppgifter som bidrar till att samordna schemaläggningen och främja ett smidigare flöde genom försäljningsprocessen.

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Försäljningsprocessen

Doodles kompatibilitet med andra program säkerställer en enkel och smidig försäljningskommunikation. Programmet kan synkroniseras med populära webbläsare som Safari, Google Chrome, Firefox, Edge och Opera, samtidigt som det kommunicerar med plattformar som Microsoft Office 365, Microsoft Teams, Microsoft Exchange, Google Meet, Google Kalender och Zoom.

De anpassningsbara schemaläggningslösningarna omfattar även Doodles särskilt användbara funktion, ”Booking Page”, där säljpersonalen kan skicka e-post till kunderna med en länk till sina kalendrar. Detta gör det möjligt för personalen att erbjuda olika tidsalternativ, som kunden eller den potentiella kunden sedan kan välja mellan. Genom att själv få ta ansvar för sina val känner kunden sig avslappnad och har kontroll över processen, samtidigt som hen drar nytta av dess enkelhet.

Booking Page är också ett användbart verktyg när försäljningsprocessen har kommit en bit på väg. Det kan vara fördelaktigt att erbjuda kunden ett uppföljningsmöte inom kort, med ett begränsat antal tillgängliga tider. Detta skapar ofta en psykologisk fördel där kunden uppmuntras att agera i en sund atmosfär av brådska för att driva försäljningen framåt. När säljmöten planeras noggrant gör den ökade effektiviteten det möjligt för säljkonsulterna att träffa fler potentiella kunder och göra pålitliga uppföljningar. På detta sätt känner sig potentiella kunder engagerade och är mycket mer benägna att slutföra affären.

Personalutvärdering

Doodle är ett lika fördelaktigt verktyg för personalutvärdering, allt från nystartade företag till större koncerner. Tidsbrist är dock ett ständigt återkommande problem, vilket gör det svårt för personalen att avsätta tid för utvärderingsmöten. Problemet förvärras ytterligare för någon som en entreprenör, som har 1001 saker på sin ”att-göra-lista” för att driva sin lansering framåt.

Lyckligtvis finns lösningen i form av ett urval av Doodle-omröstningar, som kan skickas till personalen med tidsbestämda möten, men som är inplanerade till en lämplig tidpunkt i framtiden, så att personalen bättre kan hålla sig till dem.

Doodle kan synkroniseras med de flesta kalenderprogram, oavsett om de finns på mobilen eller datorn. Den enkla kommunikationen som detta möjliggör gör det lättare att skapa och hålla reda på möten mycket mer tillförlitligt. Fel som uppstår vid växling mellan olika applikationer elimineras.

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Personalfrågor

Rekrytering är till sin natur en subjektiv process som kräver ett betydande mänskligt engagemang för att bli effektiv. Vanligtvis är flera olika parter inblandade i varje steg av rekryteringsprocessen, och därför utgör varje persons bidrag en viktig del av det övergripande beslutet.

I rekryteringsprocessen genomgår kandidaterna inledningsvis en intervju och en urvalsprocess för internt godkännande. Därefter utvärderas de inför det externa godkännandet, där de måste godkännas av styrelsen. Att hålla sig à jour med de olika stegen i rekryteringsprocessen säkerställer noggrannhet och kontinuitet för alla berörda parter.

Doodles 1:1 är ett perfekt verktyg för att hantera varje omgång av rekrytering processen. Rekryteraren erbjuder helt enkelt ett urval av tidsluckor som den som ska intervjuas kan välja mellan. När tiden väl är bokad syns den inte längre – vilket förhindrar eventuella besvärliga dubbelbokningar.

Att knyta samman stora och små team inom företag och organisationer

Doodle har utformats med mångsidighet som en central del av sin funktion. Det gör det enklare och mindre krångligt att boka möten, och tack vare dess breda kompatibilitet kan användarna snabbt och enkelt synkronisera sin egen schemaläggningsprogramvara med tjänsten.